مجزرة بحر البقر يوم انتقمت إسرائيل من أطفال مصر

هجوم نفذه سلاح الجو الإسرائيلي على مدرسة بحر البقر الابتدائية في محافظة الشرقية بمصر عام 1970، وأسفر عن استشهاد 30 طفلا وتدمير مبنى المدرسة بالكامل، وذلك ضمن أحداث "حرب الاستنزاف" التي اندلعت بين مصر وإسرائيل عقب حرب النكسة عام 1967.

تفاصيل المجزرة

عند الساعة التاسعة والثلث من صباح 8 أبريل/نيسان 1970، شنّت طائرات إسرائيلية من طراز إف 4 فانتوم هجوما على مدرسة بحر البقر الابتدائية التابعة لمركز الحسينية في محافظة الشرقية المصرية بخمس قنابل وصاروخين، وفقا للهيئة الوطنية للإعلام.

و"بحر البقر" هي مدرسة ابتدائية صغيرة مكونة من دور واحد، تقع بين الحقول في قرية الصالحية على بعد 110 كيلومترات من مدينة الزقازيق.

ونظرا لافتقار القرية إلى طرق ممهدة تصلها بمدينة الحسينية التي تبعد عنها قرابة 20 كيلومترا، لم تتمكن سيارات الإسعاف وقتئذ من الوصول بسرعة، فشكّل أهالي القرية فرق إنقاذ سريع، مستعينين بالجرارات الزراعية لنقل الأطفال المصابين والشهداء، بما في ذلك بقايا من أطرافهم المبتورة.

وأسفر القصف فور وقوعه عن استشهاد 19 طفلا تحت الأنقاض، قبل أن يرتفع عدد الشهداء إلى 30 طفلا في مستشفى الحسينية، تتراوح أعمارهم بين السادسة والثانية عشر، من بين 86 تلميذًا حضروا المدرسة في ذلك اليوم، فضلا عن إصابة عشرات آخرين بجروح بالغة وتشوّه عدد كبير منهم.

كما تدمّر مبنى المدرسة بالكامل، وتعرّضت المنازل المجاورة له لأضرار بالغة جراء الهجوم.

الذريعة الإسرائيلية

زعمت تل أبيب أن الغارة الجوية استهدفت مواقع عسكرية فقط، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان إنه واثق من أن سلاح الجو ضرب هدفا عسكريا غرب قناة السويس، مضيفا أنه في حال أصيبت مدرسة خلال الغارة، فإنها كانت تقع داخل من منشأة عسكرية!

وقال متحدث إسرائيلي إنّ مصر عمدت إلى "تمويه" الموقع المستهدف لإظهاره على أنه مدرسة.

وفي تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بعد أربعة أيام من المجزرة بعنوان "لا دليل على الأسلحة في بلدة مصرية"، أشارت إلى أن المدرسة لم يتبقَّ منها شيء سوى الصفحات الممزقة من كتب المرحلة الابتدائية والمكاتب المتكسرة والسبورات المتناثرة، مؤكدة -بخلاف ادعاء الجيش الإسرائيلي– عدم وجود أي دليل على معدات عسكرية في الحطام.

ردود الفعل

نددت عواصم عربية بالهجوم، ووصفته مصر بأنه عمل وحشي يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الإنسانية، واتهمت إسرائيل بشنّه عمدا بهدف الضغط عليها لقبول وقف إطلاق النار في "حرب الاستنزاف"، وطالبت بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة.

وقدّم محمد حسن الزيات سفير الجمهورية العربية المتحدة -قبل أن تُعرف رسميا باسم جمهورية مصر العربية- رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يُدين فيها القصف، وقال في بيان للصحافة إنّ طائرات الفانتوم الأمريكية والمساعدات المقدمة من الولايات المتحدة مكّنت إسرائيل من تنفيذ هذه الهجمات الوحشية.

وصرّح الاتحاد السوفياتي بأن إسرائيل لم تنتقم من الجيش، بل انتقمت من أطفال مدرسة.

ووصفت الولايات المتحدة المجزرة بأنها "أنباء مفزعة"، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه "إذا تم تأكيد هذه التقارير، فإنّ هذه الحادثة المأساوية ستكون نتيجة أخرى مؤسفة ومؤلمة لتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار"، مطالبا "الأطراف المعنية" بالالتزام بالقرارات.

وأسهمت موجة الغضب في الرأي العام الدولي عقب الحادثة في دفع واشنطن إلى تأجيل إمداد إسرائيل بطائرات حديثة.