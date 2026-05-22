سبيس إكس.. إمبراطورية إيلون ماسك التي تنافس وكالات الفضاء

The SpaceX facility and a Falcon 9 rocket booster are shown, as the company prepares to file for an initial public offering (IPO), in Hawthorne California, U.S., April 23, 2026. REUTERS/Mike Blake
منشأة شركة سبيس إكس وصاروخ فالكون 9 في هاوثورن (رويترز-2026)
Published On 22/5/2026

شركة أمريكية متخصصة في الصناعات الفضائية والطيران، تأسست عام 2002، وأسهمت في ترسيخ عصر الرحلات الفضائية التجارية، وتشتهر بصاروخها فالكون 9 وشبكة أقمار ستارلينك الصناعية.

كانت أول شركة خاصة تنجح في إطلاق مركبة فضائية إلى مدار الأرض ثم إعادتها بسلام، كما أصبحت أول شركة خاصة تطلق مركبة مأهولة وتلتحم بمحطة الفضاء الدولية. كما بدأت "سبيس إكس" توسع نشاطها نحو قطاع الدفاع الأمريكي لتنافس بذلك الشركات الكبرى في الصناعات الدفاعية.

  • الاسم الرسمي: سبيس إكس (SpaceX).
  • المقرّ الرئيسي: هاوثورن بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
  • تاريخ التأسيس: مايو/أيار 2002.
  • المؤسس/المؤسسون: إيلون ماسك.
  • الخطوات الأولى:

    أسست الشركة بهدف إحداث تحول جذري في صناعة الفضاء وجعل الرحلات الفضائية أقل تكلفة.
    ودخلت الشركة هذا المجال عبر تطوير صاروخ فالكون 1، وهو صاروخ ثنائي المراحل يعمل بالوقود السائل ومصمم لإيصال الأقمار الصناعية الصغيرة إلى المدار، وامتاز بانخفاض تكاليف تصنيعه وتشغيله مقارنة بمنافسيه، وأطلق بنجاح عام 2006.

  • عدد الموظفين في أمريكا عام 2026: نحو 10 آلاف.
  • أبرز المشاريع والمنتجات:
    • ستارلينك: الشركة الأبرز والرائدة في توفير وتطوير الإنترنت الفضائي، تحاول توفيره في كل الدول، وتسعى لخفض تكلفة الخدمة إلى الحد الأدنى، ورفع سرعته بما قد يتعدى سرعة الإنترنت الأرضي، وبدأت إطلاق الأقمار الصناعية عام 2019.
    • فالكون 9: صاروخ يعتمد على تسعة محركات، صُمم بحيث يمكن استعادة مرحلته الأولى وإعادة استخدامها.
    • دراغون: أول مركبة فضائية تجارية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية، بعدما أوصلت إليها شحنة من الإمدادات بنجاح عام 2012.
  • الشعار:
FILE - A SpaceX logo is displayed on a building, May 26, 2020, at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Fla. (AP Photo/David J. Phillip, File)
شعار شركة سبيس إكس (أسوشيتد برس)

سبيس إكس في صور:

 

  • انطلاق صاروخ فالكون 9، حاملاً كبسولة دراغون، من مجمع الإطلاق رقم 40 في قاعدة كيب كانافيرال الجوية في كيب كانافيرال بفلوريدا، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2010.

FILE PHOTO: SpaceX's Falcon 9 rocket with the Dragon capsule lifts off from launch complex 40 at the Cape Canaveral Air Force station in Cape Canaveral, Florida December 8, 2010. REUTERS/Scott Audette (UNITED STATES - Tags: SCI TECH TRANSPORT)/File Photo
  • ذراع آلي تابع لمحطة الفضاء الدولية وهو يحمل كبسولة دراغون التابعة لشركة سبيس إكس في 25 مايو/أيار 2012، بينما يستعد رواد الفضاء لربط الكبسولة بالمحطة.

DRA90 - -, -, SPACE : In this frame grab from a NASA video, the robotic arm of the International Space Station holds the SpaceX Dragon capsule on May 25, 2012 as astronauts prepare to dock the capsule with the station. SpaceX has become the first private company to rendezvous with the orbiting lab. = RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS =
  • صاروخ فالكون 9 المُحمّل بكبسولة دراغون المخصصة للشحن فقط ينطلق من منصة الإطلاق في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2012 في كيب كانافيرال بفلوريدا.

