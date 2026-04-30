برلمان عموم أفريقيا.. التأسيس والهيكلة والصلاحيات

البرلمان الأفريقي أحد أجهزة الاتحاد الأفريقي التسعة، أنشئ عام 2004 بهدف ضمان مشاركة شعوب القارة الأفريقية في جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز مسار التكامل القارّي.

يُعرف كذلك باسم برلمان عموم أفريقيا، ويعقد دورتين عاديتين سنويًا، إلى جانب دورات استثنائية عند الضرورة. ويقع مقره الدائم في ميدراند بجنوب أفريقيا، حيث تُجرى كذلك عمليات التصويت الرسمية.

التأسيس

تأسّس البرلمان الأفريقي في مارس/آذار 2004، بموجب المادة 17 من قانون التأسيس للاتحاد الأفريقي، كأحد الأجهزة التسعة المنصوص عليها في معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية، والتي وُقّعت عام 1991 في نيجيريا.

يقع مقرّ البرلمان الأفريقي في ميدراند بجنوب أفريقيا، وقد جاء تأسيسه بهدف توفير منصة مشتركة للشعوب الأفريقية ومنظماتها المحلية لتعزيز مشاركتها في النقاش وصنع القرار بشأن التحديات التي تواجه القارة، كما يهدف البرلمان ليصبح مؤسسة ذات صلاحيات تشريعية كاملة، يُنتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع العام.

الهيكلة

يبلغ العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان الأفريقي 275 عضوًا، وتنصّ المادة 4 من البروتوكول المنشئ للبرلمان، والذي وقعته 49 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي، على أن يُمثّل كل برلمان وطني بخمسة أعضاء، تكون واحدة منهم على الأقل امرأة. كما يجب أن يعكس الأعضاء التنوّع السياسي داخل البرلمانات الوطنية.

ويتم انتخاب أو تعيين أعضاء البرلمان الأفريقي من قبل برلمانات الدول الأعضاء، وفقا للمادة 5 من البروتوكول نفسه.

تنصّ اللائحة الداخلية للبرلمان الأفريقي على أن يُشكّل كلّ إقليم من الأقاليم الجغرافية الخمسة (الشمال، الشرق، الغرب، الوسط، الجنوب) كتلةً تضم أعضاءه، مع إتاحة إنشاء كتل أخرى تُعنى بقضايا ذات اهتمام مشترك وفقًا لتقدير البرلمان. وقد أُنشئت -في هذا الإطار- كلٌّ من كتلة النساء وكتلة الشباب.

إعلان

أما هيئة مكتب البرلمان الأفريقي، فتتألّف من رئيس وأربعة نواب يمثلون الأقاليم الخمسة، على أن يُستبعد الإقليم الحائز على الرئاسة من منصب نائب الرئيس في الدورة نفسها، بينما يُعيّن النواب الأربعة عبر مشاورات أو تصويت داخل كل إقليم، فيما يُعرف بالكواليس الإقليمية، ليتم اعتمادهم لاحقا في الجلسة العامة.

صلاحيات البرلمان الأفريقي

تُحدد المادة 11 من البروتوكول الملحق بمعاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية المتعلق بالبرلمان الأفريقي، وظائفَ وصلاحيات البرلمان الأفريقي، ومن أبرزها:

دراسة ومناقشة مختلف القضايا وإبداء التوصيات المناسبة بشأنها، ولا سيما ما يتعلق بحقوق الإنسان، وترسيخ الديمقراطية، وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون، وذلك إما بمبادرة من البرلمان ذاته أو بناءً على طلب من جمعية الاتحاد الأفريقي أو غيرها من أجهزة الاتحاد.

مناقشة ميزانية البرلمان وميزانية الجماعة الاقتصادية الأفريقية، وتقديم التوصيات بشأنها قبل عرضها على جمعية الاتحاد الأفريقي لاعتمادها.

العمل على مواءمة وتنسيق التشريعات والقوانين بين الدول الأعضاء.

تقديم توصيات تهدف إلى تحقيق أهداف منظمة الوحدة الأفريقية والجماعة الاقتصادية الأفريقية، واقتراح استراتيجيات لمعالجة التحديات التي تواجه مسار التكامل القاري في أفريقيا.

تعزيز تنسيق ومواءمة السياسات والتدابير والبرامج والأنشطة بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية والمنتديات البرلمانية في القارة الأفريقية.

اعتماد نظامه الداخلي، وانتخاب رئيسه، واقتراح حجم وطبيعة الجهاز الإداري للبرلمان الأفريقي على كلٍّ من المجلس وجمعية الاتحاد الأفريقي.

رئاسة البرلمان

يجري انتخاب رئيس البرلمان الأفريقي والمناصب القيادية في البرلمان استنادا إلى مبدأ المداورة الجغرافية، بحيث تُوزّع المناصب القيادية بين الأقاليم المختلفة بشكل دوري.

وفيما يأتي قائمة رؤساء البرلمان الأفريقي منذ تأسيسه: