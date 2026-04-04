"إف 15" مقاتلات التفوق الجوي الأمريكية

مقاتلة تفوق جوي أمريكية تكتيكية، تعمل في جميع الظروف الجوية، وتتميز بقدرة عالية على المناورة، وتُعد طائرة هجومية واعتراضية.

وصُممت مقاتلات "إف 15″، المعروفة باسم "إيغل" (النسر)، لتمكين القوات الجوية من السيطرة على المجال الجوي والحفاظ عليه في ساحة المعركة.

التصنيع

طورت شركة ماكدونيل للطيران المبادئ الأولى لطائرة "إف 15" عام 1967، عندما اختيرت الشركة للمشاركة في سباق للفوز بتسليح الجيش الأمريكي. وقد طُلب من الجيش الأمريكي تصنيع طائرة تضمن له التفوق في الجو.

وأثناء مشاركتها، حرصت ماكدونيل على الاستفادة من حرب فيتنام والدروس المستخلصة من العمليات الميدانية، وأجرت لعامين متتاليين سلسلة من الدراسات والأبحاث لتطوير نموذج طائرة تستجيب لمتطلبات الجيش الأمريكي، وفي الوقت نفسه لا تكون تقليدا للنماذج الموجودة من الطائرات.

نجحت شركة ماكدونيل في كسب ثقة القوات الجوية الأمريكية، ووقّعت معها في 23 ديسمبر/كانون الأول 1969 عقدا للإنتاج. وقد حلّقت طائرة "إف 15 إيه" لأول مرة في يوليو/تموز 1972، وتلتها أول رحلة لطائرة التدريب الثنائية المقاعد "إف 15 بي" في يوليو/تموز 1973.

الخصائص العامة

الوظيفة الرئيسية: مقاتلة تكتيكية

طول جناحي الطائرة: حوالي 13 مترا

الطول الكلي: حوالي 19.44 مترا

الارتفاع: حوالي 5.6 أمتار

السرعة القصوى: حوالي 3016 كيلومترا في الساعة (2 ماخ)

الوزن الفارغ: حوالي 14360 كيلوغراما

الوزن الأقصى للإقلاع: حوالي 30844 كيلوغراما في النسخ "سي" و"دي"

المحرك: محركان توربوفان

الطاقم: فرد واحد في نسخ "إيه" و"سي"، وفردان في نسخ "بي" و"دي" و"إي"

المميزات

تمتاز طائرة "إف 15" بقدرة فائقة على المناورة والتسارع، مما يمكنها من اختراق الدفاعات الجوية المعادية، وذلك بفضل ارتفاع نسبة دفع المحرك إلى الوزن، وانخفاض تحميل الأجنحة، الذي يشير إلى نسبة وزن الطائرة إلى مساحة جناحيها، وهو عامل أساسي في تحسين المناورة.

وتمتلك مقاتلة "إف 15" أنظمة إلكترونية متقدمة، وأنظمة تحكم، وأسلحة تمكنها من رصد ومتابعة طائرات العدو ومهاجمتها أثناء العمليات الجوية.

كما تتميز المقاتلة بنظام طيران متعدد المهام يشمل شاشة عرض أمامية، ورادارا متقدما، ونظام توجيه بالقصور الذاتي، وأنظمة اتصالات فائقة التردد، ونظام ملاحة تكتيكي، إلى جانب نظام الحرب الإلكترونية التكتيكي، ونظام التعرف على الصديق من العدو "آي إف إف" (IFF).

ويوفر نظام الحرب الإلكترونية في الطائرة تحذيرات فورية من التهديدات إضافة إلى خاصية تنفيذ إجراءات مضادة تلقائية ضد التهديدات المحددة.

وتستطيع طائرة "إف‑15" حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ "آي إم 7 سبارو"، وصواريخ "آي إم 120 إيه إم آر إيه إيه إم" (AMRAAM)، وصواريخ "آي إم 9 سايدوايندر" القصيرة المدى إضافة إلى مدفع داخلي من عيار 20 ملم وأسلحة إضافية حسب المهمة.

أبرز النسخ

طورت الشركة المنتجة نسخا عدة من طائرة "إف 15″، أبرزها "إف 15 إيه" ذات المقعد الواحد، ونسختا "إف 15 بي" و"إف 15 دي" الثنائيتا المقاعد، المخصصتان لمهام التفوق الجوي والتدريب.

كما يشمل الإنتاج نسخة "إف 15 إي سترايك إيغل" (النسر الضارب)، وهي طائرة ثنائية المقاعد متعددة المهام، دخلت الخدمة أواخر تسعينيات القرن العشرين، وهي قادرة على تنفيذ مهام جو-جو وجو-أرض في جميع الظروف الجوية، والتحليق على ارتفاعات عالية لتنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف ليلا ونهارا.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تصل تكلفة النسخ الحديثة من طائرات "إف 15" إلى 100 مليون دولار تقريبا.

أبرز المحطات

كان أول اشتباك قتالي لطائرة "إف 15" من تنفيذ القوات الجوية الإسرائيلية في يونيو/حزيران 1979، أثناء عملية في جنوب لبنان، حيث خاضت المقاتلات مواجهات ضد طائرات "ميغ 21" السورية.

وفي عام 1991، نُشرت طائرات من طرازي "إف 15 سي" و"إف 15 دي" في منطقة الخليج أثناء عملية "عاصفة الصحراء". ووفقا لموقع القوات الجوية الأمريكية، سجلت النسخة "سي" 34 انتصارا جويا من إجمالي 37 حققتها القوات الجوية الأمريكية في تلك العملية.

كما شاركت مقاتلات "إف 15" في عملية "المراقبة الجنوبية" التي نفذتها الولايات المتحدة لفرض حظر جوي على جنوب العراق بين عامي 1992 و2003، إضافة إلى حرب أفغانستان عام 2001 وغزو العراق عام 2003.

وفي إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية التي اندلعت في 28 فبراير/شباط 2026، أعلن الحرس الثوري في 3 أبريل/نيسان من العام نفسه إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز "إف 35″، قائلا إن الطائرة تحطمت كليا، ثم أكدت تقارير أمريكية لاحقة أن الطائرة من طراز "إف 15 إي سترايك إيغل".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول أمريكي أن طائرة من طراز "إف 15" أُسقطت فوق إيران، مشيرة إلى أنها كانت تحمل طاقما من شخصين.