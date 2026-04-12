كيف يتحكم الغاز الطبيعي في رغيف الخبز؟

الأسمدة النيتروجينية مركّبات كيميائية تُستخدم لتزويد التربة بعنصر النيتروجين، بهدف دعم نمو النباتات وتحسين إنتاجيتها. ويُعدّ النيتروجين عنصرا أساسيا في تكوين البروتينات والكلوروفيل، مما يجعله ضروريا لعملية التمثيل الضوئي ونمو الأوراق وزيادة الكتلة الخضرية؛ لذلك فإن توفره بشكل كافٍ ينعكس مباشرة على قوة نمو النبات وجودة المحصول.

وتندرج الأسمدة النيتروجينية ضمن فئة الأسمدة الكيميائية الرئيسية إلى جانب الأسمدة الفوسفورية والبوتاسية، وتُستخدم بشكل واسع في الزراعة الحديثة لتعويض نقص العناصر الغذائية في التربة وتحقيق إنتاج زراعي أكثر كفاءة.

دورة النيتروجين

يُعدّ النيتروجين عنصرا أساسيا للحياة، ويدخل في تكوين البروتينات والمواد الوراثية. ورغم وفرته في الغلاف الجوي بنسبة كبيرة، إلا أنه لا يكون متاحا مباشرة للكائنات الحية، ويحتاج إلى التحول إلى أشكال قابلة للامتصاص عبر عمليات طبيعية.

تمرّ دورة النيتروجين بعدة مراحل رئيسية، تبدأ بعملية التثبيت التي يتم فيها تحويل النيتروجين من شكله الغازي إلى مركبات مثل الأمونيا، ثم النترتة، وتتحول هذه المركبات إلى نترات يمكن للنباتات امتصاصها، وأخيرا نزع النيتروجين الذي يعيد جزءا منه إلى الغلاف الجوي، محافظا على توازن الدورة.

يتوفر النيتروجين في البيئة من مصادر متعددة، أبرزها الغلاف الجوي، والتربة من خلال تحلل المواد العضوية، إضافة إلى دور الكائنات الدقيقة، والأسمدة الزراعية، وحتى البرق الذي يساهم في تحويله إلى مركبات قابلة للذوبان.

لا يمكن للنباتات الاستفادة من النيتروجين الجوي بشكل مباشر نظرا لثباته الكيميائي، في حين يتوفر النيتروجين القابل للامتصاص في صورة نترات أو أمونيوم، وهي صيغ يسهل على الجذور امتصاصها واستخدامها.

تاريخ تطور الأسمدة النيتروجينية

بدأ استخدام النيتروجين في الزراعة منذ العصور القديمة، إذ اعتمد المزارعون على الأسمدة الطبيعية مثل روث الحيوانات وبقايا النباتات لتغذية التربة وتحسين إنتاجها. كما استُخدمت محاصيل البقوليات لقدرتها على تثبيت النيتروجين في التربة بشكل طبيعي.

في القرن التاسع عشر، شهدت الزراعة تحولا مهما مع اكتشاف دور العناصر الغذائية في نمو النباتات، وبدأ استخدام مصادر طبيعية غنية بالنيتروجين مثل نترات الصوديوم (ملح تشيلي) والغوانو (مخلفات الطيور البحرية)، والتي كانت تدعم الإنتاج الزراعي.

التحول الأكبر حدث في أوائل القرن العشرين مع تطوير عملية هابر بوش التي مكّنت من تصنيع الأمونيا صناعيا من النيتروجين الجوي والهيدروجين، وقد شكّل هذا الابتكار ثورة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، وجعلها متاحة بكميات كبيرة وبتكلفة أقل.

في النصف الثاني من القرن العشرين، تطورت صناعة الأسمدة بشكل كبير مع ظهور أنواع متعددة مثل اليوريا ونترات الأمونيوم، بالتزامن مع ما عُرف بـ"الثورة الخضراء" التي ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي عالميا.

