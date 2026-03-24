المناسبات العالمية أداة تعزيز الوعي الدولي بالقضايا المعاصرة

تعتمد الأمم المتحدة 218 يوما دوليا للاحتفاء بقضايا ذات تأثير عالمي، بهدف تشجيع الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني على تنظيم أنشطة مرتبطة بهذه الأيام، بما يعزز الوعي الدولي بأهميتها، ويسهم في حشد التعاون العالمي لمواجهة التحديات المرتبطة بها.

وتحدد الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ يوم دولي معيَّن، بعد التوافق على اعتماده بناء على مقترح تقدّمه الدول الأعضاء، ترتبط فكرته بأحد مجالات العمل الرئيسية للمنظمة، وهي: صون السلم والأمن الدوليَّين، وتعزيز التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية.

كما تُعلَن بعض الأيام الدولية من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بهدف لفت الانتباه إلى قضايا تدخل ضمن نطاق اختصاصها، مثل الصحة والثقافة والملكية الفكرية.

ويعود اعتماد هذا التقليد إلى عام 1947، حين خصَّصت الجمعية العامة يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول للاحتفاء بالأمم المتحدة، وهو اليوم الذي دخل فيه ميثاق الأمم المتحدة حيّز التنفيذ عام 1945، مؤسسا للمنظمة.

وفي عام 1950، أصبحت حقوق الإنسان أول مناسبة يُخصَّص لها يوم دولي ضمن هذا الإطار، ويُحتفل به في العاشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام، إحياء لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

ولا تقتصر هذه المناسبات على الأيام الدولية فحسب، بل تشمل أيضا أسابيع وسنوات وعقودا دولية، تسهم في تسليط الضوء على قضايا متنوعة سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية، ترتبط بالمجالات الأساسية لعمل منظومة الأمم المتحدة.

وتضم القائمة عددا من الأيام التي قد تبدو غير مألوفة، مثل يوم فيساك أو يوم دورات المياه أو يوم البطاطا، لكنها تعكس في الواقع قضايا اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية مهمة، وتهدف إلى جذب انتباه الرأي العام العالمي إلى موضوعات قد لا تحظى بالاهتمام الكافي.

وفيما يلي أبرز القضايا التي تناولتها المناسبات العالمية، مرفقة بنماذج من الأيام والأسابيع والسنوات والعقود المرتبطة بها:

السلم والأمن ونزع السلاح

اليوم الدولي للتوعية بنزع السلاح وعدم الانتشار (5 مارس/آذار)

أعلِن عنه عام 2022 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعت الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام إلى تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية عن أهمية نزع السلاح والحد من انتشاره.

ويهدف هذا اليوم إلى تعميق وعي الشعوب بدور نزع السلاح في ترسيخ السلم والأمن الدوليَّين، والحد من النزاعات المسلحة، وتقليل المعاناة الإنسانية الناجمة عن استخدام الأسلحة.

اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية (29 أغسطس/آب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم في عام 2009، بناء على مبادرة من جمهورية كازاخستان. واختير هذا التاريخ إحياء لذكرى إغلاق موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية في كازاخستان عام 1991، أحد أكبر مواقع التجارب النووية في العالم.

ومنذ عام 2010، تُنظَّم في هذا اليوم سنويا أنشطة عالمية متنوعة، تشمل ندوات ومؤتمرات ومعارض وبرامج تعليمية، بهدف زيادة الوعي بأضرار التجارب النووية، وتعزيز الجهود من أجل تحقيق عالم خالٍ من هذه الأسلحة.

اليوم الدولي للسلام (21 سبتمبر/أيلول)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم عام 1981، وفي عام 2001، صوتت بالإجماع على جعله مناسبة عالمية لوقف العنف، من خلال الالتزام مدة 24 ساعة بعدم العنف ووقف إطلاق النار.

حقوق الإنسان ومكافحة التمييز

اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري (21 مارس/آذار)

أقرته الجمعية العامة عام 1966 لتعزيز الوعي العالمي بأخطار العنصرية، وترسيخ مبدأ المساواة بين جميع الأفراد، بغضّ النظر عن العرق أو اللون أو الأصل أو النسب أو الجنسية.

