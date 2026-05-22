سبيس إكس.. إمبراطورية إيلون ماسك التي تنافس وكالات الفضاء

شركة أمريكية متخصصة في الصناعات الفضائية والطيران، تأسست عام 2002، وأسهمت في ترسيخ عصر الرحلات الفضائية التجارية، وتشتهر بصاروخها فالكون 9 وشبكة أقمار ستارلينك الصناعية.

كانت أول شركة خاصة تنجح في إطلاق مركبة فضائية إلى مدار الأرض ثم إعادتها بسلام، كما أصبحت أول شركة خاصة تطلق مركبة مأهولة وتلتحم بمحطة الفضاء الدولية. كما بدأت "سبيس إكس" توسع نشاطها نحو قطاع الدفاع الأمريكي لتنافس بذلك الشركات الكبرى في الصناعات الدفاعية.

الاسم الرسمي: سبيس إكس (SpaceX).

سبيس إكس (SpaceX). المقرّ الرئيسي: هاوثورن بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

هاوثورن بولاية كاليفورنيا الأمريكية. تاريخ التأسيس: مايو/أيار 2002.

مايو/أيار 2002. المؤسس/المؤسسون: إيلون ماسك.

إيلون ماسك. الخطوات الأولى: أسست الشركة بهدف إحداث تحول جذري في صناعة الفضاء وجعل الرحلات الفضائية أقل تكلفة.

ودخلت الشركة هذا المجال عبر تطوير صاروخ فالكون 1، وهو صاروخ ثنائي المراحل يعمل بالوقود السائل ومصمم لإيصال الأقمار الصناعية الصغيرة إلى المدار، وامتاز بانخفاض تكاليف تصنيعه وتشغيله مقارنة بمنافسيه، وأطلق بنجاح عام 2006.

عدد الموظفين في أمريكا عام 2026: نحو 10 آلاف.

نحو 10 آلاف. أبرز المشاريع والمنتجات: ستارلينك: الشركة الأبرز والرائدة في توفير وتطوير الإنترنت الفضائي، تحاول توفيره في كل الدول، وتسعى لخفض تكلفة الخدمة إلى الحد الأدنى، ورفع سرعته بما قد يتعدى سرعة الإنترنت الأرضي، وبدأت إطلاق الأقمار الصناعية عام 2019. فالكون 9: صاروخ يعتمد على تسعة محركات، صُمم بحيث يمكن استعادة مرحلته الأولى وإعادة استخدامها. دراغون: أول مركبة فضائية تجارية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية، بعدما أوصلت إليها شحنة من الإمدادات بنجاح عام 2012.

الشعار:

سبيس إكس في صور:

انطلاق صاروخ فالكون 9، حاملاً كبسولة دراغون، من مجمع الإطلاق رقم 40 في قاعدة كيب كانافيرال الجوية في كيب كانافيرال بفلوريدا، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2010.

ذراع آلي تابع لمحطة الفضاء الدولية وهو يحمل كبسولة دراغون التابعة لشركة سبيس إكس في 25 مايو/أيار 2012، بينما يستعد رواد الفضاء لربط الكبسولة بالمحطة.

صاروخ فالكون 9 المُحمّل بكبسولة دراغون المخصصة للشحن فقط ينطلق من منصة الإطلاق في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2012 في كيب كانافيرال بفلوريدا.

كبسولة دراغون وهي على وشك التقاطها بواسطة الذراع الكندية في محطة الفضاء الدولية في 3 مارس/آذار 2013.

الجزء الخلفي من كبسولة دراغون أثناء انفصالها عن المرحلة الثانية من الصاروخ ودخولها المدار بشكل مستقل في 18 أبريل/نيسان 2014.

كبسولة دراغون بعد التحامها بمحطة الفضاء الدولية يوم 20 أبريل/نيسان 2014.

مركبة الشحن التجارية دراغون التابعة لشركة سبيس إكس وهي مُثبتة على ذراع كندا آرم 2 في محطة الفضاء الدولية في 16 سبتمبر/أيلول 2014.

كبسولة دراغون على متن سفينة في المحيط الهادئ غرب شبه جزيرة باخا المكسيكية، بعد عودتها من محطة الفضاء الدولية، حاملة نحو 3700 رطل من الشحنات لصالح وكالة ناسا في 10 فبراير/شباط 2015.

كبسولة دراغون لحظةَ انفصالها عن محطة الفضاء الدولية عام 2016.

صاروخ فالكون ينطلق من منصة الإطلاق التاريخية "39-أ" في مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال بفلوريدا يوم 6 فبراير/شباط 2018.

القمر الصناعي "تي إي إس إس" المخصص لمسح الكواكب الخارجية العابرة قبيل إرساله إلى مداره من مركز كينيدي للفضاء على متن صاروخ فالكون 9 يوم 28 مارس/آذار 2018.

صاروخ فالكون 9 يحمل قمرا صناعيا قَطريا للاتصالات، من منصة الإطلاق التاريخية "39 أ" يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وسيوفر القمر الاتصال بدولة قطر والمناطق المجاورة لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس (يسار)، أثناء مؤتمر صحفي للإعلان عن أول رحلة ركاب خاصة في العالم مُقرر أن تدور حول القمر على متن مركبة الإطلاق "بي إف آر" عام 2018.

صاروخ فالكون 9 الثقيل ينطلق من منصة الإطلاق "39 أ" في مركز كينيدي للفضاء يوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018.

مركبة الفضاء "كرو دراغون إنديفور" بعد هبوطها بوقت قصير وعلى متنها رائدا فضاء، في خليج المكسيك قبالة سواحل بينساكولا بفلوريدا يوم 2 أغسطس/آب 2020.

لحظة إطلاق مركبة ستار شيب في رحلة تجريبية رابعة من منصة الإطلاق بوكا تشيكا التابعة للشركة، والمصممة لإرسال رواد فضاء إلى القمر وما وراءه يوم 6 يونيو/حزيران 2024.

صاروخ فالكون 9 لحظة إطلاقه وعلى متنه مركبة دراغون الفضائية يوم 25 يونيو/حزيران 2025.

رواد فضاء داخل مركبة دراغون إندورانس الفضائية التابعة لشركة سبيس إكس على متن سفينة الاستعادة التابعة للشركة، وذلك بعد وقت قصير من هبوطها في المحيط الهادئ قبالة سواحل سان دييغو بكاليفورنيا يوم 9 أغسطس/آب 2025.

مركبة دراغون وهي تغادر محطة الفضاء الدولية بعد وقت قصير من انفصالها وعلى متنها 4 من رواد فضاء طاقم ناسا يوم 14 يناير/كانون الثاني 2026.