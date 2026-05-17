ماذا تعرف عن حزب الله العراقي وقدراته العسكرية؟

فصيل عراقي مسلح يُعدّ من الفصائل الأكثر قربا من إيران. تأسس عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ويتبنى خطابا أيديولوجيا عابرا للحدود، ويصف الوجود العسكري الأمريكي في العراق بأنه احتلال أجنبي، مع الدعوة إلى إنهائه بالقوة.

وجّهت له الولايات المتحدة اتهامات بتنفيذ هجمات استهدفت قواعد تضم قواتها في العراق، قبل أن تدرجه عام 2009 على قائمة "المنظمات الإرهابية".

تنضوي كتائب حزب الله العراقية ضمن قوات الحشد الشعبي، التحالف الذي يضم في غالبه فصائل مسلحة شيعية، قاتلت ضد تنظيم الدولة الإسلامية بعد اجتياحه مساحات واسعة من شمال وشمال غرب العراق عام 2014.

أعلنت السلطات الأمريكية -في 16 مايو/أيار 2026- توقيف القيادي في كتائب حزب الله العراقي محمد باقر السعدي، بتهمة التخطيط لهجمات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

التأسيس

تأسست كتائب حزب الله العراقية في أبريل/نيسان 2007، على يد السياسي والعسكري العراقي أبو مهدي المهندس، الذي تولّى قيادتها حتى اغتياله عام 2020 إلى جانب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

تعرّف الجماعة نفسها بأنها "تشكيل جهادي إسلامي مقاوم"، وتتبنى أيديولوجيا تعتبر الحدود بين العراق وسوريا ولبنان حدودا فرضها الغرب، وترى في الوجود العسكري الأمريكي داخل العراق احتلالا أجنبيا، وتدعو إلى طرده بالقوة.

ووفقا لموقعها الرسمي، فإن هدفها "تحقيق حاكمية الإسلام التي تمثل ولاية الفقيه الطريق الأمثل لتحقيقها"، في إشارة إلى مبدأ الولي الفقيه المعتمد رسميا في نظام الحكم بإيران.

منذ نشأتها، ارتبط اسمها باتهامات أمريكية بتنفيذ هجمات استهدفت مواقع عسكرية ودبلوماسية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، باستخدام القناصة والصواريخ وقذائف الهاون والقنابل المزروعة على جوانب الطرق، لكنها دأبت على عدم تأكيد أو نفي مسؤوليتها المباشرة عن تلك العمليات.

إعلان

وفي عام 2009، صنّفت الولايات المتحدة كتائب حزب الله العراقي "منظمة إرهابية".

الهيكلة والقدرات العسكرية

لا يعلن حزب الله العراقي عن هيكله القيادي، وهو جزء من قوات الحشد الشعبي التي تضمّ في معظمها فصائل مسلحة شيعية، تحالفت لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية عقب اجتياحه مساحات واسعة من شمال وشمال غرب العراق عام 2014.

ومقارنةً ببقية فصائل الحشد الشعبي، تمتلك كتائب حزب الله خبرات قتالية متقدمة، اكتسبتها خلال سنوات من العمل المسلح ضد القوات الأمريكية منذ تأسيسها عام 2007 وحتى عام 2011.

وتضم كتائب حزب الله في صفوفها آلاف المقاتلين، وتمتلك قدرات عالية على تطوير وتصنيع واستخدام الصواريخ الباليستية، بالتنسيق مع وحدات استخبارية تابعة لها. ووفق تصريحات مسؤولين عراقيين وأعضاء في الجماعة، فإن ترسانتها تشمل طائرات مسيّرة وصواريخ وقذائف باليستية قصيرة المدى.

محطات

عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، قاتل حزب الله العراقي -إلى جانب فصائل أخرى- في سوريا ضد فصائل الثورة ودعما لقوات نظام بشار الأسد، وواصلت نشاطها داخل الأراضي السورية خلال سنوات الحرب.

وقد نفذت كتائب حزب الله عددا من العمليات التي استهدفت تنظيم الدولة في العراق عام 2014، وذلك تحت مظلة قوات الحشد الشعبي.

وبعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، توحّدت عدة فصائل عراقية شيعية ضمن إطار "المقاومة الإسلامية في العراق"، بهدف تصعيد عملياتها ضد إسرائيل والولايات المتحدة. وكانت كتائب حزب الله من أبرز مكونات هذا التحالف، الذي أعلن مسؤوليته عن أكثر من 150 هجوما استهدف القوات الأمريكية حتى أوائل فبراير/شباط 2024.

وقد شنّت الولايات المتحدة عدة عمليات استهدفت مواقع وقواعد ومراكز تدريب تابعة لكتائب حزب الله، ردا على الهجمات ضد قواتها، من بينها ضربات في أواخر يناير/كانون الثاني 2024 في معقل الحزب في جرف الصخر على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب بغداد.

وفي 16 مايو/أيار 2026، أعلنت السلطات الأمريكية توقيف القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر السعدي بتهمة التخطيط لهجمات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل إن السعدي "هدف ذو قيمة عالية، وهو مسؤول عن أعمال إرهابية جماعية على نطاق عالمي".