Cape Canaveral, Florida, UNITED STATES : CAPE CANAVERAL, FL - OCTOBER 07: A SpaceX Falcon 9 rocket attached to the cargo-only capsule called Dragon lifts off from the launch pad on October 7, 2012 in Cape Canaveral, Florida. The rocket is bringing cargo to the International Space Station that consists of clothing, equipment and science experiments. Joe Raedle/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY
  • كبسولة دراغون وهي على وشك التقاطها بواسطة الذراع الكندية في محطة الفضاء الدولية في 3 مارس/آذار 2013.

This NASA image form video shows the SpaceX capsule Dragon about to be captured by the Canada Arm at the the International Space Staion(ISS) on March 3, 2013. The privately-owned unmanned US space capsule owned by SpaceX arrived at the International Space Station on Sunday, bringing to the space outpost food, scientific materials and other crucial equipment. The capsule named Dragon was captured -- with the help of a robotic arm - by NASA Expedition 34 Commander Kevin Ford and Flight Engineer Tom Marshburn, 5:31 am EST (1031 GMT), when the ISS was over northern Ukraine, US space officials said. AFP PHOTO/HANDOUT/ NASA / Chris Hadfield = RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT " AFP PHOTO / NASA / Chris Hadfield " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS =
  • الجزء الخلفي من كبسولة دراغون أثناء انفصالها عن المرحلة الثانية من الصاروخ ودخولها المدار بشكل مستقل في 18 أبريل/نيسان 2014.

This Friday, April 18, 2014 image made from video shows the aft of the SpaceX Dragon capsule as it separates from the second stage rocket into orbit on its own. The Dragon cargo ship is scheduled to reach the orbiting lab on Sunday, April 20, 2014 - Easter morning. (AP Photo/NASA)
  • كبسولة دراغون بعد التحامها بمحطة الفضاء الدولية يوم 20 أبريل/نيسان 2014.

In this Sunday, April 20, 2014, image made from a frame grabbed from NASA-TV, the SpaceX Dragon resupply capsule is seen after being berthed on to the International Space Station. At the time of this frame grab the capsule was traveling over Brazil at 10:14 a.m. EDT Sunday. (AP Photo/NASA-TV)
  • مركبة الشحن التجارية دراغون التابعة لشركة سبيس إكس وهي مُثبتة على ذراع كندا آرم 2 في محطة الفضاء الدولية في 16 سبتمبر/أيلول 2014.

The SpaceX Dragon commercial cargo spacecraft is grappled to Canadarm2 at the International Space Station in this NASA picture taken April 20, 2014. NASA will partner with Boeing and SpaceX to building commercially owned and operated "space taxis" that would fly astronauts to the International Space Station ending U.S. Dependence on Russia for rides, U.S. Senator Bill Nelson said September 16, 2014. REUTERS/NASA/Handout via Reuters (OUTER SPACE - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY) ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS - RTR3M39J
  • كبسولة دراغون على متن سفينة في المحيط الهادئ غرب شبه جزيرة باخا المكسيكية، بعد عودتها من محطة الفضاء الدولية، حاملة نحو 3700 رطل من الشحنات لصالح وكالة ناسا في 10 فبراير/شباط 2015.

This Tuesday, Feb. 10, 2015 photo made available by SpaceX shows their Dragon capsule aboard a ship in the Pacific Ocean west of Mexico's Baja Peninsula after returning from the International Space Station, carrying about 3,700 lbs of cargo for NASA. (AP Photo/SpaceX)
  • كبسولة دراغون لحظةَ انفصالها عن محطة الفضاء الدولية عام 2016.

A NASA photo shows a SpaceX Dragon capsule as it is released from the International Space Station in this image released to social media on May 11, 2016. Courtesy NASA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY
  • صاروخ فالكون ينطلق من منصة الإطلاق التاريخية "39-أ" في مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال بفلوريدا يوم 6 فبراير/شباط 2018.

A SpaceX Falcon Heavy rocket lifts off from historic launch pad 39-A at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., February 6, 2018. REUTERS/Thom Baur TPX IMAGES OF THE DAY
  • القمر الصناعي "تي إي إس إس" المخصص لمسح الكواكب الخارجية العابرة قبيل إرساله إلى مداره من مركز كينيدي للفضاء على متن صاروخ فالكون 9 يوم 28 مارس/آذار 2018.

