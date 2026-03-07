ماركواين مولين.. بطل مصارعة اختاره ترمب لوزارة الأمن الداخلي

رجل أعمال وسياسي جمهوري وبطل مصارعة، أصبح عضوا في مجلس النواب عام 2012 ثم مجلس الشيوخ عام 2023 عن ولاية أوكلاهوما، ويشتهر بسجل رياضي احترافي في المصارعة والفنون القتالية المختلطة.

شارك مع زوجته في قيادة وتطوير عدد من الشركات العائلية الناجحة في مجالات متعددة، وفي مارس/آذار 2026 رشّحه الرئيس دونالد ترمب لتولي منصب وزير الأمن الداخلي بعد إقالة الوزيرة السابقة كريستي نويم.

المولد والنشأة

وُلد ماركواين جيم مارتن مولين يوم 26 يوليو/تموز 1977 في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، ونشأ في بلدة ويستفيل في مقاطعة أدير.

وينتمي مولين إلى أمة الشيروكي، وهي قبيلة من السكان الأصليين للولايات المتحدة تُعد من أكبر القبائل المعترف بها في البلاد. وهو متزوج من كريستي مولين، ولهما 6 أبناء هم: جيس وجيم وأندرو ولارا وآيفي ولينيت.

الدراسة والتكوين العلمي

تخرّج مولين من مدرسة ستيلويل الثانوية، ثم التحق عام 1996 بكلية ميسوري فالي في مدينة مارشال بولاية ميزوري، حيث حصل على منحة دراسية في المصارعة.

توقفت دراسته في سن العشرين بعد إصابة والده بالمرض، مما دفعه إلى تولي إدارة شركة العائلة للسباكة والمساهمة في إنقاذها وتطويرها.

وفي عام 2010، استأنف تعليمه في معهد التكنولوجيا بجامعة أوكلاهوما، حيث حصل على درجة الزمالة في العلوم التطبيقية بتخصص تكنولوجيا البناء. كما مُنح الدكتوراه الفخرية من كلية باكون عام 2018.

التجربة العملية والرياضية

شارك مولين مع زوجته في تطوير شركة السباكة العائلية، وتحويلها على مدى 3 عقود إلى أكبر شركة خدمات في منطقتها. كما أسهما في تأسيس عدد من الشركات والمشروعات التجارية الأخرى، من بينها شركة مولين إنفايرونمنتال ومطعم روانز ستيك هاوس في بلدة ستيلويل.

وعلى الصعيد الرياضي، خاض مولين تجربة احترافية في رياضة الفنون القتالية المختلطة، وحقق سجلا خاليا من الهزائم بلغ 5 انتصارات دون أي خسارة. وفي عام 2016، أدرج اسمه في قاعة مشاهير المصارعة بولاية أوكلاهوما.

إعلان

واصل نشاطه في الوسط الرياضي عبر تدريب المصارعين الشباب والمشاركة في بطولات المصارعة المحلية في عطلات نهاية الأسبوع.

التجربة السياسية

دخل مولين معترك الحياة السياسية عبر انتخابات عام 2012 لعضوية مجلس النواب الأمريكي عن ولاية أوكلاهوما، بعدما حسم ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية عقب جولة إعادة حصل فيها على نحو 57% من الأصوات.

وفي الانتخابات العامة، هزم المرشح الديمقراطي روب والاس والمستقل مايكل فولكس، ليخلف النائب الديمقراطي دان بورين الذي قرر عدم الترشح لولاية جديدة.

واعتمد مولين في حملته الانتخابية برنامجا محافظا ركّز على معارضة قانون الرعاية الصحية المعروف بـ"أوباما كير"، والحد من الإنفاق الحكومي والتنظيمات الفدرالية.

وبعد انتخابه، شغل مولين عضوية عدد من اللجان الفرعية التابعة للجنتي النقل والبنية التحتية والموارد الطبيعية في مجلس النواب الأمريكي، واستمر في منصبه مدة 10 سنوات.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، انتُخب مولين عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري في انتخابات خاصة لملء المقعد الشاغر بعد استقالة السيناتور جيمس إنهوف.

بدأ ولايته في 3 يناير/كانون الثاني 2023، وشارك مولين في عدد من اللجان الرئيسية في مجلس الشيوخ، من بينها لجنة القوات المسلحة ولجنة الاعتمادات ولجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات، إضافة إلى لجنة شؤون الهنود.

مرشحا لوزارة الأمن الداخلي

في 5 مارس/آذار 2026، أعلن الرئيس ترمب إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، بعد تصاعد الانتقادات الموجهة إلى قيادتها للوزارة، لا سيما فيما يتعلق بسياسات الهجرة والاستجابة للكوارث، إضافة إلى جدل حول عقد إعلاني بقيمة 220 مليون دولار أمريكي.

وأشار ترمب، في منشور على منصته تروث سوشيال، إلى نيته ترشيح السيناتور ماركواين مولين لتولي منصب وزير الأمن الداخلي خلفا لنويم بحلول نهاية مارس/آذار، على أن يخضع الترشيح لتصديق مجلس الشيوخ.

ووصف ترمب مولين بأنه مناضل في حركة "ماغا" ومقاتل محترف سابق في الفنون القتالية المختلطة لم يُهزم، يتمتع بقدرة كبيرة على التواصل مع الناس، ويمتلك الحكمة والشجاعة لدفع أجندة "أمريكا أولا" إلى الأمام.

وأضاف ترمب "سيعمل مولين بلا كلل للحفاظ على أمن حدودنا، ووقف جرائم المهاجرين، ومنع القتلة وغيرهم من المجرمين من دخول البلاد بشكل غير قانوني، وإنهاء آفة المخدرات غير المشروعة، وجعل أمريكا آمنة مجددا".