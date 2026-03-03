مقرّ خاتم الأنبياء المركزي.. قلب القيادة العسكرية في إيران

مقرّ خاتم الأنبياء المركزي هو أعلى هيئة لقيادة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية، ودائرة التنسيق العليا بين مختلف تشكيلاتها خاصة بين الجيش النظامي والحرس الثوري الإيراني.

برز اسمه في صدارة المشهد العسكري الإيراني عقب الهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي المشترك في فبراير/شباط 2026، الذي استهدف مواقع ومنشآت مدنية وأمنية وعسكرية، واغتيل فيه عدد من القادة الإيرانيين، في مقدمتهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

فقد صدرت عن مقرّ خاتم الأنبياء بيانات رسمية وتصريحات للمتحدث باسمه بشأن إدارة الرد والعمليات الدفاعية ضد ما تعتبره طهران "اعتداء وحشيا على أمنها وسيادتها".

ما مقرّ خاتم الأنبياء المركزي؟

هو أعلى هيئة لقيادة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية، ويشغل موقعا محوريا في هرم القيادة العسكرية، إذ يمثل الحلقة العليا في تنسيق وإدارة العمليات المشتركة بين مختلف تشكيلات القوات المسلحة، خاصة بين الجيش النظامي والحرس الثوري الإيراني.

يُعيَّن قائد المقر بمرسوم من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما يعكس ارتباطه المباشر بمستوى القيادة العليا في البلاد ومسؤوليته عن توحيد القرار العملياتي في أثناء الأزمات والتصعيد العسكري.

إلى جانب المقر المركزي، تضمّ منظومة خاتم الأنبياء كيانات أخرى ذات مهام متخصصة، فمثلا: يختص مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي بتنسيق الدفاعات الجوية على المستوى الوطني وضمان تكامل القدرات بين الجيش والحرس الثوري، ويمثل مقر خاتم الأنبياء للإعمار الذراع الهندسي والاقتصادي للحرس الثوري، ويعمل على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمويل الحرس الثوري خارج الميزانية الرسمية.

نشأته وتطوره

تأسس مقر خاتم الأنبياء المركزي إبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن العشرين، استجابة لحاجة إيران إلى هيئة مركزية تنسّق العمليات المشتركة بين الجيش النظامي والحرس الثوري الإيراني. وقد أُنشئ من أجل تعزيز التكامل العملياتي وضمان توحيد القرارات الاستراتيجية والميدانية في أثناء إدارة العمليات العسكرية.

وبعد انتهاء الحرب، أمر قائد الحرس الثوري آنذاك محسن رضائي بتأسيس مقر خاتم الأنبياء للإعمار امتدادا لمقر خاتم الأنبياء المركزي، فيما استمر المقر المركزي في أداء دوره بوصفه هيئة عليا للتخطيط العملياتي المشترك، مع تطوير لآليات القيادة والسيطرة بما يتلاءم مع بنية القوات المسلحة الحديثة.

وعام 2016، أعيد تنظيم المؤسسة المركزية واعتمادها مركزا دائما للقيادة العملياتية العليا للقوات المسلحة الإيرانية، ليصبح بذلك الركيزة الأساسية لإدارة العمليات المشتركة، وتخطيط الاستجابة للأزمات والتصعيدات العسكرية، مما يعكس أهميته الاستراتيجية ضمن هرم القيادة العسكرية في إيران.

أهميته في هيكل القيادة العسكرية

يعمل مقر خاتم الأنبياء المركزي تحت الإشراف المباشر للقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويشكل الركيزة العليا لإدارة العمليات الكبرى والتنسيق بين مختلف أفرع القوات المسلحة، بما في ذلك الجيش النظامي والحرس الثوري.

ويتولى المقر تخطيط الاستراتيجيات الدفاعية والهجومية، وتقييم التهديدات، ومتابعة الجاهزية القتالية، وتنظيم المناورات المشتركة بين الأفرع المختلفة.

ويُعيَّن قائد المقر بمرسوم من القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون مسؤولا عن توجيه القرارات العملياتية الاستراتيجية وضمان وحدة القرار العسكري في أثناء الأزمات، مما يعكس موقعه الحيوي داخل هيكل القيادة العليا وإسهامه المباشر في الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية.

مجالات التدخل

يضطلع مقر خاتم الأنبياء المركزي بدور محوري في إدارة وتنظيم العمليات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية، ويغطي مجموعة متعددة من المجالات التشغيلية والاستراتيجية:

التخطيط العملياتي والاستراتيجي : يضع المقر خطط الدفاع والهجوم على المستويات التكتيكية والاستراتيجية، بما يشمل سيناريوهات الحرب التقليدية وغير التقليدية، وتقدير المخاطر المحتملة، وتحديد أولويات الموارد العسكرية.

: يضع المقر خطط الدفاع والهجوم على المستويات التكتيكية والاستراتيجية، بما يشمل سيناريوهات الحرب التقليدية وغير التقليدية، وتقدير المخاطر المحتملة، وتحديد أولويات الموارد العسكرية. تنسيق العمليات المشتركة : يُعد المقر نقطة الالتقاء بين الجيش النظامي والحرس الثوري وفروع القوات البرية والبحرية والجوية، لضمان وحدة القرارات العسكرية وتوحيد تنفيذ العمليات الكبرى والمناورات المشتركة.

: يُعد المقر نقطة الالتقاء بين الجيش النظامي والحرس الثوري وفروع القوات البرية والبحرية والجوية، لضمان وحدة القرارات العسكرية وتوحيد تنفيذ العمليات الكبرى والمناورات المشتركة. إدارة الأزمات والطوارئ العسكرية : يختص المقر بمتابعة التهديدات الإقليمية والدولية، وتفعيل غرف العمليات لضبط الردود العسكرية، وإصدار التوجيهات في أوقات التوتر أو التصعيد العسكري.

