نظرية الرجل المجنون من تهديدات نيكسون إلى صخب ترمب

نظرية الرجل المجنون مفهوم استراتيجي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تقوم على توظيف السلوك غير المتوقع أو اللاعقلاني بشكل محسوب لتعزيز النفوذ وإرباك الخصوم. يعود أصل الفكرة إلى كتابات الفيلسوف الإيطالي نيكولو مكيافيلي الذي أشار إلى أن "من الحكمة أحيانا محاكاة الجنون"، مما أسس لمبدأ استخدام اللاعقلانية أداةً سياسية.

وفي العصر الحديث، طُبقت النظرية بشكل بارز في السياسة الأمريكية، خاصة في الحرب الباردة عبر ما عرف بسياسة "حافة الهاوية" مع تهديدات نووية محسوبة، بهدف تعزيز القدرة على الردع ودفع الخصوم إلى تقديم تنازلات. وأسهم منظّرون أمريكيون في تطوير المفهوم، مؤكدين على ما يسمى "عقلانية اللاعقلانية"، أي قدرة القائد على الاستفادة الاستراتيجية من عدم التنبؤ بسلوكه.

وقد امتدّ استخدام النظرية إلى قادة آخرين على المستوى العالمي، بمن فيهم الألماني أدولف هتلر والأمريكي ريتشارد نيكسون والروسي فلاديمير بوتين والكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذين وظفوها في مواقف تفاوضية وعسكرية لتحقيق مكاسب سياسية أو ردعية، مع اختلاف النتائج بحسب السياق والقدرة على إدارة المخاطر.

الجذور الفكرية للنظرية

تعود الجذور الفكرية لنظرية الرجل المجنون (Madman Theory) إلى مسار طويل يمتد من عصر النهضة إلى الحرب الباردة، حين تبلورت تدريجيا كفكرة تقوم على توظيف السلوك غير المتوقع في السياسة، وترتكز على إظهار قدر "مدروس" من اللاعقلانية لإرباك الخصوم وتعزيز القدرة على الردع.

وظهرت أولى الإشارات الواضحة لهذه الفكرة في كتابات الفيلسوف الإيطالي نيكولو مكيافيلي عام 1517، حين أشار إلى أن "من الحكمة أحيانا محاكاة الجنون". وقد أسس بذلك لمبدأ استخدام الجنون المصطنع أداة في الحكم، لخلق حالة من الشك والريبة لدى الخصوم ودفعهم إلى التردد.

حافة الهاوية في السياسة الأمريكية

في العصر الحديث، برزت التطبيقات العملية للنظرية ضمن سياسات "حافة الهاوية" التي انتهجها رئيس الولايات المتحدة الرابع والثلاثين دوايت أيزنهاور ووزير خارجيته جون فوستر دالاس، بينما اعتقد الرئيس الأمريكي السابع والثلاثين ريتشارد نيكسون أن إنهاء الحرب الكورية عام 1953 تحقق عبر إيصال تهديدات سرية باستخدام السلاح النووي، مما عزز فعالية الردع.

وأثناء الحرب الباردة، أصبحت الفكرة جزءا من الفكر الاستراتيجي، خاصة مع مفهوم "الدمار المتبادل المؤكد" الذي يرى أن التهديد باستخدام أسلحة قوية ضد العدو يمنع استخدام العدو لتلك الأسلحة ذاتها، كما أسهم منظرون أمريكيون مثل دانيال إلسبيرغ وتوماس شيلينغ في تطوير إطار نظري يبرر إظهار اللاعقلانية باعتباره وسيلة ضغط.

وكان إلسبيرغ أول من صاغ المنطق الكامن وراء "نظرية الرجل المجنون" عام 1959، مؤسسا الفكرة على أسس تحليلية حول القيمة الاستراتيجية للظهور بمظهر غير عقلاني. ولاحقا، تبع شيلينغ إلسبيرغ ووسع شرح المفهوم في كتاباته في عامي 1960 و1966، موضحا آليات "عقلانية اللاعقلانية" في سياق الصراع النووي والسياسة الدولية.