TESS, the Transiting Exoplanet Survey Satellite, is shown in this photo obtained by Reuters on March 28, 2018. NASA plans to send TESS into orbit from the Kennedy Space Center in Florida aboard a SpaceX Falcon 9 rocket set for blastoff sometime between April 16 and June on a two-year mission. NASA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
  • صاروخ فالكون 9 يحمل قمرا صناعيا قَطريا للاتصالات، من منصة الإطلاق التاريخية "39 أ" يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وسيوفر القمر الاتصال بدولة قطر والمناطق المجاورة لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

A SpaceX Falcon 9 rocket launches carrying a Qatari communications satellite, which will provide connectivity to Qatar and neighbouring parts of the Middle East, North Africa, and Europe, from historic Launch Pad 39A at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., November 15, 2018. REUTERS/Joe Skipper
  • إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس (يسار)، أثناء مؤتمر صحفي للإعلان عن أول رحلة ركاب خاصة في العالم مُقرر أن تدور حول القمر على متن مركبة الإطلاق "بي إف آر" عام 2018.

SpaceX CEO Elon Musk (L) shakes hands with Japanese billionaire Yusaku Maezawa during a press conference about being the first SpaceX private passenger to circle the moon aboard SpaceX’s BFR launch vehicle, at the company's headquarters in Hawthorne, California, U.S. September 17, 2018. REUTERS/Gene Blevins
  • صاروخ فالكون 9 الثقيل ينطلق من منصة الإطلاق "39 أ" في مركز كينيدي للفضاء يوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018.

A Falcon 9 SpaceX heavy rocket lifts off from pad 39A at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Fla., Tuesday, Feb. 6, 2018. The Falcon Heavy, has three first-stage boosters, strapped together with 27 engines in all. (AP Photo/John Raoux)
  • مركبة الفضاء "كرو دراغون إنديفور" بعد هبوطها بوقت قصير وعلى متنها رائدا فضاء، في خليج المكسيك قبالة سواحل بينساكولا بفلوريدا يوم 2 أغسطس/آب 2020.

FILE PHOTO: The SpaceX Crew Dragon Endeavour spacecraft is lifted onto the SpaceX GO Navigator recovery ship shortly after it landed with NASA astronauts Robert Behnken and Douglas Hurley onboard in the Gulf of Mexico off the coast of Pensacola, Florida, U.S., August 2, 2020. NASA/Bill Ingalls/Handout via REUTERS MANDATORY CREDIT. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo
  • لحظة إطلاق مركبة ستار شيب في رحلة تجريبية رابعة من منصة الإطلاق بوكا تشيكا التابعة للشركة، والمصممة لإرسال رواد فضاء إلى القمر وما وراءه يوم 6 يونيو/حزيران 2024.

  • صاروخ فالكون 9 لحظة إطلاقه وعلى متنه مركبة دراغون الفضائية يوم 25 يونيو/حزيران 2025.

A SpaceX Falcon 9 rocket with a crew of four aboard a Dragon Spacecraft lifts off from pad 39A at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Fla., Wednesday, June 25, 2025. (AP Photo/Terry Renna)
  • رواد فضاء داخل مركبة دراغون إندورانس الفضائية التابعة لشركة سبيس إكس على متن سفينة الاستعادة التابعة للشركة، وذلك بعد وقت قصير من هبوطها في المحيط الهادئ قبالة سواحل سان دييغو بكاليفورنيا يوم 9 أغسطس/آب 2025.

In this photo provided by NASA, from left, Roscosmos cosmonaut Kirill Peskov, NASA astronauts Nichole Ayers, Anne McClain, and JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) astronaut Takuya Onishi are seen inside the SpaceX Dragon Endurance spacecraft onboard the SpaceX recovery ship shortly after having landed in the Pacific Ocean off the coast of San Diego, Calif., Saturday, Aug. 9, 2025. (Keegan Barber/NASA via AP)
  • مركبة دراغون وهي تغادر محطة الفضاء الدولية بعد وقت قصير من انفصالها وعلى متنها 4 من رواد فضاء طاقم ناسا  يوم 14 يناير/كانون الثاني 2026.

This screengrab from video provided by NASA TV shows the SpaceX Dragon departing from the International Space Station shortly after undocking with four NASA Crew-11 members inside on Wednesday, Jan. 14, 2026. (NASA via AP)
  • كبسولة دراغون تقترب من محطة الفضاء الدولية للالتحام بها يوم 14 فبراير/شباط 2026 وتحمل على متنها رواد فضاء.

In this image from video provided by NASA, a SpaceX Dragon capsule carrying Americans Jessica Meir and Jack Hathaway, France’s Sophie Adenot and Russia’s Andrei Fedyaev, approaches the International Space Station for docking on Saturday, Feb. 14, 2026. (NASA via AP)
المصدر: الجزيرة