: يختص المقر بمتابعة التهديدات الإقليمية والدولية، وتفعيل غرف العمليات لضبط الردود العسكرية، وإصدار التوجيهات في أوقات التوتر أو التصعيد العسكري. القيادة والسيطرة والمعلومات : يشرف المقر على نظم الاتصال والقيادة والسيطرة، بما يضمن تنسيق الجهود الميدانية ومتابعة سير العمليات في الوقت الحقيقي، وتقديم البيانات الدقيقة لصناع القرار العسكري.

: يشرف المقر على نظم الاتصال والقيادة والسيطرة، بما يضمن تنسيق الجهود الميدانية ومتابعة سير العمليات في الوقت الحقيقي، وتقديم البيانات الدقيقة لصناع القرار العسكري. تقييم الجاهزية القتالية: يراقب المقر مستوى الاستعداد العملياتي للقوات المسلحة، وينظم التدريبات والمناورات لضمان قدرة التشكيلات على الاستجابة السريعة لأي تهديد.

ويُعدّ مقر خاتم الأنبياء للإعمار امتدادا لمقر خاتم الأنبياء المركزي، إذ يختص بالمهام غير القتالية، وقد تم تأسيسه عقب انتهاء الحرب العراقية الإيرانية بأمر من قائد الحرس الثوري آنذاك محسن رضائي، بهدف توسيع عمل الجيش إلى مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وذلك بناء على المادة 147 من الدستور التي تسمح باستخدام قدرات القوات المسلحة في مهام غير قتالية زمن السلم، ومنها الإغاثة والبناء والتعليم.

وتتنوع أنشطة مقر خاتم الأنبياء للإعمار لتشمل 3 مجالات رئيسية، هي: قطاع النفط والغاز والبتروكيميائيات، ومجال البناء والصناعة، ومجال التنمية ومكافحة الفقر.

عقوبات دولية

طالت مقر خاتم الأنبياء المركزي عقوبات دولية، إذ أدرجته المملكة المتحدة في 18 أبريل/نيسان 2024 ضمن قائمة العقوبات البريطانية، في إطار ما اعتبرته لندن إجراءات تهدف إلى الحد من الأنشطة العسكرية التي قد تهدد استقرار المنطقة، وشملت القيود تجميد الأصول والحد من التعاملات المالية.

وفي 31 مايو/أيار من العام ذاته، أدرج الاتحاد الأوروبي المقر ضمن قائمة العقوبات الأوروبية، في حزمة استهدفت كيانات إيرانية يعتبرها الاتحاد متورطة في نقل الطائرات المسيّرة والصواريخ إلى روسيا، ودعم جهات مسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر.

كما تعرض مقر خاتم الأنبياء للإعمار لعقوبات أوسع. ففي عام 2010، أدرجته الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قائمة العقوبات باعتباره كيانا تابعا للحرس الثوري ومرتبطا بأنشطة تمويلية ويدعم العمليات العسكرية، وشملت العقوبات تجميد الأصول ومنع التعاملات المالية مع الكيان داخل الولايات المتحدة.

وفي التاسع من يونيو/حزيران 2010، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1929 الذي استهدف كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني لدورها في دعم برامج الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وشمل القرار مقر خاتم الأنبياء للإعمار باعتباره الذراع الهندسي والاقتصادي للحرس الثوري، وفرض تجميد أصوله ومنع تقديم الموارد المالية له أو التعاملات البنكية معه، قبل أن يتم إلغاء هذا القرار مع توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) عام 2015، بموجب القرار 2231 الذي رفع جميع العقوبات الأممية عن إيران، بما في ذلك القيود المفروضة على مقر خاتم الأنبياء للإعمار.

وفي الثامن من يونيو/حزيران 2019، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات إضافية على مقر خاتم الأنبياء للإعمار، شملت تجميد أصوله ومنع الشركات الأمريكية من التعامل معه، باعتباره ممولا لأنشطة الحرس الثوري.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدرجت المملكة المتحدة المقر ضمن قائمة العقوبات البريطانية، بما يشمل تجميد الأصول وقيود على الإدارة التنفيذية.

وفي التاسع من أبريل/نيسان 2025، فرضت عليه بريطانيا عقوبات إضافية، تضمنت قيودا على المدراء التنفيذيين وفق قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال البريطاني.

تصريحات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

عقب الهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط 2026، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إبراهيم ذو الفقاري، أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت ردا عسكريا واسعا على ما وصفه بـ"العدوان الوحشي" الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وأكد أن العمليات أسفرت عن مقتل مئات من القوات الأمريكية والإسرائيلية.

وأشار المتحدث إلى أن القوات الإيرانية ردت بسرعة ودقة عالية، مستهدفة مراكز حيوية وأمنية وعسكرية مهمة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب 14 قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية في المنطقة.

وأوضح أن هذه العمليات جاءت في إطار ما وصفه بـ"الرد المقتدر والحازم" على الاعتداء، وحذر من أن العمليات العسكرية الإيرانية ستستمر بشكل أقوى وأوسع من ذي قبل، مع الالتزام باطلاع الشعب الإيراني على نتائج العمليات وتطوراتها تباعا، في ظل استمرار حالة المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الثاني من مارس/آذار 2026، أعلن ذو الفقاري تنفيذ موجات جديدة من عملية "الوعد الصادق 4″، مؤكدا نجاحها، كما أعلن استهداف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومقر قائد القوات الجوية الإسرائيلية ضمن ما وصفه بـ"الموجة العاشرة من الهجمات"، في حين لم يصدر تعليق إسرائيلي بشأن هذا الاستهداف.