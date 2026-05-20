ممر سوالكي.. خاصرة الناتو الرخوة في صراعه مع روسيا

ممرٌ بريٌّ ضيق يمتد نحو 100 كيلومتر على طول الحدود بين بولندا وليتوانيا، فاصلا بين جيب كالينينغراد الروسي على بحر البلطيق وبيلاروسيا، الحليف الوثيق لروسيا سياسيا وعسكريا.

يحظى ممر سوالكي بأهمية استراتيجية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باعتباره الممر البري الوحيد الذي يربط دول البلطيق الأعضاء في الحلف -وهي ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا- ببقية دوله في أوروبا، مما يجعله شريانا حيويا لنقل التعزيزات العسكرية والإمدادات في حالات الطوارئ والأزمات الأمنية.

هذه الأهمية الجيوسياسية حوّلت الممر إلى بؤرة صراع محتمل بين الناتو وروسيا، وجعلته عنصرا محوريا في معادلات الأمن والدفاع في أوروبا الشرقية ومنطقة البلطيق.

وينظر الحلف إلى الممر باعتباره إحدى نقاط الضعف في جناحه الشرقي، وسط مخاوف من أن تسعى روسيا إلى تنفيذ هجوم متزامن انطلاقا من كالينينغراد وبيلاروسيا للسيطرة عليه، مما قد يؤدي إلى عزل دول البلطيق عن بقية دول الناتو وقطع خطوط الإمداد العسكرية عنها، إلى جانب زيادة الضغط على بولندا.

في المقابل، تخشى روسيا من أن يؤدي أي إغلاق للممر من قبل الناتو إلى عزل كالينينغراد، التي تبدو كجيب روسي محاط بأراضي الحلف، فضلا عن تعزيز هيمنة الناتو على بحر البلطيق وتحويله إلى منطقة نفوذ مغلقة أمام السفن التجارية والحربية الروسية.

الموقع والجغرافيا

يقع ممر سوالكي أقصى شمال شرق بولندا ضمن منطقة البلطيق بشمال شرق أوروبا. وتحدّه ليتوانيا من الشمال الشرقي، ومنطقة كالينينغراد الروسية من الشمال الغربي، وبيلاروسيا من الجنوب الشرقي.

ويُعرف الممر أيضا باسم فجوة سوالكي (Suwalki Gap)، نسبة إلى مدينة سوالكي البولندية. كما يُطلق عليه في ليتوانيا أحيانا اسم "مثلث سوالكي"، في إشارة إلى ثلاث مدن تقع ضمن نطاقه الجغرافي، وهي بونسك وسيجني وسوالكي.

ويُعد هذا الممر جزءا من منطقة البحيرات الليتوانية، حيث يمتد عبر أجزاء من غابة رومنيكا ومناطق بحيرات زاكودنيوسوالسكي وفشودنيوسوالسكي، ويشكّل شريطا بريا ضيقا تتفاوت تقديرات طوله، نتيجة التباين بين الامتداد الحدودي الفعلي الذي يصل إلى نحو 100 كيلومتر على طول الخط الحدودي المتعرج بين بولندا وليتوانيا، والمسافة الخطية المباشرة بين طرفيه التي تبلغ نحو 65 كيلومترا.

يتميز سطحه بمظاهر طبيعية متنوعة تتراوح ارتفاعاتها بين 20 و300 متر، وتغلب عليه التلال المغطاة بالغابات الكثيفة، مع انتشار واسع للبحيرات والأنهار والمستنقعات. وتشكل الغابات والبحيرات نحو نصف مساحة المنطقة، بينما تغطي المستنقعات قرابة 11% منها.

ويربط الممر بين بولندا وليتوانيا عبر طريقين رئيسيين يمتدان من الشمال إلى الجنوب، كما يمر عبره خط السكة الحديد الرئيسي الذي يربط بولندا بدول البلطيق، وهي ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.

وتتسم المنطقة بمناخ قاري، إذ يبلغ متوسط درجات الحرارة شتاء نحو 4.4 درجات مئوية تحت الصفر، وقد تنخفض إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر، بينما يبلغ متوسطها صيفا 17.4 درجة مئوية، وتصل في حدها الأقصى إلى 34.9 درجة مئوية. وتسجل معدلات الهطول ذروتها في يوليو/تموز بنحو 206 مليمترات.