أنواع الأسمدة النيتروجينية

يمكن تقسيم الأسمدة النيتروجينية إلى أنواع مختلفة بحسب شكل النيتروجين داخلها، لأن هذا الشكل يحدد سرعة استفادة النبات منها وطريقة تعاملها مع التربة.

هناك أسمدة تحتوي على النيتروجين في صورة "نترات" تذوب بسرعة في الماء وتنتقل بسهولة داخل التربة، مما يجعلها سريعة التأثير لكنها أكثر عرضة للفقد. في المقابل، توجد أسمدة تحتوي على "أمونيوم" يلتصق بجزيئات التربة، فيبقى فترة أطول ويمنح النبات تغذية تدريجية أكثر استقرارا.

كما توجد أنواع تجمع بين الشكلين معا، مثل نترات الأمونيوم، وهي خيار متوازن لأنها تعطي دفعة سريعة للنبات مع استمرار التغذية فترة أطول. وهناك أيضا أسمدة مثل اليوريا، التي لا تكون جاهزة مباشرة، بل تتحول داخل التربة خطوة بعد أخرى حتى تصبح صالحة لامتصاص النبات، وهو ما يجعلها فعالة لكنها تحتاج إدارة جيدة في التوقيت والكمية.

إلى جانب ذلك، توجد أسمدة "مركبة" تجمع بين النيتروجين وعناصر أخرى مثل الفوسفور أو البوتاسيوم، مما يوفر حلا متكاملا لتغذية النبات. ويمكن أيضا التمييز بين مصادر هذه الأسمدة؛ فبعضها طبيعي مثل السماد العضوي، وهو صديق للبيئة لكنه أبطأ تأثيرا، وبعضها صناعي يتم إنتاجه بطرق كيميائية ويتميز بسرعة النتائج ودقة التحكم، مما يجعله الأكثر استخداما في الزراعة الحديثة.

طريقة الإنتاج

تقوم صناعة معظم الأسمدة النيتروجينية على فكرة واحدة وهي تحويل غاز النيتروجين الموجود في الهواء -الذي لا تستفيد منه النباتات مباشرة- إلى شكل قابل للاستخدام. وهنا تأتي طريقة عملية هابر بوش، التي تُعد الأساس لهذه الصناعة. في هذه العملية يتم دمج النيتروجين مع الهيدروجين (غالبا من الغاز الطبيعي) تحت حرارة وضغط مرتفعين لإنتاج الأمونيا، وهي المادة "الأم" التي تُصنع منها أغلب الأسمدة.

بعد إنتاج الأمونيا تبدأ مرحلة "التفريع الصناعي"، إذ يمكن تحويلها إلى مواد مختلفة بحسب الحاجة، فإذا تم تفاعلها مع أحماض معينة نحصل على أسمدة مثل كبريتات الأمونيوم أو كلوريد الأمونيوم، وإذا تم تحويلها إلى حمض النيتريك يمكن إنتاج أسمدة النترات. كما يمكن دمجها مباشرة مع هذا الحمض لإنتاج نترات الأمونيوم، وهي من أكثر الأنواع استخداما لأنها تعطي مفعولا سريعا ومستقرا نسبيا في الوقت نفسه.

أما اليوريا، وهي الأكثر انتشارا عالميا، فتُنتج بطريقة مختلفة قليلا عبر تفاعل الأمونيا مع ثاني أكسيد الكربون تحت ضغط عال، لتتحول في النهاية إلى سماد غني بالنيتروجين وسهل النقل والتخزين. وإضافة إلى ذلك، يمكن تصنيع أسمدة "مركبة" تجمع بين النيتروجين وعناصر أخرى مثل الفوسفور أو البوتاسيوم، لتقديم تغذية متكاملة للنبات.

أبرز المنتجين عالميا

تبرز دول ومناطق وشركات عدة أقطابا رئيسية في إنتاج الأسمدة النيتروجينية عالميا، ويرتبط هذا الإنتاج بشكل مباشر بتوفر مصادر الطاقة، خصوصا الغاز الطبيعي والفحم، باعتبارهما أساس التصنيع.

