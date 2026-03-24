محمد باقر ذو القدر سليل المؤسسة الأمنية في إيران

سياسي وعسكري إيراني من الوجوه البارزة في بنية القرار الأمني للجمهورية الإسلامية. شغل أمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام منذ سبتمبر/أيلول 2021، وعُيّن في 24 مارس/آذار 2026 أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلفا لعلي لاريجاني الذي اغتالته إسرائيل في 17 مارس/آذار 2026 بغارة استهدفته في طهران.

المولد والنشأة

ولد محمد باقر ذو القدر سنة 1954 في محافظة فارس جنوب إيران، وبدأ نشاطه الديني والسياسي في سن مبكرة قبل الثورة الإيرانية عام 1979.

وتذكر وسائل إعلام إيرانية أنه درس الاقتصاد في جامعة طهران، ثم نال الماجستير في الإدارة الحكومية، قبل أن يحصل على الدكتوراه في الإدارة الإستراتيجية.

المسار العسكري

بعد قيام الجمهورية الإسلامية بدأ محمد باقر ذو القدر نشاطه من لجان الثورة، ثم التحق بالحرس الثوري. وخلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) تولى مسؤولية التدريب في الحرس، ثم قاد مقرّ رمضان للحروب غير النظامية.

وبعد الحرب تولى رئاسة هيئة الأركان المشتركة للحرس 8 سنوات، ثم شغل منصب نائب القائد العام للحرس 8 سنوات أخرى، كما عمل لاحقا مساعدا لشؤون التعبئة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

المناصب الحكومية والقضائية

دخل ذو القدر العمل الحكومي من بوابة وزارة الداخلية، إذ عُيّن عام 2005 قائم مقام لوزير الداخلية ومعاونا أمنيا وشرطيا للوزارة.

ثم انتقل إلى السلطة القضائية، حيث أعلنت وكالة "إرنا" مطلع 2010 تعيينه مستشارا لرئيس السلطة القضائية، كما عُيّن في العام نفسه مساعدا للحماية الاجتماعية والوقاية من الجريمة، وعادت الوكالة نفسها في سنوات لاحقة لتصفه بأنه معاون إستراتيجي للسلطة القضائية.

في مؤسسات القرار العليا

عيّنه رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق آملي لاريجاني -بموافقة المرشد الأعلى- أمينا للمجمع في 19 سبتمبر/أيلول 2021، كما أشارت وكالة "تسنيم" إلى أنه عُيّن أيضا عضوا في المجمع.

وفي فبراير/شباط 2025، كانت "إرنا" لا تزال تصفه بأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، قبل أن يُعلن رسميا في مارس/آذار 2026 انتقاله إلى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي.

وجاء في الإعلان أن الرئيس مسعود بزشكيان عينه أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد موافقة المرشد الجديد مجتبى خامنئي.

ويظهر مسار محمد باقر ذو القدر أنه واحد من الشخصيات التي جمعت بين الخبرة العسكرية والعمل الأمني والإدارة المؤسسية داخل الدولة.