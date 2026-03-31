"بي-1 صن".. الدرع الأوكراني الحديث ضد الطائرات المسيّرة

طائرة اعتراضية طوّرتها شركة "سكاي فول"، ظهرت للمرة الأولى أمام الجمهور الدولي في معرض دبي للطيران 2025. تتميّز بتصميم معياري وهيكل مصنوع جزئيا بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتمتلك سرعة تصل إلى نحو 300 كيلومتر في الساعة وقدرة عالية على المناورة.

صُممت "بي-1 صن" (P1-Sun) لتعمل كطبقة دفاع مرنة وسريعة الانتشار ضمن منظومات الدفاع الجوي، إذ يمكن تشغيلها في غضون دقائق لاعتراض التهديدات قبل وصولها إلى أهدافها. وتُستخدم بشكل خاص لمواجهة الهجمات الكثيفة بالطائرات الانتحارية.

الظهور الأول

شكّل الظهور الأول للطائرة الاعتراضية الأوكرانية "بي-1 صن"، محطة لافتة في مسار تطور الصناعات العسكرية في أوكرانيا، فقد قدّمتها شركة سكاي فول لأول مرة أمام جمهور دولي في معرض دبي للطيران في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء هذا الظهور في سياق سعي أوكرانيا إلى إبراز قدراتها الدفاعية المتنامية، فقد عُرضت الشركة الطائرة ضمن مجموعة من الأنظمة المسيّرة التي خضعت لاختبارات ميدانية فعلية.

وتم تقديم "بي-1 صن" باعتبارها منصة اعتراضية متخصصة، تختلف عن الطائرات المسيّرة التقليدية، إذ صُممت خصيصا لمواجهة الطائرات الهجومية الانتحارية التي تُستخدم بكثافة في الحرب.

تميز العرض الأول بالتركيز على البنية المعيارية للطائرة التي تعتمد على هيكل مُصنّع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ما يسمح بتعديل مكوناتها بسرعة وفقا لطبيعة المهمة. كما كشفت الشركة أيضا عن قدرتها على إنتاج آلاف الوحدات شهريا.

مميزات ومواصفات

نوع المنصة: طائرة مسيّرة اعتراضية قصيرة المدى بنظام الرؤية من منظور الشخص الأول.

الدور الأساسي: اعتراض الطائرات المسيّرة والأهداف الجوية منخفضة السرعة.

السرعة القصوى: تقارب 300 كيلومتر في الساعة، وقد تتجاوز 400 كيلومتر في الساعة في النسخ المطوّرة.

سقف الارتفاع: يصل إلى نحو 5 آلاف متر.

المدى التشغيلي: عدة كيلومترات، بحسب استقرار نظام الاتصال.

مدة التحليق: تتراوح بين 8 و15 دقيقة.

آلية التحكم: نظام رؤية مباشرة يتيح التحكم الدقيق أثناء الطيران.

الحمولة: تصل إلى حوالي كيلوغرام حسب التجهيز.

مصدر الطاقة: بطاريات ليثيوم بوليمر قابلة للاستبدال.

التكلفة التقديرية: تتراوح بين 300 و500 دولار للوحدة.

القدرات القتالية

تُعد المسيّرة "بي-1 صن" منصة اعتراضية متخصصة صُممت لمواجهة التهديدات الجوية الحديثة، وعلى رأسها الطائرات المسيّرة الهجومية وبعض أنواع الصواريخ الجوالة منخفضة السرعة. وقد جاءت استجابة مباشرة لتكتيكات "الإغراق" التي تعتمد على إطلاق أعداد كبيرة من الدرونات منخفضة التكلفة بهدف إنهاك أنظمة الدفاع الجوي التقليدية واختراقها.

إعلان

تتمتع الطائرة بقدرة عالية على الاشتباك السريع بفضل سرعتها التي تصل إلى نحو 300 كيلومتر في الساعة، إلى جانب مرونتها الكبيرة في المناورة. هذه الخصائص تمكّنها من ملاحقة الأهداف الجوية المتحركة والتعامل معها بفعالية، خاصة في الارتفاعات المنخفضة التي تشكل تحديا لأنظمة الدفاع الجوي التقليدية.

توفر المسيّرة طبقة دفاع مرنة ومتحركة، إذ يمكن نشرها في وقت قصير وتشغيلها بواسطة فريق محدود، ما يجعلها مناسبة للبيئات القتالية التي تتطلب استجابة سريعة. كما أنها تتيح تغطية دفاعية في المناطق التي تكون فيها الأنظمة التقليدية أقل كفاءة أو مرتفعة التكلفة مقارنة بطبيعة التهديدات الصغيرة.

يعزز نظام الرؤية المباشرة من منظور المشغّل دقة الاستهداف، فيسمح بمتابعة الهدف بشكل لحظي واتخاذ القرار المناسب في توقيت الاشتباك، وهو أمر حاسم عند التعامل مع أهداف سريعة أو مراوغة.

كما يمكن دمج هذه الطائرة ضمن منظومات دفاع متعددة الطبقات، تعمل إلى جانب الصواريخ وأنظمة الحرب الإلكترونية لتشكيل شبكة حماية أكثر تكاملا.

رغم هذه القدرات، تواجه الطائرة بعض القيود، أبرزها قابليتها للتأثر بالتشويش والحرب الإلكترونية، إضافة إلى محدودية فعاليتها ضد الصواريخ عالية السرعة أو الأهداف ذات البصمة المنخفضة. كما أن تشغيلها بكفاءة يتطلب مشغلين مدرّبين وبنية لوجستية داعمة لضمان الاستمرارية في العمليات.

في المجمل، تمثل المسيّرة "بي-1 صن"، حلا عمليا منخفض التكلفة يعزز من قدرات الدفاع الجوي التكتيكي، خاصة في مواجهة التهديدات الجوية الكثيفة، مع اعتماد فعاليتها بشكل كبير على التكامل مع أنظمة أخرى وظروف التشغيل الميدانية.