فاتح بوطبيق الرئيس العربي للبرلمان الأفريقي

سياسي وقانوني جزائري، أحد الوجوه البرلمانية البارزة، جمع بين تكوين أكاديمي معمّق في الحقوق وخبرة مهنية في مجالات المحاماة والتوثيق والتحكيم الدولي، إلى جانب نشاط سياسي وجمعوي امتد سنوات عدة. شغل عضوية مجلس الأمة الجزائري، وبرز في العمل الحزبي داخل جبهة المستقبل، قبل أن يتوج مساره بانتخابه رئيسا للبرلمان الأفريقي عام 2026.

الدراسة والتكوين العلمي

حصل فاتح بوطبيق على شهادتي ثانوية عامة في الشعبة العلمية عامي 1995 و1996، ثم تخصص في المجال القانوني ونال شهادة الليسانس في الحقوق عام 2000 من جامعة الجزائر، قبل أن يعزز تكوينه المهني بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة سنة 2001.

واصل مساره البحثي بنيل شهادة الماجستير في الحقوق عام 2007 بتخصص الإدارة والمالية، وتناول في أطروحته موضوع اللامركزية الإدارية والتعددية الحزبية في الجزائر، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، بأطروحة تناولت "إدارة العملية الانتخابية في الجزائر: الواقع والآفاق".

وبموازاة تكوينه القانوني، خاض دراسات قصيرة في علم النفس بجامعة الجزائر، كما وسّع آفاقه المهنية بحصوله على شهادة في الإعلام سنة 2004 من المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني في سوريا.

أما على مستوى التخصصات الدقيقة، فقد حصل على شهادات في التحكيم التجاري الدولي والتحكيم الدولي.

التجربة العملية

استهل بوطبيق مساره المهني بمنصب موظف إداري بمؤسسة ميناء الجزائر، مع مسؤوليات في الإشراف والتنسيق وضمان سير العمليات، قبل أن ينتقل إلى المجال القانوني ويعمل محاميا لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة.

تطوّر مساره بشكل نوعي مع اعتماده موثقا (حصل على ترخيص رسمي من الدولة لمزاولة مهنة التوثيق) ضمن اختصاص محكمة حسين داي، وأصبح فاعلا أساسيا في توثيق المعاملات والعقود.

وعلى المستوى الدولي، برز محكما دوليا معتمدا وخبيرا في فضّ المنازعات ضمن الوحدة العربية للتحكيم.

النشاط الجمعوي

انخرط في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية، كما كان ناشطا ضمن الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية.

تولى بين سنتي 2002 و2004 منصب أمين وطني مكلف بالطلبة والنشاطات العلمية، إلى جانب إشرافه على المكتب الوطني للطلبة داخل الاتحاد، حيث قاد تنظيم البرامج الطلابية والأنشطة العلمية على المستوى الوطني.

التجربة السياسية

يُعد من الأعضاء المؤسسين وعضوا في المكتب الوطني لحزب جبهة المستقبل منذ عام 2012، وشارك ضمن اللجنة السياسية الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية لعام 2012 ممثلا عن الحزب.

كما تولى رئاسة اللجنة السياسية الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية لعام 2014، مسهما في متابعة العملية الانتخابية وتعزيز شفافيتها.

وفي عام 2017، شغل منصب مدير الحملة الوطنية للانتخابات المحلية لحزب جبهة المستقبل، وأشرف على تنسيق وتسيير الحملة على المستوى الوطني.

رئيسا للبرلمان الأفريقي

انتُخب الجزائري فاتح بوطبيق يوم 30 أبريل/نيسان 2026 رئيسا للبرلمان الأفريقي، خلفا للزيمبابوي فورتين تشارومبيرا، وقد حصل على 119 صوتا من أصل 159.

ويشغل بوطبيق عضوية مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان)، وسيتولى رئاسة البرلمان الأفريقي في العهدة التشريعية الممتدة من 2026 إلى 2029.