مشروع البحار الأربعة هندسة جديدة لممرات الطاقة والتجارة العالمية

مشروع "البحار الأربعة" مبادرة استراتيجية تقوم على إنشاء شبكة ربط متكاملة بين أربعة بحار رئيسية في الشرق الأوسط، ضمن منظومة نقل متكاملة، وتهدف إلى تحويل سوريا وتركيا إلى مركز إقليمي محوري في حركة الطاقة والتجارة العالمية.

ويقوم المشروع على فكرة ربط أربعة مسطحات مائية، هي: الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود، ضمن منظومة نقل متكاملة تربط بين آسيا وأوروبا.

تعود فكرة المشروع إلى عام 2009، حين طرحها الرئيس التركي الأسبق عبد الله غول، لكنها تعرقلت بعد الثورة في سوريا عام 2011 واندلاع الحرب فيها، ثم عادت إلى الواجهة عام 2026 مع إغلاق إيران مضيق هرمز، وما سببه ذلك من اضطراب في أسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية.

الجذور التاريخية

تعود جذور مشروع "البحار الأربعة" إلى عام 2009، بوصفه رؤية استراتيجية طرحها الرئيس التركي غول أثناء زيارته سوريا ولقائه بالرئيس السوري آنذاك بشار الأسد، إذ قدّم الرئيس التركي تصورا يقوم على ربط البحار المحيطة بالمنطقة ضمن إطار تعاون اقتصادي واسع.

وفي السياق ذاته، روّجت دمشق لما عُرف بـ"استراتيجية البحار الأربعة" بهدف دمج الفضاء الاقتصادي الإقليمي، وربط سوريا بتركيا وإيران وأذربيجان، إلا أن المشروع واجه لاحقا تحديات حالت دون تنفيذه، أبرزها اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، وما رافقها من تعقيدات إقليمية ودولية، إلى جانب الصراعات على مصادر الطاقة والعقوبات الاقتصادية التي حدّت من فرص الاستثمار.

وعاد المشروع إلى الواجهة خيارا استراتيجيا في ظل تصاعد التوترات التي هددت الممرات البحرية التقليدية، خاصة مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية يوم 28 فبراير/شباط 2026، وما سبقها من تصعيدات عسكرية في المنطقة.

وأسهم المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك في إعادة طرح الفكرة ضمن مقاربة لوجستية بديلة، قبل أن يُعلن عنها رسميا في أبريل/نيسان 2026 في إطار تفاهمات بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان، لتشكل مدخلا لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

أطراف المشروع

تمثل سوريا وتركيا الركيزة الرئيسية للمشروع في مرحلته الأولية، بحكم موقعهما الجغرافي واتصال حدودهما، مما يتيح إطلاق ممرات الطاقة والنقل بشكل تدريجي دون الحاجة إلى توافق إقليمي شامل في البداية.

ويُعد العراق من أبرز المرشحين للانضمام إلى المشروع في مراحله اللاحقة، نظرا لامتلاكه موارد طاقة كبيرة وحاجته إلى منافذ تصدير إضافية.

وتحظى المبادرة باهتمام دولي، إذ تلعب الولايات المتحدة دورا داعما عبر تحفيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. وانخرطت أطراف أخرى أبدت اهتمامها بالمشروع، مثل أوكرانيا التي عرضت التعاون مع سوريا في مجال سلاسل الإمداد والأمن الغذائي، بما يوسع نطاقه ليشمل مجالات تتجاوز قطاع الطاقة.

آليات التنفيذ

يرتكز المشروع على مجموعة من العناصر الأساسية لتحقيق هذا الربط، أهمها:

ممر بري استراتيجي: إنشاء ممر بري عابر للأراضي السورية والتركية، يشكل حلقة وصل مباشرة بين البحار الأربعة والمناطق المحيطة بها.

بنية تحتية عابرة للحدود: تطوير شبكة متكاملة تشمل خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز، وشبكات سكك حديدية، وطرق نقل بري، إضافة إلى موانئ حديثة ومراكز متخصصة لتخزين وتسييل الطاقة.

نقل الطاقة إلى الأسواق العالمية: نقل موارد الطاقة من الخليج العربي ودول بحر قزوين عبر هذا الممر البري إلى الموانئ السورية والتركية، تمهيدا لإعادة تصديرها إلى أوروبا والأسواق الدولية.

الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية

يمثل مشروع "البحار الأربعة" تحولا نوعيا في موقع سوريا وتركيا ضمن منظومة الطاقة والتجارة العالمية، إذ ينقلهما من دور جغرافي تقليدي إلى مركز إقليمي محوري لإعادة توزيع الطاقة بين آسيا وأوروبا.

ويعزز المشروع قدرة البلدين على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، عبر تطوير بنية تحتية عابرة للحدود تشمل خطوط أنابيب وموانئ وشبكات نقل ومراكز تخزين وتسييل، مما يرسخ موقعهما منصة لوجستية متكاملة.

كما يدعم المشروع توجه أوروبا نحو تنويع مصادر الطاقة، في ظل تراجع الاعتماد على الإمدادات الروسية، وهو ما يمنح تركيا فرصة لتعزيز طموحها لأن تكون مركزا عالميا للطاقة، ويتيح لسوريا استعادة دورها الاقتصادي عبر مشاريع استراتيجية طويلة الأمد.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، يسهم المشروع في تعزيز الوزن الاستراتيجي للبلدين داخل معادلات الطاقة والتجارة الدولية، بما ينعكس على قدرتهما في التأثير في تدفقات الإمداد الإقليمية والعالمية، فضلا عن تحقيق عائدات مالية كبيرة قد تضاهي إيرادات ممرات دولية رئيسية مثل قناة السويس وقناة بنما.

التأثير على ممرات الطاقة العالمية

من المتوقع أن يسهم المشروع في إعادة تشكيل خريطة ممرات الطاقة العالمية، عبر تقليص الاعتماد على المسارات البحرية التقليدية، خاصة في مناطق الاختناق الجغرافي.

ويبرز هذا التأثير في الحد من الضغط على ممرات حيوية مثل مضيق هرمز وباب المندب، التي تشهد توترات أمنية متكررة تؤثر على استقرار الإمدادات، مما يجعل المشروع جزءا من منظومة بديلة تقلل من مخاطر التعطل أو الإغلاق.

كما يؤدي المشروع إلى كسر الاحتكار الجغرافي للممرات البحرية خيارا شبه وحيد لنقل الطاقة، من خلال إنشاء شبكة برية تتيح مسارات متعددة وأكثر استقرارا، وتمنح الدول المنتجة والمستهلكة خيارات أوسع في إدارة تدفق الموارد.

وفي هذا السياق، يسهم المشروع في تحويل نمط تدفقات الطاقة من الاعتماد الأحادي على النقل البحري إلى نموذج أكثر تنوعا، يجمع بين المسارات البرية والبحرية، بما يعزز استقرار الإمدادات على المدى الطويل.

وبذلك، لا يقتصر أثر المشروع على كونه مسارا بديلا، بل يمتد إلى إعادة توزيع موازين الحركة في تجارة الطاقة العالمية، وإعادة تعريف أهمية الممرات الجغرافية في معادلة الإمداد الدولي.

مبادرة "4+1"

في نهاية مارس/آذار 2026، وبالتزامن مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، طرحت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مبادرة "4+1" الاستراتيجية الوطنية، بهدف تطوير ممرات برية بديلة وآمنة لنقل الطاقة وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية.

وتقوم هذه المبادرة على إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل في المنطقة، من خلال تطوير شبكة قطارات سريعة حديثة وإحياء أجزاء من خط سكة حديد الحجاز، إلى جانب إعادة تشغيل خطوط أنابيب نفط تاريخية مثل خط "التابلاين"، بما يتيح تدفق كميات كبيرة من النفط عبر مسارات برية مستقرة، وتحويل الجغرافيا السورية وما يجاورها إلى منصة لوجستية تربط آسيا بأوروبا.

أما عن علاقة هذه المبادرة بمشروع "البحار الأربعة"، فتقوم على التكامل لا التنافس، إذ يركز المشروع على الربط الجغرافي بين المسطحات المائية وإعادة تشكيل مسارات الطاقة الدولية، بينما تعمّق مبادرة "4+1" هذا الاتجاه عبر ربط الاقتصادات والبنى التحتية الإقليمية ضمن شبكة نقل متعددة الوسائط، تتقاطع فيها شبكات النقل البحري والبري والسككي، مما يمنح المنظومة بعدا تنمويا أشمل يتجاوز قطاع الطاقة وحده.