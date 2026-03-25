مدينة رأس لفان القلب النابض لصناعة الغاز الطبيعي المسال عالميا

مدينة قطرية تبعد نحو 80 كيلومترا شمال العاصمة الدوحة، وتشكل القاعدة البرية الرئيسية لمعالجة الغاز المستخرج من حقل الشمال الذي يُعد امتدادا جغرافيا لحقل فارس الجنوبي الإيراني.

وتضم أكبر مرافق تصدير الغاز المسال في العالم، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل مصانع تسييل الغاز، ومرافق تحويله إلى سوائل، ومصافي لمعالجة المكثفات وإنتاج مشتقات حيوية مثل وقود الطائرات.

وتلعب المدينة دورا محوريا في تزويد الأسواق العالمية بالطاقة، في ظل إنتاج قطري يبلغ نحو 77 مليون طن سنويا من الغاز المسال.

وفي أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أعلنت شركة قطر للطاقة يوم 19 مارس/آذار 2026 تعرض مرافق عدة للغاز الطبيعي المسال لهجمات صاروخية إيرانية أسفرت عن حرائق وأضرار جسيمة، وذلك في أعقاب هجوم مماثل وقع في اليوم السابق واستهدف مصنع تحويل الغاز إلى سوائل.

وأوضحت الشركة -في بيان رسمي- أنها باشرت فورا نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الأضرار، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات جراء الهجمات.

الموقع والمساحة

تقع مدينة رأس لفان الصناعية على بعد نحو 80 كيلومترا شمال الدوحة، وتمتد على مساحة 295 كيلومترا مربعا، وبذلك أصبحت أكبر مدينة صناعية متخصصة بصناعة الطاقة في المنطقة.

وتشكل المدينة القاعدة البرية لمعالجة الغاز والمواد الهيدروكربونية المنتجة من المنشآت البحرية في حقل الشمال، أكبر حقل منفرد للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم، وتتجاوز احتياطاته المؤكدة 900 تريليون قدم مكعب.

وتطل رأس لفان على مياه الخليج العربي، مما يوفر لها موقعا إستراتيجيا مثاليا لعمليات التصدير البحري، ويجعلها نقطة ربط محورية بين الاستخراج البحري، والمعالجة البرية، والتصدير الدولي، بما يضمن دورة إنتاج فعّالة ومرنة للغاز الطبيعي المسال.

كما تضم مرافق سكنية وخدمية متكاملة تشمل مراكز صحية ومدارس ومساجد ومرافق ترفيهية، لتشكل مجتمعا متكاملا داخل منظومة العمل الصناعي.

الأهمية

تُعد مدينة رأس لفان الصناعية من أبرز مراكز الاستثمار في قطر، وتُقدّر قيمة المشاريع القائمة فيها بما يتجاوز 120 مليار دولار منذ بداية تطويرها في مطلع تسعينيات القرن الـ20، وتشمل هذه الاستثمارات مجالات الغاز والطاقة والبتروكيميائيات والبنية التحتية البحرية والبرية.

صُممت المدينة لتكون منصة متكاملة لصناعة الغاز، تجمع كل مراحل الإنتاج والمعالجة والتسييل والتصدير تحت سقف واحد، وتستضيف عشرات الشركات العالمية مثل إكسون موبيل وشل وكونوكو فيليبس وتوتال إنرجي، إلى جانب الشركات القطرية التابعة لشركة قطر للطاقة التي تمثل الذراع التشغيلي الرئيس لقطاع الغاز المسال في البلاد.

تضم مرافق الغاز الرئيسية في مدينة رأس لفان عددا من المشاريع الحيوية، من أبرزها مشروع قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال "إن 1" (N1) بطاقة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنويا، إلى جانب مشروعي "إن 2″ (N2) و"إن 3" (N3) بطاقة إجمالية تصل إلى 23.4 مليون طن سنويا، ومشروع "إن 4" (N4) بطاقة 7.8 ملايين طن سنويا. كما تشمل المشاريع "إس 1″ (S1) و"إس 2" (S2) و "إس 3" (S3) بطاقة إنتاجية مجتمعة تقارب 36 مليون طن سنويا.

وبذلك، تتجاوز القدرة الإنتاجية الإجمالية للغاز الطبيعي المسال في المدينة 77 مليون طن سنويا، مما يضعها ضمن أعلى معدلات الإنتاج عالميا.

