القديس أوغسطين ابن سوق أهراس وأحد مؤسسي الفكر الغربي

القديس أوريليوس أوغسطين (أوغسطينوس)، مفكر ولاهوتي شمال أفريقي عاش بين عامي 354 و430 للميلاد. جمع بين الفلسفة واللاهوت، وترك أثرًا عميقًا في تاريخ الفكر الغربي عبر العصور، ودافع بقوة عن العقيدة المسيحية، وإليه ينسب المسيحيون الفضل في وضع حد لأشهر ثلاث بدع مسيحية.

استشهدت به أغلب التيارات الفكرية الغربية، ويندر تجاوز إسهاماته في جدالات الغربيين ونقاشاتهم، إذ لم تَخْلُ جيوب بعض كبار الشخصيات المسيحية من كتابه "الاعترافات"، وعاش آخرون في "جلبابه الفضفاض"، وإليه ينسب تطوير أفكار مسيحية والتأصيل لها، مثل فكرة وراثة الخطيئة الأصلية.

المولد والنشأة

وُلد القديس أوغسطين عام 354 للميلاد في مدينة طاغست -سوق أهراس حاليًا في شرق الجزائر- بإقليم نوميديا في شمال أفريقيا الرومانية، وهي منطقة ريفية داخلية تقع ضمن فضاء متوسطي واسع خاضع للهيمنة الرومانية. وعاش في ذلك الفضاء (الجزائر وتونس حاليا) طوال حياته تقريبًا، باستثناء نحو خمس سنوات قضاها خارجها، ثم عاد إليها واستقر في مدينة هيبو (عنّابة الحالية) ولم يغادرها حتى وفاته عام 430 للميلاد.

كانت شمال أفريقيا آنذاك جزءًا من المجال المتوسطي الروماني، مع حضور قوي للتعدد اللغوي والعرقي والديني، حيث كانت المنطقة تشكّل فضاءً متداخلًا اقتصاديًا وثقافيًا يربط بين شمال أفريقيا وإيطاليا وشرق المتوسط، وقد سادت اللاتينية باعتبارها لغةً للنخبة والتعليم، إلى جانب البونيقية واليونانية في بعض البيئات المحلية، وهو ما جعل أوغسطين ينشأ داخل بيئة متعددة المرجعيات الثقافية.

نشأ أوغسطين في أسرة ذات تركيب ديني متباين؛ فوالدته مونيكا كانت مسيحية مؤمنة تنتمي إلى الأوساط المحلية في شمال أفريقيا من أصول بربرية، وقد لعبت دورًا محوريًا في توجيهه الروحي منذ طفولته، وظلت حاضرة في مساره الفكري والوجودي عبر مختلف مراحله. أما والده باتريكيوس فكان وثنيًا، ولم يتحول إلى المسيحية إلا في أواخر حياته، حيث تعمّد وهو على فراش الموت.

لم يكن والده من الطبقة الثرية، وحين توفي كان أوغسطين في سن المراهقة، فتحولت الأسرة إلى رعاية الأم التي حظيت بنصيب الأسد في توجيه حياته.

الدراسة والتكوين

بدأ أوغسطين تعليمه في مدارس محلية تقليدية بطاغست تعتمد على الحفظ والتلقين والعقاب الجسدي، وهي تجربة تركت لديه أثرًا نقديًا واضحًا، إذ رأى لاحقًا أن هذا النمط من التعليم يضعف حب المعرفة بدل أن ينميه، وقد دفعه هذا المسار إلى تطوير وعي ذاتي مبكر بأن يثقّف نفسه ذاتيًا، عبر القراءة الحرة لأعمال المؤلفين الكبار، فذلك أكثر فعالية من التحصيل المدرسي التقليدي.

انتقل إلى مداوروش ثم إلى قرطاج بدعم من أحد الأثرياء المحليين، حيث تلقى تكوينه في البلاغة والخطابة، وهو ما أهّله للاندماج في النخبة الإدارية للإمبراطورية الرومانية. وفي هذه المرحلة بدأ يتشكل طموحه الاجتماعي، خاصة مع انتقاله لاحقًا إلى ميلانو للعمل مدرسًا للبلاغة سنة 384 للميلاد، وهي مركز السلطة الإمبراطورية، فاحتك بالدائرة الفكرية والدينية المؤثرة في عصره.