ويُحيي هذا اليوم ذكرى مذبحة شاربفيل في جنوب أفريقيا عام 1960، حين أطلقت الشرطة النار على مظاهرة سلمية ضد قوانين الفصل العنصري، مما أسفر عن مقتل 69 شخصا وإصابة أكثر من 180، بينهم نساء وأطفال.

وفي إطار تعزيز مكافحة العنصرية، أطلقت الأمم المتحدة مبادرات داعمة، منها أسبوع التضامن مع الشعوب المناهضة للعنصرية منذ عام 1979 الذي يبدأ يوم 21 مارس/آذار من كل عام، إضافة إلى العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي (2015-2024)، وعقد دولي آخر يركّز على الاعتراف والعدالة والتنمية للمجتمعات التي تأثرت تاريخيا بالتمييز العنصري (2025-2034).

اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا (24 مارس/آذار)

أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم عام 2010، بهدف إحياء ذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتكريم المدافعين عنها الذين ضحّوا بحياتهم، مع التأكيد على معرفة الحقيقة باعتبارها حقا مستقلا يرتبط بتحقيق العدالة، وضمان سبل الإنصاف والتعويض للضحايا.

واختير هذا التاريخ إحياء لذكرى اغتيال رئيس الأساقفة أوسكار أرنولفو روميرو في السلفادور عام 1980، بسبب مواقفه الصريحة في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن الفئات الأكثر ضعفا.

الصحة والطب

اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية (28 أبريل/نيسان)

بدأت منظمة العمل الدولية الاحتفال بهذا اليوم عام 2003، بهدف التأكيد على أهمية الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية، وتعزيز ثقافة السلامة في بيئة العمل. ويوافق هذا التاريخ أيضا اليوم الدولي لإحياء ذكرى العمال المتوفين والمصابين الذي تنظمه الحركة النقابية في العالم منذ عام 1996.

الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية (1-7 أغسطس/آب)

منذ عام 1992، يُحتفى بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في الأسبوع الأول من أغسطس/آب، بهدف تشجيع الرضاعة الطبيعية والتوعية بفوائدها الصحية.

وفي عام 2018، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اعتمدت جمعية الصحة العالمية هذا الأسبوع لتعزيز التوعية لدى المجتمعات وصناع السياسات بأهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الإنسان ونموه على مدى الحياة.

اليوم العالمي للسرطان (4 فبراير/شباط)

انطلق هذا اليوم عام 2000 خلال القمة العالمية الأولى لمكافحة السرطان في باريس، حيث جرى توقيع ميثاق باريس لمكافحة السرطان.

ويُحتفى به سنويا بمبادرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتعزيز الجهود الدولية وزيادة الوعي العام بالسرطان وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأنه.

البيئة والطبيعة والمناخ

اليوم العالمي للأرض (22 أبريل/نيسان)

يحتفل العالم سنويا بهذا اليوم، بهدف رفع مستوى الوعي بالأخطار التي تواجه كوكب الأرض، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية البيئة وصون الكائنات الحية.

أطلق هذا الحدث السيناتور الأمريكي غايلورد نيلسون عام 1970، بهدف لفت الانتباه إلى أخطار التلوث البيئي من خلال تنظيم فعاليات تثقيفية في الجامعات. وسرعان ما توسَّع ليشمل مسيرات حاشدة شارك فيها نحو 20 مليون شخص في الولايات المتحدة.

اليوم العالمي للتنوع البيولوجي (22 مايو/أيار)

اعتمدت الأمم المتحدة هذا اليوم عام 2000، إحياء لذكرى اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجي عام 1992. وتركز المناسبة على تعزيز الوعي بأهمية التنوع البيولوجي، وتسليط الضوء على دوره في تحقيق التنمية المستدامة. وتشرف على إحيائه أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بصفتها الإطار الدولي المعني بحماية التنوع البيئي.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية

اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير/شباط)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007 الاحتفاء بهذا اليوم بهدف توعية المجتمعات بضرورة مواجهة التحديات التي تعوق التقدم، ودعم الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء مجتمعات يتمتع فيها جميع الأفراد بحقوقهم على نحو عادل ومتساوٍ.