ولا تقتصر أهمية رأس لفان على أنها مركز لصناعة الغاز، بل تمتد لتكون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ تمر أكثر من 90% من صادرات قطر للطاقة عبر ميناء المدينة، وهو ما يجعلها البوابة الرئيسية للإيرادات التي تدعم التنمية والبرامج الإستراتيجية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

كما تحتضن المدينة مشاريع مشتركة تعكس نجاح التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشكل منصة لتعزيز الشراكات العالمية وترسيخ موقع قطر في سوق الطاقة العالمي.

مستقبل الصناعة الذكية

تمثل مدينة رأس لفان نظاما صناعيا متكاملا يجمع بين الإنتاج والمعالجة والتصدير ضمن منظومة متطورة. إلى جانب منشآت الغاز الطبيعي المسال، تضم المدينة مجموعة واسعة من المرافق الحيوية التي تدعم الصناعة الوطنية وتسهم في تعزيز مكانة قطر على خريطة الطاقة العالمية.

من بين هذه المرافق مصفاة لفان، أول مصفاة وطنية مملوكة بالكامل لشركة قطر للطاقة، وتُدار لتكرير المكثفات وإنتاج وقود السيارات والمشتقات النفطية الموجهة للسوق المحلي.

كما يبرز مصنع هيليوم رأس لفان، أحد أكبر منشآت الهيليوم في العالم الذي يزود الأسواق العالمية بهذا الغاز الحيوي المستخدم في مجالات الإلكترونيات والطب والفضاء.

تضم المدينة أيضا وحدات متخصصة لمعالجة الكبريت والمكثفات، مما يمكّنها من إنتاج كميات كبيرة من الكبريت العالي النقاء والمكثفات عالية الجودة للتصدير.

كما تحتوي على محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، لضمان تلبية احتياجات الصناعات الحيوية من الطاقة والمياه بشكل مستدام.

وبفضل هذه المرافق، تحقق رأس لفان مفهوم الصناعة المتكاملة، إذ يتم استثمار كل منتج ثانوي من الغاز وتحويله إلى قيمة مضافة.

وتُدار معظم العمليات عبر مراكز مراقبة وتحكم رقمية متصلة بالأقمار الصناعية، مما يجعل المدينة واحدة من أكثر المناطق الصناعية تطورا على مستوى العالم، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل أيضا في مجال التحول الرقمي الصناعي.

أحد أكبر موانئ الغاز في العالم

يُعد ميناء رأس لفان البحري القلب النابض لصادرات الطاقة القطرية، . ويضم الميناء 33 رصيفا 10 منها وأكثر أرصفة متخصصة لتحميل الغاز الطبيعي المسال، قادرة على استقبال ناقلات الغاز العملاقة من طرازي "كيو- فليكس" (Q-Flex) و"كيو-ماكس" (Q-Max) بسعة تصل إلى 266 ألف متر مكعب لكل ناقلة.

ويضم أيضا مرفقا بحريا أحادي الطفو يقع على بعد 54 كيلومترا في عرض البحر، ويستخدم في عمليات التحميل والتصدير. كما يشمل مرافق لتصدير المنتجات النفطية السائلة والكبريت، إلى جانب منشآت لاستيراد البضائع الجافة وقاعدة لوجستية متقدمة لسفن الإمداد البحري.

كذلك يُصدر الميناء كميات كبيرة من المكثفات وغاز البترول المسال والهيليوم والكبريت إلى أكثر من 30 دولة.

ويتميز الميناء بمنظومة لوجستية رقمية متكاملة تُدار عبر غرف تحكم متطورة، تضمن أعلى معايير السلامة والأمان، وقد أصبح أول ميناء في الخليج العربي ينضم إلى شبكة "الجوائز الخضراء" الدولية لدعم الممارسات البيئية المستدامة لناقلات الغاز الطبيعي المسال.

ومنذ افتتاحه عام 1996، استقبل الميناء أكثر من ألف ناقلة سنويا، مساهما بدور محوري في تزويد الأسواق العالمية بالغاز الطبيعي المسال وتعزيز سلسلة التوريد الدولية للطاقة النظيفة.

وفي سياق التوسع الصناعي، أعلنت قطر للطاقة في عام 2024 عن مشروع مجمع رأس لفان للبتروكيماويات الذي يعد من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم بهدف مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، ورفع إجمالي إنتاج قطر من البتروكيماويات إلى نحو 14 مليون طن سنويا.

ويتضمن المشروع وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاجية تبلغ 2.1 مليون طن سنويا من الإيثيلين، مما يجعلها الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالميا، إلى جانب خطين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.7 مليون طن سنويا، وهو ما يعزز من موقع قطر مركزا عالميا لصناعة البتروكيماويات.