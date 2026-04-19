البراء بن مالك كتيبة مقاومة شعبية تساند الجيش السوداني

تشكيل شبه عسكري برز باعتباره أحد أبرز الفصائل المساندة للجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023. توسّع سريعا -وفق قائده المصباح أبو زيد طلحة- من كتيبة إلى لواء ثم فيلق يضم عشرات الآلاف من المقاتلين.

يعدّ هذا الفصيل جزءا أساسيا من قوات المقاومة الشعبية التي استنفرها الجيش، وتعود جذوره إلى قوات الدفاع الشعبي في عهد عمر البشير، ويتميز أفراده بتدريب عسكري يمكّنهم من العمل باعتبارهم قوات مساندة.

شارك على نطاق واسع مع الجيش في معظم العمليات، خاصة في الخرطوم، وأسهم معه في الدفاع عن سلاح المدرعات جنوب الخرطوم، واستعادة مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، إلى جانب حضوره في ولايات الجزيرة وسنار.

يعتمد على حرب المدن والتقنيات الحديثة مثل الطائرات المسيّرة، مما عزز تأثيره في المعارك. لكنّ مشاركته في الحرب تثير جدلا حادا، إذ يراه مؤيدو الجيش قوة وطنية تدافع عن البلاد، بينما تتهمه قوات الدعم السريع وأطراف أخرى بالارتباط بنظام البشير والحركة الإسلامية.

الجذور والنشأة

تعود الجذور التنظيمية لكتيبة البراء بن مالك إلى قوات الدفاع الشعبي التي أنشأها نظام الرئيس عمر البشير عام 1989 كقوة شبه عسكرية مساندة للجيش. وبعد سقوط النظام عام 2019، جرى حل هذه القوات رسميا وتحويلها إلى احتياط تابع لوزارة الدفاع.

وعلى خلاف نموذج الحشد الجماهيري التقليدي لقوات الدفاع الشعبي، تتميز الكتيبة بتركيبة نوعية لمقاتليها، إذ تضم عددا من خريجي التخصصات العلمية كالهندسة والطب، مما منحها قدرة متقدمة على توظيف التقنيات العسكرية الحديثة، خاصة في مجال تشغيل الطائرات المسيّرة.

ظهر اسم كتيبة البراء بن مالك إلى العلن بداية تحت غطاء حماية الفعاليات الاجتماعية، ولا سيما الإفطارات الجماعية التي نظمتها تيارات إسلامية عقب الثورة. ومع بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان، انخرطت الكتيبة بشكل واسع في العمليات، وهو ما ترافق مع توسع سريع في صفوفها.

وفي أبريل/نيسان 2024، أعلن قائدها المصباح أبو زيد طلحة وصول عدد مقاتليها إلى 21 ألفا، ثم أُعلن في أبريل/نيسان 2025 عن تحولها إلى فيلق، مع تقدير عدد أفرادها بما يقارب 35 ألف مقاتل.

المسار الميداني والتفوق التقني

انخرطت الكتيبة بفاعلية في العمليات العسكرية منذ اندلاع حرب السودان في 15 أبريل/نيسان 2023، وبرز حضورها في حماية المواقع الاستراتيجية. ففي أغسطس/آب 2023، لعبت دورا محوريا في الدفاع عن مقر سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم، وتصدت لمحاولات اقتحام متكررة من قبل قوات الدعم السريع.

كما شاركت في يوليو/تموز من العام نفسه في تأمين مقر الاحتياطي المركزي التابع للشرطة غربي العاصمة. ولاحقا، انضمت إلى العمليات الواسعة ضمن ما عُرف بـ"معركة العبور" في سبتمبر/أيلول 2024، والتي أسهمت في استعادة الجيش السيطرة على أجزاء من وسط الخرطوم ومحيط القصر الرئاسي والسوق العربي.

في أم درمان، اضطلعت الكتيبة بدور مباشر مع الجيش في استعادة مقرّ الإذاعة والتلفزيون في 12 مارس/آذار 2024 بعد حصار طويل. كما شاركت معه في الخرطوم بحري في الهجوم على مصفاة الجيلي ومحاصرتها في أبريل/نيسان 2024، بهدف قطع إمدادات الوقود عن الخصوم. ومع تقدم العمليات، عبرت قواتها جسر الحلفايا في أواخر سبتمبر/أيلول 2024 للمشاركة في استعادة المنطقة.

وتوسّع نطاق عمليات الكتيبة خارج العاصمة ليشمل ولايات الوسط، كما خاضت معارك في محاور المناقل لاستعادة أجزاء من ولاية الجزيرة، كما شاركت في مواجهات عنيفة بولاية سنار في يوليو/تموز 2024، خاصة في منطقتي مايرنو وغرب سنار، حيث قُتل قائد قطاعها الجنوبي حذيفة آدم. وأسهمت كذلك في استعادة منطقة جبل موية الاستراتيجية مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024، مما ساعد في إعادة ربط قوات الجيش بين عدة ولايات.

وفي أثناء الربع الأول من عام 2025، كان للكتيبة دور بارز في العمليات التي مكّنت الجيش من استعادة أجزاء واسعة من العاصمة المثلثة، إذ شاركت في يناير/كانون الثاني في فك الحصار عن قواعد عسكرية وتأمين أحياء في الخرطوم بحري، منها منطقة الصافية، وصولا إلى استعادة شبه كاملة للعاصمة في مارس/آذار 2025. ومع انتقال العمليات جنوبا، تمركزت قواتها في مدينة الأبيّض بولاية شمال كردفان لتعزيز الدفاعات.

تعتمد الكتيبة في أدائها العسكري على تكتيكات حرب المدن، مع تفوق ملحوظ في استخدام التقنيات الحديثة، خاصة الطائرات المسيّرة، بما في ذلك المسيّرات الانقضاضية. وتعمل بتنسيق مباشر مع الاستخبارات العسكرية عبر آليات مشتركة، مستفيدة من تركيبتها البشرية التي تضم خريجي تخصصات علمية، وهو ما يعزز كفاءتها العملياتية وقدرتها على توظيف التكنولوجيا في ساحة المعركة.

القيادات والهيكل التنظيمي

يتولى قيادة الكتيبة: المصباح أبو زيد طلحة إبراهيم، وهو شاب سوداني كان يدير متجرا للأدوات المنزلية قبل اندلاع الحرب، وفق صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أدى دورا تعبويا وإعلاميا بارزا عبر هذه المنصات، وحرص على بث رسائل تحفيزية لمقاتليه.

كما حظي بدعم من قيادات في الجيش السوداني، إذ زاره رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان أثناء تلقيه العلاج في مستشفى بمدينة عطبرة عقب إصابته في المعارك.

تعتمد الكتيبة في بنيتها التنظيمية على استقطاب خريجي الكليات العلمية، مثل الطب والهندسة، مما يعزز قدراتها التقنية في توظيف التكنولوجيا العسكرية. كما تتبنى هيكلا إداريا قائما على تقسيمات جغرافية، من بينها القطاع الجنوبي الذي كان يقوده حذيفة آدم قبل مقتله في معارك ولاية سنار.