السكان

يشكّل البولنديون غالبية سكان ممر سوالكي، إذ يُقدَّر عددهم بنحو مليوني نسمة، إلى جانب أقليات عرقية تشمل الأوكرانيين، الذين يقارب عددهم 65 ألف نسمة، والليتوانيين نحو 25 ألف نسمة، في حين يبلغ عدد السكان من ذوي الأصول الروسية حوالي 11 ألف نسمة، وفق دراسة منشورة في المجلة الإسكندنافية للدراسات العسكرية عام 2019.

نبذة تاريخية

شهدت منطقة سوالكي تاريخا من التحولات السيادية، وتداول على حكمها قوى إقليمية عدة، إذ خضعت لنفوذ دوقية ليتوانيا الكبرى منذ أواخر القرن الخامس عشر، قبل أن تنتقل، عقب تقسيم الكومنولث البولندي الليتواني عام 1795، إلى الحكم البروسي، ثم إلى دوقية وارسو، لتستقر لاحقا تحت سيادة الإمبراطورية الروسية منذ عام 1815 وحتى هزيمتها في الحرب العالمية الأولى.

وعقب استقلال بولندا وليتوانيا عام 1918، تحولت منطقة مثلث سوالكي إلى موضع تنازع بين الدولتين، في ظل مطالب متبادلة بالسيادة ووجود مزيج سكاني من البولنديين والليتوانيين.

وتصاعدت التوترات بين الطرفين لتتحول إلى اشتباكات عسكرية، كان أبرزها ما عُرف بـ"انتفاضة سيجني" عام 1919، ثم معركة نهر نيمان عام 1920، قبل توقيع اتفاق سوالكي الذي تضمّن ترتيبات حدودية مُنحت بموجبه بونسك وسيجني وسوالكي لبولندا.

غير أن الاتفاق لم ينهِ التوتر بين البلدين بالكامل، إذ ظلّت المنطقة تضم أقلية ليتوانية كبيرة، في مقابل وجود أقلية بولندية داخل ليتوانيا، بينما اشتكت المجموعتان من سياسات اعتُبرت ماسّة بهويتهما الثقافية واللغوية.

الأهمية الاستراتيجية والتحديات الأمنية

يكتسب ممر سوالكي أهميته الاستراتيجية من كونه يمثل الطريق البري الوحيد الذي يربط أوروبا الوسطى بليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، ومن جانب آخر يربط الممر بين كالينينغراد وبيلاروسيا، وعبره تمر جميع طرق الوصول البرية بين روسيا وكالينينغراد.

وقد برز مصطلح "فجوة سوالكي" في الخطاب السياسي والإعلامي عام 2015، عقب استخدامه من قبل الرئيس الإستوني السابق توماس هندريك إلفس للإشارة إلى الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها الممر بالنسبة لدول البلطيق الثلاث.

وجاء ذلك في ظل تصاعد المخاوف الغربية من تحركات روسيا عقب ضمّها شبه جزيرة القرم عام 2014، وما تبعه من تمرد انفصاليين موالين لها في شرق أوكرانيا، إلى جانب انسحاب موسكو من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا عام 2015، ومواصلة حشد قواتها قرب الجناح الشرقي لـحلف شمال الأطلسي، الأمر الذي سلط الضوء على احتمالات استهداف الممر في أي مواجهة محتملة.

وتشكل احتمالية احتلال الممر أو إغلاقه معضلة استراتيجية لحلف الناتو، إذ يؤدي إلى قطع التعزيزات العسكرية البرية الحيوية عن حلفاء الناتو الثلاثة في منطقة البلطيق: ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، مما يسمح لروسيا بمهاجمة أي منها.

وفي عام 2022، تصاعد التوتر مجددا عقب تطبيق ليتوانيا عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا إثر غزو أوكرانيا، وما تبعه من تقييد عبور بعض البضائع عبر السكك الحديدية إلى جيب كالينينغراد، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على التوترات المرتبطة بالممر.

