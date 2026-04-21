أسطول البعوض الإيراني.. إستراتيجية الإرباك البحري في مضيق هرمز

تكتيك بحري غير تقليدي يرتكز على توظيف قوارب صغيرة وعالية السرعة، يصعب رصدها بالوسائل التقليدية، للتحرك من مواقع محصنة وشن هجمات سريعة ومباغتة على السفن الأكبر حجما. ويعتمد هذا التكتيك على عنصر المفاجأة والانتشار الواسع بدل المواجهة المباشرة، مما يمنحه طابعا مرنا يصعب احتواؤه.

يدمج الحرس الثوري هذه القوارب مع منظومات الطائرات المسيّرة والصواريخ، سواء المنطلقة من البحر أو من منصات برية متنقلة ومموهة، بما يعزز القدرة على المناورة ويزيد من تعقيد المشهد العملياتي أمام الخصم. هذا التكامل يتيح تنفيذ هجمات متعددة المحاور دون الانخراط في صدام تقليدي واسع النطاق.

وتسعى طهران من خلال هذا النهج إلى جعل المرور عبر مضيق هرمز عملية عالية المخاطر والتكلفة، مستفيدة من خبرتها في توظيف عناصر الضعف البنيوي ضمن استراتيجية قائمة على الإزعاج المستمر وتعطيل حرية الملاحة الدولية.

التكتيكات والقدرات القتالية

تُظهر هذه المنظومة القتالية اعتمادا واضحا على مبدأ التخفي والمباغتة باعتباره ركيزة أساسية في الأداء العملياتي. فبفضل الحجم الصغير لهذه القوارب، يصبح رصدها تحديا تقنيا، إذ لا تظهر بوضوح في صور الأقمار الصناعية، كما يجري تموضعها في قواعد ساحلية محصنة أو داخل كهوف محفورة في التشكيلات الصخرية الممتدة على طول الساحل. هذا الانتشار المدروس يمنحها عنصر المفاجأة ويعزز قدرتها على تنفيذ هجمات غير متوقعة.

وفيما يتعلق بالأداء الحركي، تعتمد هذه القوارب على سرعات فائقة تتجاوز في بعض النماذج مئة عقدة (نحو 115 ميلا في الساعة)، مما يوفر لها مرونة عالية في المناورة وقدرة على التهرب من أنظمة الرصد والاستهداف. هذه السرعة، مقترنة بصغر الحجم، تتيح تنفيذ عمليات هجومية سريعة ثم الانسحاب بفعالية قبل رد الفعل المعادي.

أما على مستوى التكامل العملياتي، فيبرز الدمج التقني -وهو عامل حاسم- في تعزيز الفعالية القتالية. إذ يجري توظيف هذه القوارب ضمن منظومة أوسع تشمل الطائرات المسيرة والصواريخ، سواء تلك التي تطلق مباشرة من القوارب أو من منصات برية متنقلة ومموهة يصعب تعقبها.

هذا التكامل بين الوسائط المختلفة يعزز القدرة على تنفيذ هجمات متعددة الأبعاد، ويزيد من تعقيد بيئة المواجهة بالنسبة إلى الخصم.

المرتكزات الاستراتيجية

يوظف أسطول البعوض ضمن مقاربة شبيهة بحرب العصابات البحرية، إذ لا يهدف إلى خوض مواجهات حاسمة أو تحقيق سيطرة تقليدية، بل يركز على الإزعاج المنهجي، وتعطيل العمليات، وفرض كلف تشغيلية واستراتيجية مرتفعة على الخصوم. وتقوم هذه الفلسفة على الاستنزاف التدريجي بدل الحسم السريع، بما يخلق بيئة غير مستقرة للملاحة والوجود العسكري المعادي.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن طهران، رغم ما تكبّدته من خسائر في بحريتها التقليدية في فترات سابقة، بقيت تحتفظ بقدرة فعالة على تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر هذا النمط من العمليات.

وقد جاء تبنّي هذا النهج نتيجة قراءة استراتيجية لتجارب سابقة، لا سيما في الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) والمواجهات مع الولايات المتحدة، إذ خلصت إيران إلى محدودية فرصها في تحقيق تفوق ضمن حرب بحرية تقليدية. وعلى هذا الأساس، اتجهت إلى استثمار نقاط ضعف خصومها عبر تبنّي استراتيجيات غير متكافئة تمنحها هامش تأثير أعلى بكلفة أقل.

انتشار تكتيكي

تنطلق أسراب الزوارق السريعة ومن أبرزها ذو الفقار وسراج وعاشوراء وطوفان وحيدر 110، ضمن تشكيلات هجومية مرنة تُصمَّم لعمليات سريعة ومباغتة.

وتنتشر هذه الوحدات عبر أكثر من 10 قواعد محصنة على امتداد الساحل الإيراني، إضافة إلى جزر خاضعة لسيطرة طهران، من بينها جزيرة فارور التي تُعد نقطة ارتكاز استراتيجية، وفق ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن أحد الخبراء.

ويُجهَّز كل زورق بمنظومة تسليح تُحدِّد دوره ضمن الهجوم، بما يتيح توزيعا وظيفيا للاشتباك عبر مستويات ومديات متعددة.

وتشمل هذه المنظومات مدافع رشاشة ثقيلة بمدى يقل عن كيلومترين، وقاذفات صواريخ متعددة يصل مداها إلى نحو 8 كيلومترات، إلى جانب صواريخ مضادة للسفن بمدى يصل إلى مئة كيلومتر.

كما تتضمن طوربيدات خفيفة بمدى يقارب 10 كيلومترات، ومنصات لإطلاق طائرات مسيّرة هجومية بمدى يصل إلى 50 كيلومترا، فضلا عن قدرات على نشر الألغام البحرية واستخدام زوارق مسيّرة انتحارية.

وتعمل هذه الأسراب ضمن نطاق عملياتي محدود لا يتجاوز 6 أميال بحرية، وهي المنطقة التي أعلنها الحرس الثوري الإيراني نطاق خطر، بما يعزز قدرته على فرض بيئة اشتباك ضيقة ومعقدة على الخصوم.