عقلانية اللاعقلانية

رأى الاقتصادي والبروفيسور في الشؤون الخارجية والأمن القومي شيلينغ أن الظهور بمظهر غير عقلاني قد يعزز مصداقية التهديد، لأن الخصم قد يعتقد أن القائد مستعد للمخاطرة بكارثة. وقد عُرف هذا التوجه بمفهوم "عقلانية اللاعقلانية"، وهو ما يدفع الخصم إلى تعديل سلوكه في سياق المساومة القسرية.

انطلق شيلينغ من ملاحظة أن العقلانية المطلقة ليست دائما ميزة في الصراع، إذ إن المفاوض الذي يبدو متوقعا تماما قد يفقد جزءا من قدرته على التأثير. فإدخال قدر من الغموض في السلوك يمكن أن يمنح الطرف الآخر هامشا أوسع للمناورة والضغط.

ويقوم جوهر هذا المفهوم على أن التهديد يصبح أكثر مصداقية حين يعتقد الخصم أن القائد قد يكون متهورا أو "مجنونا" بما يكفي للمخاطرة بنتائج كارثية. في هذه الحالة، لا يُنظر إلى التهديد بوصفه مجرد ورقة تفاوض، بل احتمالا واقعيا قد يتحقق.

كما يؤدي هذا السلوك إلى تغيير ديناميكية المساومة، إذ يدفع عنصر اللايقين الخصم إلى توخي الحذر وتجنب التصعيد، خوفا من تداعيات غير محسوبة. وبهذا، يصبح التردد ذاته أداة ضغط تدفع نحو تقديم تنازلات لتفادي الأسوأ.

ووصف شيلينغ هذه الآلية أيضا بأنها صنع "التهديد الذي يترك شيئا للصدفة" (Threat that leaves something to chance) إذ يجري إدخال عدم اليقين عمدا في التفاعل التفاوضي، بما يعزز النفوذ دون الحاجة إلى تنفيذ التهديد فعليا.

ورغم هذا التأطير النظري، لم يدعُ شيلينغ ولا إلسبيرغ إلى استخدام هذه الاستراتيجية بشكل فج، بل اعتبراها أداة ظرفية يمكن توظيفها بحذر ضمن تكتيكات الردع، دون تحويلها إلى سلوك دائم أو غير محسوب.

تطبيقات النظرية في السياسة الأمريكية

نيكسون وصياغة المصطلح

رغم تعدد الجذور، ارتبطت النظرية باسم الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون على يد وزير خارجيته هنري كيسنجر الذي صاغ مصطلح "نظرية الرجل المجنون". فقد سعى إلى إقناع خصومه بأن الرئيس الأمريكي غير قابل للتنبؤ، عبر التلميح باستعداده لاستخدام السلاح النووي، بهدف دفعهم إلى تقديم تنازلات لإنهاء حرب فيتنام (1955-1975).

وحاول نيكسون تطبيق "نظرية الرجل المجنون" لإجبار فيتنام الشمالية وداعميها في الاتحاد السوفياتي على إنهاء الحرب، عبر إقناعهم بأنه قائد لا يمكن السيطرة عليه ومستعد لاستخدام أقصى درجات القوة، بما في ذلك السلاح النووي، معتمدا على التهديدات الدبلوماسية والاستعراضات العسكرية.

في هذا السياق، وجّه نيكسون مساعديه لتمرير صورة عنه بوصفه "مهووسا بالشيوعية" وقريبا من اتخاذ قرار نووي، متوقعا أن يدفع ذلك خصومه إلى التفاوض. وفي منتصف عام 1969، أرسل تحذيرا غير مكتوب إلى هانوي (عاصمة فيتنام الشمالية آنذاك)، ملوحا بـ"تدابير ذات عواقب وخيمة وقوة مفرطة" إذا لم يتحقق حل دبلوماسي.

