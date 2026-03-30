"الخمس الكبار".. عمالقة التصنيع الدفاعي في أمريكا

على مدى عقود برزت 5 شركات كبرى في الولايات المتحدة بوصفها الفاعل الأبرز في تزويد وزارة الحرب الأمريكية بالأنظمة العسكرية والتقنيات المتقدمة عرفت في الصحافة الأمريكية باسم "الخمس الكبار"، وقد تمكنت هذه الشركات من ترسيخ موقعها في صدارة سوق الصناعات الدفاعية عالميا، مستحوذة على جزء كبير من ميزانية البنتاغون.

وفي عام 2024، واصلت الشركات "الخمس الكبار" هيمنتها على سوق التصنيع العسكري الأمريكي، عبر تحقيق إيرادات بلغت عشرات المليارات من الدولارات، في سياق دولي اتسم بتصاعد النزاعات المسلحة وارتفاع مستويات الإنفاق الدفاعي.

لوكهيد مارتن

تُعد لوكهيد مارتن من أكبر شركات الصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند، وفي العام المالي 2022، بلغت التزامات عقودها مع وزارة الحرب حوالي 46.2 مليار دولار.

المجال: الفضاء والدفاع الجوي والصاروخي والأمن والتكنولوجيا المتقدمة.

التأسيس: تأسست عام 1995 عندما اندمجت شركتا "لوكهيد كوربوريشن" و"مارتن مارييتا" في مجموعة واحدة أطلق عليها "لوكهيد مارتن".

الإيرادات: تصدّرت الشركة قائمة أكبر شركات السلاح من حيث الإيرادات عام 2024، بعدما حققت نحو 64.65 مليار دولار.

أهم المنتجات: تشتهر الشركة بإنتاج الطائرات المقاتلة المتطورة مثل المقاتلة الشبح "إف 35-لايتنينغ 2″، إضافة إلى أنظمة الصواريخ والأقمار الصناعية، مثل "باتريوت المتقدم-الإصدار 3″، ومنظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ الباليستية على ارتفاعات عالية، إضافة إلى صواريخ "جاسم" بعيدة المدى، و"هيلفاير" الموجهة.

آر تي إكس

من الشركات الرائدة عالميا في إلكترونيات الدفاع، وتُعد ثالث أكبر متعهد للجيش الأمريكي في هذا القطاع.

إعلان

المجال: أنظمة الدفاع والاستطلاع والمراقبة والاستخبارات والفضاء والاتصالات.

التأسيس: تأسست الشركة في السابع من يوليو/تموز 1922 في كامبريدج بماساتشوستس.

الإيرادات: حلّت الشركة، المعروفة سابقا باسم رايثيون، في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 43.6 مليار دولار لعام 2024،.

أهم المنتجات: تركز الشركة بشكل أساسي على الدفاع الصاروخي، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، ومن أبرز منتجاتها صواريخ توماهوك ونظام الدفاع الجوي باتريوت.

جنرال دايناميكس

شركة أمريكية عالمية في مجالات الدفاع والفضاء، وتركز على أنظمة القتال والمركبات البحرية والجوية، ويقع مقرها في ريستون بولاية فرجينيا.

وبدءا من منتصف التسعينيات، شرعت في التوسع من خلال الاستحواذ على شركة "غلف ستريم إيروسبيس"، والشركات ذات الصلة بالمركبات القتالية، وشركات منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وأحواض بناء سفن إضافية، مما شكل أساسها الحديث.

المجال: شركة متنوعة في قطاعات الأنظمة البحرية والبرية.

التأسيس: تأسست الشركة عام 1952 في فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

الإيرادات: حققت إيرادات وصلت إلى 33.63 مليار دولار لعام 2024.

أهم المنتجات: تشتهر ببناء الغواصات من فئتي فرجينيا وكولمبيا، ودبابات أبرامز، والمركبات القتالية المدرعة.

بوينغ

شركة أمريكية متعددة الجنسيات متخصصة في صناعات الطائرات، تأسست عام 1917، ويقع مقرها الرئيسي بواشنطن، وتُعد بوينغ أكبر منتج للطائرات التجارية والعسكرية، وأنظمة الأمان والفضاء.

المجال: الطائرات العسكرية والتجارية، وأنظمة الدفاع الفضائي.

التأسيس: تأسست شركة "بوينغ" عام 1917 على يد المهندس الأمريكي وليام إدوارد بوينغ.

الإيرادات: بلغت إيرادات قطاع الدفاع فيها نحو 30.55 مليار دولار عام 2024.

أهم المنتجات: تشمل مشاريعها طائرات التزود بالوقود، مروحيات "أباتشي"، وطائرات الشحن "سي 17".

نورثروب غرومان

واحدة من أبرز الشركات متعددة الجنسيات في مجال تكنولوجيا الفضاء والدفاع، ويقع مقرها الرئيسي في "فولز تشيرش" بولاية فرجينيا، وتضم تحت مظلتها عددا من الشركات والاستحواذات الكبرى.

المجال: أنظمة الدفاع وتكنولوجيا الأقمار الصناعية العسكرية والأسلحة النووية الإستراتيجية والأمن السيبراني.

النشأة والتأسيس: تأسست الشركة عام 1994 نتيجة اندماج شركة "نورثروب وشركة "غرومان".

الإيرادات: سجّلت شركة نورثروب غرومان إيرادات قدرها 37.85 مليار دولار في عام 2024.

أهم المنتجات: تقود الشركة مشاريع إستراتيجية كبرى مثل القاذفة الشبحية "رايدر بي 21"، والجيل القادم من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (جي بي سي دي).

"بيغ تيك"

مع التحولات المتسارعة في أنظمة الدفاع، ودخول الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات بقوة في الصناعات العسكرية، وبالتوازي مع تغيّر طبيعة الحروب، برزت شركات تقنية عسكرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي تنافس الشركات الأمريكية الخمس الكبرى في قطاع الدفاع مثل سبيس إكس وأندوريل إندستريز وبلانتير.

إعلان

ومن جهة أخرى، تسعى عمالقة التكنولوجيا (وتعرف في الصحافة الأمريكية ببيغ تيك) إلى اقتطاع حصة من الميزانية العسكرية الأمريكية، وفي مقدمتها مايكروسوفت وغوغل وآي بي إم.

كما بدأت هذه الشركات في تبني أساليب مماثلة لتلك التي تعتمدها "الخمس الكبار" في التأثير السياسي. ففي عام 2023 وحده، أنفقت شركات التكنولوجيا العسكرية الناشئة مبالغ كبيرة على أنشطة الضغط السياسي في واشنطن.

وعلى سبيل المثال، رفعت شركة أندوريل إندستريز، التي أسسها بالمر لوكي، إنفاقها على جماعات الضغط بشكل ملحوظ بهدف تأمين عقود في مجالات الدفاع الجوي والأنظمة غير المأهولة.