لاحقا، أعادت ليتوانيا تطبيق ترتيبات عبور البضائع، مما أتاح استمرار نقل السلع غير الخاضعة للعقوبات بالقطار بين روسيا وكالينينغراد، مع استمرار الحظر على المواد العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج. ومع ذلك، ظل القلق المتعلق بالممر قائما.

ورغم انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل/نيسان 2023 ومارس/آذار 2024 على التوالي، وما ترتب على ذلك من تعزيز الموقع الجيوسياسي لدول البلطيق وتحسن قدرة الحلف على نقل الإمدادات بحرا، فإن أهمية ممر سوالكي لم تتراجع، إذ تحتفظ روسيا بقدرات عسكرية في منطقة بحر البلطيق تمكّنها من تهديد خطوط الملاحة.

منظومة الردع في ممر سوالكي

يولي حلف شمال الأطلسي اهتماما متزايدا بتحصين ممر سوالكي وتعزيز قدراته الدفاعية، في إطار سياسة الردع في الجناح الشرقي للحلف. وفي هذا السياق، نشر الحلف أربع مجموعات قتالية متعددة الجنسيات بحجم كتيبة في دول البلطيق مطلع عام 2017، كما تم تفعيل مقر قيادة الفيلق متعدد الجنسيات في شمال شرق بولندا، استنادا إلى قرارات قمة وارسو لعام 2016.

وفي قمة مدريد عام 2022، التزم الحلفاء بتعزيز قواتهم على الجناح الشرقي، عبر رفع مستوى الجاهزية القتالية وزيادة القدرة على توسيع مجموعات القتال المنشورة بالفعل إلى حجم لواء عند الحاجة، مع دعمها بتعزيزات سريعة الانتشار، ومخزونات من العتاد، وقيادة وسيطرة معززة.

ومن جانب آخر، احتضن الممر عددا من التدريبات العسكرية المشتركة العابرة للحدود، بهدف اختبار جاهزية قوات الحلفاء في حالات الأزمات وقدرتها على التحرك السريع. وشهدت البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية في الممر تحسينات ملحوظة، مما عزز قدرة الحلفاء على الوصول إلى ليتوانيا ومن ثم إلى لاتفيا وإستونيا عبر الأراضي البولندية.

ومع مطلع العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، عززت بولندا وجودها العسكري في الممر والمناطق المتاخمة، بما في ذلك نشر وحدات تكتيكية تابعة للفرقة الميكانيكية السادسة عشرة، وتزويدها بدبابات كي2 ومدافع هاوتزر كي9.

وعملت كذلك على تحسين بنيتها الدفاعية، وأعلن رئيس الوزراء دونالد توسك في مايو/أيار 2024 عن إطلاق برنامج طويل الأمد لبناء تحصينات وعوائق وخطوط دفاعية على امتداد الحدود مع بيلاروسيا وروسيا.

وفي يناير/كانون الثاني 2026، اقترح الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، أثناء اجتماع ثلاثي ضم الرئيس البولندي والرئيس الأوكراني، إنشاء ميدان تدريب مشترك واسع لقوات حلف شمال الأطلسي في منطقة كابتشياميستيس داخل ممر سوالكي، بهدف تعزيز الأمن الإقليمي، مع تخصيص نحو 100 مليون يورو للمشروع، وفق ما أوردته مجلة ناشيونال إنترست.

ويثير التهديد الروسي لمنطقة البلطيق قلق الولايات المتحدة، وقد تجلى ذلك في عام 2017، حين دفعت التهديدات المتصاعدة وزارة الدفاع الأمريكية إلى زيادة مخصصات الدفاع الأوروبي إلى أربعة أضعاف. وحذّر قائد الجيش الأمريكي في أوروبا آنذاك، الجنرال بن هودجز، من أن ممر سوالكي قد يشكّل هدفا محتملا لأي هجوم عسكري روسي.

ومع استمرار هذا التهديد، خصصت الولايات المتحدة 175 مليون دولار لمبادرة أمن البلطيق ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، إلى جانب تمركز نحو 10 آلاف جندي أمريكي بشكل دوري في بولندا منذ سنوات، بما في ذلك وحدات مدرعة.

