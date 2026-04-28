سيرجيو ماتاريلا.. من القضاء الدستوري إلى قصر الرئاسة في إيطاليا

سياسي إيطالي مخضرم وقاضٍ سابق، شغل مناصب عدة في مجلس النواب الإيطالي، من أبرزها رئاسة اللجنة التشريعية واللجنة القضائية. تولّى رئاسة الجمهورية الإيطالية عام 2015، وأُعيد انتخابه لولاية ثانية عام 2022.

الميلاد والتكوين

وُلد سيرجيو ماتاريلا في 23 يوليو/تموز 1941 في مدينة باليرمو بإيطاليا.

درس القانون وتخرّج بمرتبة الشرف العليا من جامعة سابينزا في روما عام 1964، ثمّ قُيّد في نقابة المحامين في باليرمو عام 1967.

الوظائف والمسؤوليات

عمل ماتاريلا أستاذا لمادة القانون البرلماني في كلية الحقوق بجامعة باليرمو حتى عام 1983، قبل أن يتوقف عن التدريس بعد انتخابه عضوا في مجلس النواب.

كما صدرت له أبحاث ومنشورات علمية عدة، ركّز معظمها على القانون الدستوري، ولا سيما ما يتعلق بدور الحكومة الإقليمية في صقلية في الاقتصاد، إلى جانب النظام البرلماني الثنائي، والعملية التشريعية، والرقابة البرلمانية.

المسيرة السياسية

بدأ ماتاريلا مسيرته السياسية في إطار الحركة الاجتماعية الإصلاحية الكاثوليكية. وفي عام 1983، انتُخب عضوا في البرلمان عن حزب الديمقراطية المسيحية في دائرة صقلية الغربية.

وأثناء سنوات عضويته في مجلس النواب، التي امتدّت حتى عام 2008، كان عضوا في لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة البرلمانية للتحقيق في الإرهاب والمجازر، واللجنة البرلمانية للتحقيق في المافيا.

كما شغل منصب نائب رئيس اللجنة البرلمانية الثنائية لإصلاح المؤسسات، وتولّى رئاسة اللجنة التشريعية، ثمّ رئاسة اللجنة القضائية في مجلس النواب.

وبين عامي 1987 و1989، شغل منصب وزير العلاقات مع البرلمان، ثمّ وزير التعليم حتى 1990.

في أكتوبر/تشرين الأول 1998، تولّى منصب نائب رئيس الوزراء، ثم عُيّن وزيرا للدفاع عام 1999. وفي فترة تولّيه المنصب، اعتُمدت تشريعات لإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية، كما عززت إيطاليا حضورها في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بما في ذلك عملياتها في البوسنة والهرسك وكوسوفو.

المسيرة القانونية

في مايو/أيار 2009، انتخب البرلمان ماتاريلا عضوا في مجلس مكتب العدالة الإدارية، ثم تولّى لاحقا منصب نائب الرئيس فيه.

وفي عام 2011، انتُخب قاضيا دستوريا، وأدى اليمين الدستورية عضوا في المحكمة الدستورية في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

رئاسة الجمهورية

في 31 يناير/كانون الثاني 2015، انتخب البرلمان الإيطالي ماتاريلا رئيسا للجمهورية الإيطالية، ليصبح الرئيس الـ12 للبلاد، خلفا لجورجو نابوليتانو، بعد حصوله على 665 صوتا من أصل 1009. ويجري انتخاب الرئيس عبر اقتراع سري يشارك فيه 1009 من نواب البرلمان وممثلي المناطق.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2022، أُعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، وذلك بعد فشل الأحزاب السياسية في التوصل إلى مرشح توافقي أثناء جولات التصويت في البرلمان.

الأوسمة والتكريمات

حصل ماتاريلا على العديد من الأوسمة الدولية، من بينها وسام الاستحقاق الوطني الذي منحه له الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عام 2021.

كما نال عام 2023 وسام أغوستينيو نيتو من أنغولا، إضافة إلى وسام سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني من دولة قطر عام 2024.

كما حصل على درجة الماجستير الفخرية من جامعة فلورنسا في تخصص السياسة والمؤسسات والأسواق في مارس/آذار 2026.