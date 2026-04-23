سوان إكس 20.. مسيّرة أوكرانية للعمليات البعيدة والبيئات المشوّشة

الظهور الأول

تُعدّ مسيّرة سوان إكس 20 ثمرة تطوير شركة وينجز آند كوادرو، ضمن إطار تعاون صناعي أوكراني سلوفاكي، وقد أعلنت عنها الجمعية الوطنية للصناعات الدفاعية الأوكرانية (NAUDI) رسميا عام 2026، في سياق جهود متسارعة لتعزيز القدرات الدفاعية الإقليمية.

وتندرج هذه المسيّرة ضمن الجيل الحديث من الأنظمة الجوية غير المأهولة في أوروبا الشرقية، إذ صُممت خصيصا لتنفيذ عمليات بعيدة المدى ضمن بيئات تشغيل معقدة، بما في ذلك السيناريوهات التي تتسم بكثافة التشويش الإلكتروني أو محدودية الاتصال، بهدف رفع كفاءة الأداء في ظروف القتال الحديثة.

المميزات والقدرات القتالية

تُصنَّف المسيّرة الأوكرانية سوان إكس 20 ضمن الفئة المتوسطة الثقيلة، إذ تتميز بقدرات تشغيلية متقدمة تجعلها مناسبة لمهام متعددة تتطلب كفاءة واستقرارا عاليين. وتستطيع حمل حمولة تصل إلى 20 كيلوغراما، ما يمنحها مرونة في تنفيذ طيف واسع من العمليات.

من حيث الأداء، يبلغ مداها التكتيكي نحو 250 كيلومترا، مع إمكانية توسيعه ليصل إلى 300 كيلومتر وفق متطلبات التشغيل. كما تصل سرعتها القصوى إلى 160 كيلومترا في الساعة، وتستمر في الطيران مدة تصل إلى 95 دقيقة، ما يعزز من قدرتها على تغطية مساحات واسعة في زمن قياسي.

في إطار مسار التطوير، تتواصل الجهود لتحديث المسيّرة عبر نسخ مستقبلية مزوّدة بمحرك بنزين، بما يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء. ومن المتوقع أن تتيح هذه التحسينات زيادة القدرة الاستيعابية للحمولة لتصل إلى 50 كيلوغراما، إلى جانب توسيع المدى التشغيلي ليتجاوز 300 كيلومتر، في توجه يعكس استراتيجية واضحة لتعزيز الكفاءة ورفع الجاهزية التشغيلية.