بالتوازي، لجأت الإدارة الأمريكية إلى الخداع العسكري عبر تنفيذ مناورات سرية، هدفت إلى إيهام فيتنام الشمالية بأن واشنطن تستعد لتلغيم وحصار ميناء هايفونغ، ضمن خطة عرفت لاحقا باسم "خطاف البط" بما يحرمها من الإمدادات ويزيد الضغط عليها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1969، صعّدت الولايات المتحدة من رسائلها عبر ما عُرف بعملية "الرمح العملاق"، ووضعت قواتها في حالة تأهب قصوى، وأرسلت 18 قاذفة "بي 52" مسلحة نوويا للتحليق قرب المجال السوفياتي، في محاولة لفرض ضغط مباشر على موسكو.

رغم هذه الإجراءات، فشلت الاستراتيجية في تحقيق أي تنازل من هانوي، واستمرت الحرب سنوات إضافية. كما أن الاتحاد السوفياتي لم يتعامل مع التهديدات بجدية كافية، إذ اعتبرها مبالغة استعراضية، مستندا إلى معرفته السابقة بسلوك نيكسون السياسي.

أدى هذا الإخفاق إلى مراجعة النهج الأمريكي، إذ اضطر نيكسون ووزير خارجيته كيسنجر إلى تبني مسار بديل يقوم على "فيتنمة" الحرب، أي نقل العبء القتالي إلى قوات فيتنام الجنوبية، مع سحب تدريجي للقوات الأمريكية لضمان فترة انتقالية قبل أي انهيار محتمل.

ترمب ونهجه الصاخب

بينما اتسم نهج نيكسون بالسرية والتركيز العسكري في حرب فيتنام، جاء أسلوب ترمب علنيا وممتدا إلى المجالين الاقتصادي والجيوسياسي، فقد اعتمد نيكسون على التهديدات الدبلوماسية المبطنة، في المقابل تبنى ترمب نهجا علنيا صاخبا، مستخدما الخطاب المباشر والتهديدات الاقتصادية.

وفي مفاوضاته التجارية، جرى تقديم ترمب زعيما "مجنونا" قد ينسحب فجأة، ولوّح بفرض تعريفات جمركية على حلفاء مثل كندا والاتحاد الأوروبي، وطرح أفكارا أثارت الجدل مثل ضم كندا.

كما استخدم هذا الأسلوب للضغط على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مهددا بالانسحاب منه لدفع الحلفاء إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي. وفي الملف الكوري الشمالي، صعّد خطابيا إلى حد التهديد بالتدمير الكامل، قبل أن يتحول بشكل مفاجئ إلى المسار الدبلوماسي وعقد قمة مع القيادة هناك.

أما على صعيد النتائج، فقد حقق نهج الرئيس ترمب مكاسب تكتيكية محدودة، إلا أنه في المقابل أضعف الثقة مع الحلفاء، مما دفع دولا مثل ألمانيا وفرنسا إلى البحث عن إنشاء بنية أمنية واقتصادية مستقلة عن الولايات المتحدة لضمان مصالحها على المدى الطويل.

ولم تُسفر استراتيجية "الرجل المجنون" التي تبناها ترمب عن مكاسب استراتيجية بعيدة المدى، بل كانت النتائج مختلطة، وغلب عليها الطابع الرمزي والتكلفة العالية. كما أدى أسلوبه القائم على التهديد بفرض تعريفات جمركية مرتفعة إلى تحقيق بعض التنازلات القصيرة المدى، بما في ذلك تعديلات نسبية على اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، وتعديلات شكلية على اتفاقية "يو إس إم سي إيه" (USMCA) مع كندا والمكسيك.

وتحولت المواجهة التجارية مع الصين إلى "ماراثون نزيف اقتصادي متبادل"، دون التوصل إلى تسوية استراتيجية حقيقية، فأسفرت عن هدنة هشة لم تعالج الخلافات البنيوية، مع استمرار التوتر الاقتصادي بين البلدين.

كما انعكست هذه السياسات سلبا على الاقتصاد الأمريكي المحلي، إذ دفعت الدول الأخرى لفرض تعريفات انتقامية أضرت بالمستهلكين والشركات الأمريكية، وهذا التأثير الفوري أظهر هشاشة النهج في سياق الاقتصاد العالمي المترابط.