درس أوغسطين البلاغة في قرطاج (تونس الحالية)، ثم انتقل إلى روما وميلانو حيث اعتنق المسيحية عام 387 للميلاد تحت تأثير الأسقف أمبروسيوس، لكنه عاد إلى أرضه، واستقر في مدينة هيبو (عنابة) حيث رُسّم كاهنًا عام 391 للميلاد ثم أسقفًا عام 395 للميلاد.

وقد دفعه احتكاكه بالتيارات الفكرية إلى الانفتاح على الفلسفات الهلنستية، فمرّ بالشك الأكاديمي والرواقية، قبل أن يتأثر بعمق بالأفلاطونية المحدثة عبر أفلوطين، والتي شكلت الجسر الفكري الأهم نحو تحوله المسيحي، ومن هنا بدأ يعيد قراءة الفلسفة باعتبارها طريقًا إلى الحقيقة لا مجرد معرفة نظرية، وهو ما مهد لتحوله اللاحق إلى مشروعه الفلسفي والديني، وبذلك مثّلت هذه المرحلة نقطة انتقال من البلاغة بوصفها مهنة يدرسها، إلى الفلسفة بوصفها بحثًا عن الحقيقة يعكف عليها، ومن الطموح الاجتماعي إلى القلق الوجودي، وهو ما مهّد مباشرة لتحوله الديني اللاحق.

تجربته الدينية

اعتنق أوغسطين المسيحية في يوليو/تموز 386 للميلاد وهو في الثانية والثلاثين من عمره، في تحول وُصف بأنه لحظة حاسمة في مسيرته الفكرية والروحية، لعبت فيها الأفلاطونية المحدثة دورًا تمهيديًا مهمًا.

وقبل معموديته تخلى عن منصب أستاذ البلاغة في ميلانو، وانسحب إلى حياة تأملية في قرية كاسيكياكوم قرب كومو، حيث عاش مع والدته مونيكا وابنه وبعض أصدقائه تجربة فكرية وروحية جماعية، اتسمت بالتأمل والبحث في معنى الحياة والإيمان .

بعد ذلك عاد إلى أفريقيا، واستقر في طاغست حيث خاض تجربة الاعتزال التقشفي، في محاولة للجمع بين الزهد والتأمل العقلي، ثم انتقل إلى هيبو (مدينة عنّابة)، حيث رُسِّم أسقفًا لنحو 34 عامًا، حتى وفاته سنة 430 للميلاد.

وفي هذه المرحلة برز باعتباره مفكرًا ولاهوتيًا أسهم في صياغة العقيدة المسيحية والدفاع عنها في مواجهة التيارات الفكرية المخالفة. وبذلك جمع بين الوظيفة الدينية والتأمل الفلسفي، وقد ذاع صيته بوصفه عالما كبيرًا في اللاهوت المسيحي، خصوصًا حين أسهم في مواجهة ثلاث من أبرز الحركات المخالفة، وهي بدع "الدوناتية" و"المانوية" و"البيلاجية"، وبتصديه لهذه البدع؛ استطاع أن يؤدي دورًا لا مثيل له في الدفاع عن العقيدة المسيحية، لهذا لم يكن غريبًا أن يُعد من أهم علماء اللاهوت المسيحي على مر العصور.

ومن أبرز القضايا اللاهوتية التي بلورها في هذه المرحلة؛ التنظير لفكرة وراثة الخطيئة الأصلية، حيث كان يرى بأن الإنسان لا يولد بريئًا، بل داخلًا في حالة سقوط موروثة من آدم، إذ يكفي الانتماء إلى نسله لوضعه في دائرة الاستحقاق للعقوبة، وهذه برأيه حالة إنسانية عامة، ولو لم يكتسب الأفراد أي إثم بأنفسهم. ومن هنا فسّر الآلام البشرية -حتى آلام حديثي الولادة- ضمن إطار عدلٍ إلهي شامل، وجعل الخلاص نعمةً محضة لا حقًّا مكتسبًا، يرتبط عنده بالتعميد بوصفه مدخلاً للخروج من هذه الحالة.

بلور أوغسطين هذا التصور في جداله مع بيلاغيوس (354-418 للميلاد) الذي أنكر وراثة الخطيئة، فحوّل الفكرة إلى نسق لاهوتي متكامل يربط بين الطبيعة البشرية والنعمة والخلاص، مع تمييزه في الوقت نفسه بين وراثة الخطيئة الأصلية على مستوى البشرية الملازمة للإنسان بحكم انتمائه لنسل آدم، وبين عدم انتقال خطايا الأفراد (كالكهنة) عبر الوسائط الدينية؛ فالأولى ثابتة عنده، أما الثانية فمرفوضة.