التوازن العملياتي في الممر

تؤكد العديد من الدراسات والخبراء العسكريين أن البيئة الجغرافية والعسكرية لممر سوالكي لا تُعد، بحد ذاتها، عاملا يشجع على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق فيه.

ففي حين توفّر جغرافيته بيئة ملائمة نسبيا للدفاع، من خلال تشكيل خطوط دفاعية طبيعية، وتقييد حركة القوات المهاجمة، وإتاحة فرص أكبر للتمويه والخداع العسكري بما يعرقل عمليات الاستطلاع الجوي والبري، تشكّل المظاهر الطبيعية والمناخية في المنطقة عائقا أمام العمليات الهجومية والتحركات العسكرية واسعة النطاق.

إذ تعرقل الممرات الوعرة والغابات الكثيفة والتربة الطينية المشبعة بالمياه، إلى جانب الثلوج والصقيع شتاءً، حركة القوات والمركبات العسكرية. كما تحدّ شبكة الطرق المحدودة وضعف الجسور من قدرة الآليات الثقيلة على المناورة، مما قد يبطئ أي عمليات هجومية واسعة النطاق، وتدعم هذه الخصائص الأفضلية العسكرية للناتو في منع احتلال روسي للممر.

ومن جانب آخر، فإن هذه الجغرافيا وإن كانت لا تلائم هجمات الألوية الثقيلة، فإن طبيعتها المعقدة مناسبة نسبيا للعمليات الهجينة والتمويهية، مثل تحركات القوات الخاصة والاستطلاع ووحدات المشاة الخفيفة، مما يسمح لمجموعات صغيرة بالتحرك داخل الأراضي البولندية لمسافات واسعة، وهو ما قد يستدعي نشر قوات كبيرة ومدرّبة باحترافية لرصدها واحتوائها. الأمر الذي قد يمنح القوات الروسية أفضلية تكتيكية ضمن نطاق عملياتي محدود.

علاوة على ذلك، تعزّز بعض العوامل الخارجية الموقف العسكري الروسي، من بينها القدرة على تأمين الإمدادات، ووقوع الممر ضمن ما يُوصف بـ"فكي كماشة"، حيث يحدّه من جهة جيب كالينينغراد الروسي، ومن جهة أخرى بيلاروسيا الحليف الوثيق لروسيا.

أما جيب كالينينغراد، فهو منطقة عسكرية محصّنة تضم عناصر من أسطول البلطيق الروسي، إلى جانب قوات برية ووحدات بحرية وقاعدتين جويتين وقدرات صاروخية. وتتيح هذه القدرات إمكانية تهديد الممر والسيطرة عليه، إضافة إلى عزل أجزاء من شمال شرق بولندا ومعظم دول البلطيق عن الدعم البري أو البحري من حلف شمال الأطلسي.

وأما بيلاروسيا فتعد من أقرب حلفاء روسيا سياسيا، وتُستخدم أراضيها كعمق استراتيجي للقوات الروسية. وقد أفادت وكالة مونت كارلو الدولية في تقرير نُشر في 4 مارس/آذار 2022 بأن روسيا نشرت نحو 30 ألف جندي في بيلاروسيا، مزوّدين بأسلحة هجومية ودفاعية وبطاريات صواريخ إس-400، فيما وُصف بأنه أحد أكبر عمليات حشد القوات التقليدية منذ الحرب الباردة.

ورغم عوامل الضغط الروسي والتحذيرات المتكررة من جانب سياسيين وخبراء عسكريين بشأن احتمال تعرّض ممر سوالكي لتهديد روسي، قلّل مقال صادر عن المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) من حجم المخاطر المرتبطة بالممر والسيناريوهات المتداولة بشأنه.

واعتبر المقال أن الممر يمثّل نقطة ضعف متبادلة للطرفين، إذ قد تصبح كالينينغراد معرّضة للعزلة والحصار من قبل حلف شمال الأطلسي في حال اندلاع صراع، تماما كما يمكن أن تتعرض دول البلطيق للعزل من جانب روسيا.