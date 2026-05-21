محسن نقوي رجل المناصب المتداخلة في باكستان

سياسي باكستاني بارز وصحفي سابق، شغل منصب رئيس الوزراء المؤقت لإقليم البنجاب عام 2023، وتولّى لاحقًا منصبي وزير الداخلية ووزير مكافحة المخدرات عام 2024، قبل أن يصبح عضوًا في مجلس الشيوخ في العام نفسه.

بدأ محسن نقوي مسيرته المهنية متدرّبًا في قناة "سي إن إن" الأمريكية، حيث أُوكلت إليه مهمة تغطية الشأن الباكستاني، مما أتاح له بناء خبرة مبكرة وحضور لافت في المجال الإعلامي. وفي عام 2009، أسّس شبكة "سيتي نيوز نيتوورك" التي رسّخت مكانته في ساحة الإعلام الباكستاني، قبل أن يتجه إلى العمل السياسي.

يشغل نقوي أيضًا في المجال الرياضي رئاسة كلٍّ من مجلس الكريكيت الباكستاني (PCB)، ومجلس الكريكيت الآسيوي (ACC).

الميلاد والنشأة

وُلد محسن نقوي عام 1978 في مدينة لاهور ونشأ فيها، حيث تلقّى تعليمه في مدرسة كريسنت موديل، قبل أن يلتحق بالكلية الحكومية في المدينة.

وبعد تخرّجه، توجّه إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراساته العليا، وهناك بدأ مسيرته المهنية عبر التدرّب في قناة "سي إن إن" الأمريكية، التي أرسلته لاحقًا إلى باكستان وكلّفته بتغطية الشأن الباكستاني ضمن مهامه الصحفية.

المسيرة الإعلامية

خلال فترة عمله مع قناة "سي إن إن"، كوّن محسن نقوي شبكة واسعة من العلاقات المهمة، قبل أن يتجه لاحقًا إلى تأسيس شبكة "سيتي نيوز نيتوورك" الإعلامية عام 2009.

وقد أطلقت هذه الشبكة عددًا من القنوات المتخصصة، من بينها "24 نيوز ديجيتال" لتغطية الأخبار على المستوى الوطني، و"سيتي 41″ لمدينة فيصل آباد، و"روهي تي في" لجنوب البنجاب، إلى جانب قنوات أخرى تخدم شرائح ومناطق متنوعة. وأسهمت هذه المرحلة في ترسيخ حضوره في المجال الإعلامي، قبل أن يبدأ مسيرته السياسية.

المسيرة السياسية

بعد حلّ حكومة إقليم البنجاب في يناير/كانون الثاني 2023، كان محسن نقوي أحد الاسمين اللذين اقترحهما زعيم المعارضة حمزة شهباز لتولي منصب رئيس الوزراء المؤقت للإقليم، قبل أن تُجمع لجنة الانتخابات الباكستانية على تعيينه في المنصب في 22 يناير/كانون الثاني.

وقد أثار هذا التعيين جدلًا واسعًا، وقوبل باعتراضات من حزب حركة الإنصاف الباكستانية، حيث قال رئيسه حينها عمران خان في منشور على منصة "إكس" إن لجنة الانتخابات اختارت "عدوًا معلنًا" للحزب لتولي منصب يُفترض أن يشغله شخص غير متحزب.

واستمر محسن نقوي في منصب رئيس الوزراء المؤقت للبنجاب حتى أواخر فبراير/شباط 2024.

في 11 مارس/آذار 2024، عُيّن محسن نقوي وزيرًا للداخلية ومكافحة المخدرات، بموجب مذكرة تشكيل الحكومة التي رفعها رئيس الوزراء شهباز شريف إلى الرئيس زرداري، عملًا بالمادة 92 من الدستور الباكستاني التي تنص على أن

"يعين الرئيس الوزراءَ الفدراليين ووزراء الدولة من بين أعضاء مجلس الشورى بناءً على نصيحة رئيس الوزراء".

وبعد أيام من تعيينه في المنصب الوزاري، أعلن محسن نقوي ترشّحه لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2024. وفي 9 أبريل/نيسان 2024، أدى اليمين الدستورية عضوًا في هذا المجلس.

عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في 28 فبراير/شباط 2026، واضطلاع إسلام آباد بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وطهران، شارك محسن نقوي بشكل نشط في مساعي إنجاح المفاوضات، إذ قام بعدة زيارات إلى طهران لمناقشة مقترحات وقف الحرب، في فترة شهد فيها مسار المحادثات تعثرًا مستمرًا.

المسيرة الإدارية

في 23 يناير/كانون الثاني 2024، انتُخب محسن نقوي رئيسًا لمجلس الكريكيت الباكستاني (PCB)، في الوقت الذي كان لا يزال يشغل فيه منصب رئيس الوزراء المؤقت لإقليم البنجاب.

وفي أبريل/نيسان 2025، انتُخب رئيسًا لمجلس الكريكيت الآسيوي (ACC)، خلفًا للسريلانكي شامي سيلفا.