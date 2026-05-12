مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن".. من بداية متواضعة إلى حدث عالمي ضخم

حدث تلفزيوني وموسيقي سنوي ينظمه اتحاد البث الأوروبي وتُعد من أكبر الفعاليات الموسيقية المباشرة على مستوى العالم، كما تُصنَّف بأنها أطول مسابقة غنائية تلفزيونية مستمرة منذ انطلاقها عام 1956.

تمنح المسابقة الدول الأعضاء فرصة اختيار فنان وأغنية لتمثيلها في منافسة دولية، ويُحسم الفوز عبر نظام تصويت تشارك فيه الدول المتنافسة وفق آليات محددة تضمن الطابع الجماعي للعملية التنافسية.

جاء تأسيس المسابقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز التقارب بين الشعوب الأوروبية وترسيخ قيم الوحدة والتفاهم المشترك من خلال منصة ثقافية وترفيهية جامعة.

وقد شهدت يوروفيجن تطوراً لافتاً منذ بداياتها باعتبارها تجربة تقنية في البث التلفزيوني المباشر، لتتحول تدريجياً إلى ظاهرة ثقافية عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية، مستفيدة من أحدث تقنيات الإنتاج والبث الرقمي عالي الجودة.

وفي نسخة عام 2026، التي تزامنت مع الذكرى السبعين لانطلاق المسابقة، برزت أبعاد سياسية رافقت الحدث، بعدما أعلنت 5 دول أوروبية مقاطعة يوروفيجن احتجاجا على السماح لإسرائيل بالمشاركة، في خطوة عكست تصاعد الجدل الأوروبي بشأن توظيف المسابقة في ظل الأزمات السياسية والإنسانية المتفاقمة.

البداية والانطلاق

استُلهِمت فكرة مسابقة يوروفيجن من مهرجان سان ريمو (Festival di Sanremo)، وهو حدث موسيقي ناجح في إيطاليا انطلق عام 1951، وكان نموذجاً ملهماً لتطوير حدث موسيقي يجمع بين البث المباشر والمنافسة الفنية.

أُقيمت أول نسخة من يوروفيجن في 24 مايو/أيار 1956 في لوغانو بسويسرا، بمشاركة 7 دول فقط هي: هولندا، سويسرا، بلجيكا، ألمانيا الغربية، فرنسا، لوكسمبورغ، وإيطاليا.

وقدّمت كل دولة أغنيتين، في تجربة تنظيمية اعتمدت على صيغة مبتكرة في ذلك الوقت. وأسفرت النسخة الافتتاحية عن فوز سويسرا باللقب الأول من خلال أغنية ريفرين (Refrain) التي أدّتها ليز آسيا.

إعلان

ومنذ تلك البداية المحدودة، شهدت المسابقة توسعاً تدريجياً في عدد الدول المشاركة عبر العقود، لتبلغ ذروتها عام 2008 بمشاركة 43 دولة.

ولم تقتصر المسابقة على القارة الأوروبية؛ فقد كانت إسرائيل أول دولة غير أوروبية تشارك عام 1973، وتبعتها أستراليا بدعوة خاصة عام 2015.

كما أسهمت التطورات السياسية في تسعينيات القرن الـ20، ولا سيما انضمام عدد من دول أوروبا الشرقية، في زيادة الإقبال على المشاركة، مما أدى إلى تعقيد آليات التأهل وتطويرها لاحقاً.

وبهدف تنظيم هذا التوسع المتزايد، تم اعتماد نظام نصف النهائي عام 2004، ثم جرى تطويره لاحقاً عام 2008 إلى نظام يعتمد تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، بما يضمن توازن المنافسة وإدارة العدد المتزايد من الدول المشاركة.

قواعد التنافس والأداء

تلتزم مسابقة يوروفيجن بمجموعة من الضوابط الفنية والتنظيمية التي تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص وجودة العروض. إذ يجب أن تكون الأغنية المقدمة أصلية وغير منشورة مسبقاً، وألا تتجاوز مدتها 3 دقائق، مع اقتصار عدد المؤدين على خشبة المسرح على 6 فنانين بحد أقصى.

وتحظى 5 دول بمقعد مباشر في النهائي دون المرور بمراحل التصفيات، وهي: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، والمملكة المتحدة، وذلك نظراً لإسهاماتها المالية الكبيرة في تنظيم المسابقة، إلى جانب الدولة المضيفة التي تتأهل تلقائياً بصفة استضافة الحدث.