وتتصدر دول الشرق الأوسط -خاصة دول الخليج العربي- المشهد بفضل وفرة الغاز الطبيعي، إذ توفر نحو 14% من الإمدادات العالمية، مما يجعلها من أهم مراكز الإنتاج، وتبرز منها شركة قطر للأسمدة "قافكو" (QAFCO) التي تعد من أكبر منتجي اليوريا عالميا، بطاقة تقارب 5.6 ملايين طن سنويا من اليوريا و3.8 ملايين طن من الأمونيا.

أما الصين فهي قوة إنتاجية كبرى تعتمد على الفحم بدلا من الغاز، لكنها غالبا تقيد التصدير لضمان تلبية الطلب المحلي. وفي أوروبا وروسيا، تأثر الإنتاج الأوروبي بتراجع الغاز الروسي المنخفض التكلفة، مما أبرز دور روسيا في معادلة الطاقة والأسمدة.

وتتميز تشيلي بنموذج إنتاج مختلف يعتمد على استخراج نترات الصوديوم من رواسب طبيعية (صخر الكاليش)، بدل الأساليب الصناعية التقليدية. وعلى مستوى الشركات، تبرز كيانات عالمية مثل شركة يارا النرويجية التي تمتلك حضورا واسعا في إنتاج وتوزيع الأسمدة النيتروجينية.

ويظل استقرار هذه السوق مرتبطا بالممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز الذي يمرّ عبره نحو 30% من تجارة اليوريا عالميا.

استخدامات الأسمدة النيتروجينية

تُستخدم الأسمدة النيتروجينية في مختلف المحاصيل الزراعية وعلى جميع أنواع التربة، نظرا لقدرة عنصر النيتروجين على دعم النمو النباتي بشكل مباشر. كما يمكن إضافتها بطرق متعددة مثل التسميد الأساسي أو الإضافي، سواء نثرا أو في سطور، مما يمنح المزارع مرونة كبيرة في إدارة تغذية المحاصيل وتحسين كفاءة الاستخدام.

تتمثل أهمية الأسمدة النيتروجينية في دورها الحيوي في تعزيز نمو النباتات وزيادة إنتاجيتها، إذ يعد النيتروجين عنصرا أساسيا في تكوين الكلوروفيل المسؤول عن عملية البناء الضوئي. كما يسهم في رفع جودة المحصول وزيادة محتواه البروتيني، إلى جانب تحسين امتصاص العناصر الغذائية الأخرى مثل الفوسفور، مما ينعكس إيجابا على الإنتاج الزراعي.

يساعد الاستخدام العلمي والمتوازن للأسمدة النيتروجينية في تحسين خصوبة التربة وزيادة محتواها من المادة العضوية، مما يدعم استدامة الإنتاج الزراعي على المدى الطويل. ومع ذلك، يتطلب الأمر إدارة دقيقة لتجنب آثار سلبية مثل غسل النترات أو تحمض التربة، من خلال اختيار التوقيت المناسب والكميات الملائمة للتسميد.

الآثار البيئية والصحية

الأسمدة النيتروجينية سلاح ذو حدين، فهي مفيدة جدا للإنتاج، لكن سوء استخدامها قد يتحول بسرعة إلى مشكلة بيئية وصحية. فعند الإفراط في استخدامها، تنطلق غازات مثل أكسيد النيتروز -أحد أخطر غازات الدفيئة- إذ يفوق تأثيره ثاني أكسيد الكربون بأضعاف كبيرة، وهو لا يسرّع فقط من تغيّر المناخ، بل يسهم أيضا في تلوث الهواء ورفع مستويات مركبات ضارة تؤثر على صحة الإنسان.