اليوم العالمي للمهارات الشبابية (15 يوليو/تموز)

اعتمدت الجمعية العامة هذا اليوم عام 2014، للتأكيد على أهمية تطوير مهارات الشباب، بما يمكّنهم من الوصول إلى فرص العمل اللائق وريادة الأعمال. وتوفر المناسبة منصة للشباب للمشاركة في حوار بنّاء مع مؤسسات التعليم والتدريب، ومنظمات أصحاب العمل وصناع السياسات وشركاء التنمية، لتعزيز فرصهم وإسهاماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الثقافة والتراث والعلوم

اليوم الدولي للتعليم (24 يناير/كانون الثاني)

خصَّصت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفاء بالتعليم، بهدف إبراز أهميته المحورية في تعزيز السلام وتحقيق التنمية، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بكونه حقا أساسيا وركيزة للصالح العام، ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

اليوم العالمي للُّغة الأم (21 فبراير/شباط)

أقر المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 1999 اليوم الدولي للُّغة الأم، بناء على اقتراح قدَّمته بنغلاديش، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحقا عام 2002.

ويُحتفى بهذا اليوم سنويا بهدف تعزيز التنوع اللغوي والثقافي، والتوعية بأهمية اللغات في دعم التنمية وصون التراث الثقافي.

اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية (21 مايو/أيار)

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم عام 2002، بهدف تعزيز قيم التنوع الثقافي، وحماية أشكال التعبير الثقافي ودعمها، إضافة إلى إدماج الثقافة في سياسات التنمية المستدامة وبرامجها.

أيام دولية غير مألوفة

اليوم العالمي للسعادة (20 مارس/آذار)

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم عام 2012، بهدف تسليط الضوء على أهمية السعادة والرفاهية بوصفهما قيمتين عالميتين يسعى البشر لتحقيقهما في جميع أنحاء العالم.

وانطلقت الفكرة من دولة بوتان، التي طرحت منذ أوائل السبعينيات مفهوم "السعادة القومية الإجمالية"، مؤكدة أن السعادة أهم من الناتج القومي.

يوم فيساك (1 مايو/أيار)

اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بيوم فيساك (يوم اكتمال القمر) يوما دوليا عام 1999، تقديرا للإسهامات الثقافية والدينية للبوذية في العالم.

ويُعَد هذا اليوم أقدس أيام البوذيين، إذ يحيون فيه ذكرى ميلاد بوذا في عام 623 قبل الميلاد.

اليوم الدولي للبطاطا (6 مايو/أيار)

أعلِن هذا اليوم عام 2023، لإبراز دور البطاطا في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة ودعم الفرص الاقتصادية، إضافة إلى توجيه الجهود الدولية لمواجهة التحديات المرتبطة بإنتاجها والحفاظ على تنوعها البيولوجي.

اليوم الدولي للنحل (20 مايو/أيار)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم النحل العالمي في عام 2017، واحتُفل به أول مرة عام 2018.

وجاءت المبادرة من دولة سلوفينيا بدعم من الاتحاد الدولي لرابطات النحّالين، بهدف التوعية بالدور الحيوي للنحل وسائر الملقحات في الحفاظ على صحة الإنسان وسلامة الأرض، وتسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الكائنات.

واختير هذا التاريخ لأنه يوافق يوم ميلاد رائد تربية النحل السلوفيني أنطون جانسا عام 1734.

اليوم العالمي لدورات المياه (19 نوفمبر/تشرين الثاني)

أعلنت المنظمة العالمية لدورات المياه هذا اليوم عام 2001، قبل أن تعتمده الأمم المتحدة عام 2013.

ويهدف اليوم إلى لفت النظر إلى نحو 3 مليارات و400 مليون شخص يعيشون من دون خدمات للصرف الصحي مُدارة بشكل آمن، والتوعية بأن الحصول على الصرف الصحي أحد الحقوق الأساسية لحياة صحية وكريمة ومنتجة.