أما مع إيران، فقد أدت تهديدات ترمب المتصاعدة إلى دفع طهران لتسريع خطواتها النووية بدلا من الاستسلام أو تقديم تنازلات. وعقب اشتعال الحرب في 28 فبراير/شباط 2026، بدأ ترمب في استخدام لغة نابية في منشور علني وجهه إلى إيران عبر منصته في خطوة كسرت الأعراف التقليدية للخطاب الرئاسي، وأثارت تساؤلات واسعة عن أسلوبه وحالته الذهنية، وكذلك عن جدوى هذا النهج في إدارة الأزمات الدولية.

ورأى تحليل لصحيفة صنداي تايمز أن هذا النوع من التصريحات قد يكون سلاحا ذا حدين، فترمب يعتقد أن التصعيد اللفظي يعزز مصداقية تهديداته ويزيد الضغط على طهران للقبول بتسوية، ولكن خطابه من جهة أخرى قد يؤدي إلى نتائج عكسية عبر إضعاف صورته كرئيس متزن، كما قد يعقّد المساعي الدبلوماسية إذا اعتُبر تهديده بانتهاك قواعد القانون الدولي -باستهداف البنية التحتية المدنية- أمرا جديا.

تطبيقات النظرية حول العالم

أدولف هتلر

استُخدمت الاستراتيجية بنجاح من الزعيم الألماني هتلر الذي طوّر سمعة عند البريطانيين بامتلاك "تفضيلات متطرفة ظرفية"، مما ساعده على تحقيق مكاسب تفاوضية في أزمة إقليم سوديت عام 1938 قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية.

واستطاع هتلر جعل البريطانيين يعتقدون أنه يمنح قضية إقليم سوديت أهمية قصوى ويستعد للمخاطرة بخوض حرب مدمرة من أجلها. هذه الصورة المبالغ فيها عززت مصداقية تهديداته وجعلت خصومه يتراجعون، مما ساعده على تحقيق مكاسب تفاوضية ونجاح قسري أثناء الأزمة.

نيكيتا خروتشوف

ويُعد الزعيم السوفياتي خروتشوف مثالا بارزا لتطبيق النظرية خصوصا في أزمة برلين عام 1958، حين طوّر سمعة تقوم على "الانحراف الظرفي عن صنع القرار القائم على العواقب"، مما جعل خصومه الأمريكيين والبريطانيين يعتقدون أنه قد يتخذ أحيانا قرارات عشوائية أو انفعالية خارج المنطق المعتاد.

بوتين والحرب على أوكرانيا

لم يكن الرئيس ترمب القائد الوحيد الذي استخدم هذه النظرية في القرن الحادي والعشرين، بل مارسها زعماء آخرون من ضمنهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي هدد باستخدام السلاح النووي في سياق حربه مع أوكرانيا منذ عام 2022، بهدف ردع أي تدخل عميق من الناتو.

وبحسب ورقة بحثية للكاتبة الصحفية المتخصصة في السياسة الدولية ندى حطيط، يمكن اعتبار التهديدات النووية المستترة والعلنية أحيانا من بوتين في سياق حرب أوكرانيا شكلا من أشكال سياسة "حافة الهاوية" للرجل المجنون، المصممة لردع تدخل أعمق من الناتو. ومع ذلك، لم تحقق هذه الاستراتيجية هدفها المتمثل في وقف المساعدات الغربية، بل أسهمت في تعزيز تماسك الحلف.

كيم جونغ أون والتهديد النووي

بالمثل، ترى حطيط أنه يُنظر إلى سلالة كيم الحاكمة لكوريا الشمالية كفاعل "مجنون"، غير أن تصرفاتها غالبا ما تعكس حسابات عقلانية دقيقة تهدف إلى ضمان بقاء النظام، إذ إن سياسة حافة الهاوية لديهم تعمل أداة لجذب الانتباه والحصول على تنازلات، لكنها في المحصلة تعزز عزلتهم على الساحة الدولية.