أثره ومكانته

يُعدّ أوغسطين من أعظم الشخصيات المسيحية التي أثّرت في الفكر الغربي عبر العصور؛ إذ شكّلت أفكاره الأساس النظري للاهوت المسيحي في العصور الوسطى، واعتمد عليه كبار المفكرين مثل الفيلسوف الإيطالي أنسلم ألكنتربري (1033-1109 للميلاد)، والراهب والفيلسوف الإيطالي توما الأكويني (1225-1274 للميلاد) في بناء النظام اللاهوتي المدرسي.

وفي العلاقة بين الإيمان والعقل، قدم تصورًا مركبًا لا يقوم على الفصل، بل على التكامل، حيث يصبح العقل أداة لفهم الإيمان دون أن يلغيه، في إطار رؤية تجعل الحقيقة الدينية والعقلية متداخلتين.

كما أسس لتصور عميق حول "الحب الإلهي" بوصفه مركز الوجود الإنساني، وربط بين الأخلاق والنعمة الإلهية والإرادة الإنسانية، مما جعل فكره محورًا دائمًا للنقاش في اللاهوت المسيحي.

وفي المجال السياسي والفلسفي، قدّم كتابي: "مدينة الله" و"المدينة الأرضية"، في ثنائية أصبحت من أكثر التصورات تأثيرًا في الفكر السياسي الغربي، حيث تميز بين النظام الروحي والنظام الزمني، وبين التاريخ الإلهي والتاريخ الإنساني.

وفي العصور الحديثة، ظل تأثيره ممتدًا عبر تيارات متعددة:

في الإصلاح الديني : بوصفه مرجعًا مشتركًا للجدل حول النعمة والإرادة.

: بوصفه مرجعًا مشتركًا للجدل حول النعمة والإرادة. في عصر التنوير : بوصفه موضوعًا للنقد، خاصة في مسألة الخطيئة الأصلية.

: بوصفه موضوعًا للنقد، خاصة في مسألة الخطيئة الأصلية. في الرومانسية : بوصفه مفكرًا للداخل الإنساني والعاطفة.

: بوصفه مفكرًا للداخل الإنساني والعاطفة. في الفلسفة الحديثة: بوصفه مؤثرًا في تحليل الذات والوعي، وصولًا إلى بعض مقاربات علم النفس المبكر.

كما يُنظر إليه بوصفه حلقة انتقال كبرى بين الحقبة الأخيرة من العصور القديمة والعصور الوسطى، إذ قام بدور مزدوج، فكان ناقلاً للتراث اليوناني الروماني وناقداً له، مع إعادة صياغته داخل أفق مسيحي جديد.

مؤلفاته

يمثل إنتاجه الفكري أحد أهم المدونات في الفكر المسيحي القديم، ومن أبرز أعماله:

الاعترافات (Confessions): وهي سيرة روحية تحليلية ترصد مسار التحول من الشك إلى الإيمان، وتعد من أوائل النصوص التي تعالج الذات من الداخل.

وهي سيرة روحية تحليلية ترصد مسار التحول من الشك إلى الإيمان، وتعد من أوائل النصوص التي تعالج الذات من الداخل. مدينة الله (City of God): يقدم فيها فلسفة للتاريخ بعد سقوط روما سنة 410 للميلاد، مميزًا بين النظام الإلهي والنظام الأرضي، ورادّا على اتهامات الوثنيين للمسيحية بأنها السبب في سقوط الإمبراطورية.

يقدم فيها فلسفة للتاريخ بعد سقوط روما سنة 410 للميلاد، مميزًا بين النظام الإلهي والنظام الأرضي، ورادّا على اتهامات الوثنيين للمسيحية بأنها السبب في سقوط الإمبراطورية. كتابات لاهوتية في الدفاع عن العقيدة المسيحية ضد التيارات المخالفة.

في الدفاع عن العقيدة المسيحية ضد التيارات المخالفة. رسائل وخطب تناولت الأخلاق والنعمة الإلهية والإيمان.

وعبر هذه المؤلفات؛ بقي أثره ممتدًا عبر القرون بوصفه أحد أعمدة الفكر الغربي المسيحي والفلسفي.