هيكلة الجيش السوداني.. أبرز تغييرات 2026

في أوائل أبريل/نيسان 2026، شهد الجيش السوداني سلسلة من القرارات التنظيمية التي استهدفت إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وشملت تعديلات في عدد من المناصب القيادية، وإلغاء بعض المواقع، إلى جانب ترقيات وإعفاءات لعدد من كبار الضباط، في سياق وُصف بأنه إعادة تنظيم لهيكل القيادة وأساليب إدارة العمليات العسكرية داخل المؤسسة.

واعتُبرت حزمة القرارات المتتابعة التي أصدرها رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، من أبرز التغييرات في بنية القيادة داخل الجيش السوداني منذ اندلاع القتال مع قوات الدعم السريع عام 2023.

أبرز التغييرات

إسناد منصب رئاسة هيئة الأركان في الجيش السوداني إلى الفريق أول ركن ياسر العطا، بعد إحالة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين إلى التقاعد. وياسر العطا عسكري مخضرم، تمتد خدمته في الجيش السوداني لأكثر من أربعة عقود، شغل خلالها عددا من المناصب القيادية داخل المؤسسة العسكرية.

إلغاء منصبي نائب القائد العام، ومساعد القائد العام.

تعيين الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي -نائب القائد سابقا- مساعدا لشؤون البناء والتخطيط الإستراتيجي.

ويُعد شمس الدين الكباشي ضابطًا عسكريًا بارزًا في الجيش السوداني، وقد شغل منصب نائب القائد العام قبل إلغائه، ولعب دورًا مهما في المشهد السياسي عقب الثورة السودانية عام 2018، وشارك في تشكيل الحكومة الانتقالية.

ولهذا المنصب مهام تتعلق بوضع التوجهات العامة للعقيدة العسكرية، والتخطيط لعمليات التسليح، وإعداد تصورات لإعادة الانتشار الإستراتيجي بعد انتهاء الحرب، بما يسهم في تطوير قدرات الجيش على المدى المتوسط والبعيد.

تعيين الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر مساعدا لشؤون العلاقات الدولية والتعاون العسكري.

وإبراهيم جابر إبراهيم عسكري وسياسي بارز في الجيش السوداني، شغل منصب مساعد القائد العام قبل إلغائه، ويُنسب إليه دور دبلوماسي مهم خلال الحرب التي اندلعت عام 2023، ولا سيما في ملفات التفاوض والتنسيق الخارجي.

ويتولى هذا المنصب إدارة ملفات التعاون العسكري والعلاقات الخارجية للجيش، بما يشمل مختلف مجالات التنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية، ولا سيما في سياق النزاعات وتعدد الأطراف.

تشكيل رئاسة أركان جديدة تضم الفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر درجام نائبا لرئيس هيئة الأركان للإدارة، والفريق الركن معتصم عباس التوم أحمد نائبا لرئيس هيئة الأركان للعمليات، والفريق الركن حيدر علي الطريفي علي نائبا لرئيس هيئة الأركان للتدريب، والفريق الركن خلف الله عبد الله إدريس عبد الرحمن نائبا لرئيس هيئة الأركان للإمداد.

خصائص الهيكلة

يُنظر إلى التعديلات التي أُجريت على هيكل القيادة في الجيش السوداني بوصفها إعادة توزيع للسلطات داخل المؤسسة، من خلال تقليص بعض المناصب التي كانت تتيح تركز النفوذ ضمن هيكل هرمي، وإعادة تحديد الاختصاصات بين القيادات العليا، بحيث يصبح لكل قيادة نطاق مسؤوليات محدد، مع مسارات عمل منفصلة لا تتقاطع إلا عند نقطة تنسيق مركزية.

إلى جانب تعزيز الدور القيادي للقائد العام عبد الفتاح البرهان، عبر تركيز مهام الإشراف وربط المسارات المختلفة تحت مسؤوليته، دون وجود عناصر تنوب عنه مباشرة في التسلسل القيادي بعد إلغاء منصبي النائب والمساعد.

وتشير بعض التحليلات إلى أن التعديلات داخل الجيش السوداني تعكس اتجاها نحو توزيع وظيفي دقيق يقوم على الفصل بين دوائر العمليات، والتخطيط الإستراتيجي، والعلاقات الخارجية، وهو نمط يُقارن بنماذج تنظيمية مستخدمة في عدد من الجيوش الحديثة.