المشكلة لا تقف عند الهواء، بل تمتد إلى المياه أيضا. فالنترات تذوب بسهولة، مما يجعلها تتسرب إلى المياه الجوفية أو تنجرف نحو الأنهار والبحيرات. مما يؤدي إلى نمو مفرط للطحالب يستهلك الأكسجين في الماء، ويحوّل البيئة إلى مكان غير صالح للكائنات الحية. وعلى المدى الطويل، يؤدي الاستخدام الزائد أيضا إلى زيادة حموضة التربة، مما يضعف خصوبتها ويؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي.

ومن سلبياته صحيا، أنه عندما تتراكم النترات في النباتات بسبب خلل في التوازن الغذائي، فإنها تنتقل إلى الإنسان والحيوان عبر الغذاء، وقد تسبب مشكلات صحية خطيرة. كما أن تلوث مياه الشرب بالنترات يشكل تهديدا مباشرا، ولا يكمن الحل بإيقاف الاستخدام، بل إدارة هذه الأسمدة بذكاء، عبر تحديد الكميات بدقة واختيار التوقيت المناسب واستخدام تقنيات حديثة تقلل الهدر وتحقق أقصى استفادة بأقل ضرر.

الأثر الاقتصادي والارتباط بقطاع الطاقة

تؤدي الأسمدة النيتروجينية دورا اقتصاديا محوريا في الزراعة، لكنها ليست استثمارا مضمونا إذ تتحدد جدواها بمدى كفاءة استخدامها. فرغم انخفاض تكلفتها نسبيا مقارنة بعائدها، فإنها قادرة على رفع إنتاجية المحاصيل بشكل ملحوظ، مما يجعلها ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي وتعزيز دخل المزارعين.

في المقابل، يؤدي سوء الاستخدام إلى نتائج عكسية، ويُهدر جزء من السماد في التربة أو يتطاير في الهواء دون أن تستفيد منه النباتات، وهو ما يعني خسارة مباشرة للمزارع. وقد يتسبب الإفراط في التسميد أيضا في تراجع جودة المحصول أو انخفاض إنتاجيته، بما يقوض العائد الاقتصادي بدلا من تحسينه.

تزداد الصورة تعقيدا بسبب الارتباط الوثيق بين أسعار الأسمدة النيتروجينية وأسواق الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي الذي يعد عنصرا أساسيا في إنتاج الأمونيا، المكوّن الرئيس لهذه الأسمدة. وبما أن الطاقة تمثل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج التي قد تصل إلى 70–90%، فإن أي ارتفاع في أسعار الغاز ينعكس سريعا على تكلفة الأسمدة.

ولا يقتصر التأثير على التصنيع فقط، بل يمتد إلى النقل والشحن، إذ تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى رفع كلفة إيصال الأسمدة إلى الأسواق، خصوصا في الدول المستوردة. وهكذا تتشكل سلسلة تأثير تبدأ من الإنتاج مرورا بالتوزيع وصولا إلى المزارع ثم تنعكس في النهاية على أسعار الغذاء للمستهلك.

في هذا السياق، تكون الدول التي تمتلك موارد طاقة محلية أو إنتاجا مستقرا من الغاز أقل تعرضا للتقلبات، بينما تواجه الدول المستوردة صدمات متكررة. ويتضح هذا التأثير بجلاء في الأزمات الدولية؛ فمع تصاعد التوترات العسكرية وإغلاق مضيق هرمز إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية التي بدأت في فبراير/شباط 2026، تراجعت صادرات الأسمدة من دول الخليج بشكل كبير.

وأدى ذلك إلى قفزة حادة في الأسعار إذ ارتفعت العقود الآجلة لليوريا بأكثر من 70% لتصل إلى نحو 693 دولارا للطن. كما انعكس هذا الارتفاع على المزارعين، خاصة صغارهم، إذ قفز سعر كيس اليوريا في دول مثل الهند من 15 إلى أكثر من 25 دولارا، مما زاد الضغوط على تكاليف الإنتاج الزراعي.