وفيما يتعلق باللغة، كان يُشترط سابقاً أن يؤدي الفنانون أغنياتهم بلغات بلدانهم الرسمية، قبل أن يُرفع هذا القيد مؤقتاً في السبعينيات، ثم يُلغى بشكل نهائي عام 1999، وهو ما أدى إلى هيمنة اللغة الإنجليزية على نسبة كبيرة من المشاركات.

كما شهدت الجوانب الموسيقية تطوراً ملحوظاً، إذ كان استخدام العزف الحي إلزامياً حتى عام 1998، قبل أن يُسمح لاحقاً بالاعتماد على الموسيقى المسجلة مسبقاً، تماشياً مع تطور الإنتاج الموسيقي وتزايد حجم المشاركة.

تطور نظام التصويت

شهد نظام التصويت في مسابقة يوروفيجن تطوراً تدريجياً وملحوظاً، إذ انتقل من الاعتماد الكامل على لجان تحكيم متخصصة إلى نموذج أكثر شمولية يدمج بين الخبرة الفنية ومشاركة الجمهور.

في المراحل الأولى من المسابقة، كانت عملية التصويت حكراً على لجان تحكيم داخلية في كل دولة مشاركة، تتكون من خبراء في المجال الموسيقي، وكانت هذه اللجان تتولى تقييم الأغاني وتوزيع النقاط وفق معايير فنية بحتة.

وفي عام 1975، أُدخل نظام النقاط الذي يقوم على منح الدرجات للأغاني المفضلة وفق تسلسل يبدأ من 1 إلى 8، ثم 10، وصولاً إلى 12 نقطة (أعلى تقييم).

ومع نهاية التسعينيات، بدأت مرحلة التحول نحو إشراك الجمهور، إذ تم عام 1997 اختبار نظام التصويت الهاتفي في عدد محدود من الدول، قبل أن يتم تعميمه تدريجياً ابتداءً من عام 1998 ليشمل جميع المشاركين.

لاحقاً، تم اعتماد نظام مزدوج يجمع بين 50% من أصوات لجان التحكيم و50% من تصويت الجمهور، بما يحقق توازناً بين التقييم الفني والتفاعل الجماهيري.

وفي عام 2016، جرى تعديل جوهري في آلية إعلان النتائج، بحيث تُعرض نقاط التحكيم ونقاط الجمهور بشكل منفصل تماماً. كما توسعت قنوات التصويت لتشمل الرسائل النصية (SMS)، والتطبيق الرسمي للمسابقة، إضافة إلى التصويت عبر الإنترنت لمشاهدين من مختلف أنحاء العالم.

إعلان

ورغم كل هذه التطورات، بقيت قاعدة أساسية ثابتة منذ انطلاق المسابقة، وهي عدم السماح لأي دولة بالتصويت لأغنيتها، ضماناً للنزاهة والحيادية في النتائج.

الأبعاد الجيوسياسية

شهدت مسابقة يوروفيجن انعكاسات واضحة للتوترات السياسية الدولية على مشاركاتها. فقد تم استبعاد روسيا من المسابقة عام 2022، وذلك في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وفي دورة عام 2026 التي تتزامن مع الذكرى السبعين لانطلاق المسابقة، برزت تداعيات سياسية تمثلت في إعلان 5 دول أوروبية هي أيرلندا، وهولندا، وسلوفينيا، وإسبانيا، وآيسلندا مقاطعة المسابقة احتجاجاً على السماح بمشاركة إسرائيل.

وامتدت موجة الاعتراض إلى مستويات رسمية وثقافية داخل بعض الدول، إذ أعلن عدد من الموسيقيين في البرتغال رفضهم تمثيل بلادهم في حال المشاركة، فيما وقّع فنانون وشخصيات ثقافية في بلجيكا رسالة احتجاج ضد استمرار المشاركة، معتبرين ذلك تناقضاً مع قرار استبعاد روسيا عام 2022.

كما أعلن بعض الفائزين السابقين مواقف مماثلة، من بينهم الفائز السويسري في نسخة 2024 "نيمو"، والفائز البرتغالي عام 2017 سلفادور سوبرال، رفضاً للمشاركة أو اعتزاماً للاعتراض.