الليبرالية.. من الاقتصاد إلى السياسة

أيديولوجية سياسية ذات أسس فلسفية واقتصادية واجتماعية، تقوم على ترسيخ حرية الفرد وحقوقه الأساسية وتقييد سلطة الدولة والحيلولة دون استبداد الأغلبية في إطار سيادة القانون.

وقد تبلور الفكر الليبرالي في أوروبا منذ القرن السابع عشر الميلادي، واكتسب اهتماما مع عصر التنوير، ثم تطور في القرنين التاسع عشر والعشرين استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة، وظهرت فيه اتجاهات متعددة، أبرزها الليبرالية الكلاسيكية، والليبرالية الاجتماعية.

ورغم إسهامها في نشأة الديمقراطيات الحديثة وترسيخ مبادئ الحقوق الفردية والمساواة أمام القانون، شكّلت الليبرالية محور جدل نقدي واسع، إذ وُجّهت إليها انتقادات عديدة، أبرزها: أنها تعزز النزعة الفردية المفرطة، وتخلّ بالتوازن بين الحرية والمساواة، وتُسهم في اتساع الفوارق الاجتماعية وخدمة الرأسمالية، فضلا عن تكريس نفوذ النخب الاقتصادية والسياسية.

مفهوم الليبرالية

يعود مصطلح "الليبرالية" إلى اللفظ الإنجليزي "Liberalism"، المشتق من كلمة "Liberty" التي لها نظائر مشابهة في اللغات الأوروبية الحديثة، تعود جميعها إلى الأصل اللاتيني "Libertas" الذي يعني "الحرية".

ويرتبط المعنى الاصطلاحي لليبرالية ارتباطا وثيقا بجذورها اللغوية، إذ تشير موسوعة ستانفورد للفلسفة إلى أن الليبرالية ليست مفهوما واحدا، بل تنقسم إلى مجموعة من الرؤى المترابطة، وقد تكون متنافسة في بعض الأحيان، لكنها تجتمع على الالتزام الجوهري بالحرية.

ويقوم الفكر الليبرالي، وفق الموسوعة الفلسفية العربية، على مركزية الفرد وحقوقه، وضرورة صون حريته من مختلف أشكال التسلط والاستبداد، بما يشمل تسلط الدولة وتسلط المجتمع.

ومع ذلك، يُعدّ تحديد تعريف دقيق لليبرالية أمرا معقدا، نظرا لتعدد تياراتها الفكرية والسياسية، وتطور مفاهيمها عبر السياقات التاريخية المختلفة، مما يجعلها إطارا فكريا مرنا يشمل مجموعة من المبادئ والمفاهيم تجمع بينها قواسم مشتركة.

وتُعدّ الحرية أبرز هذه القواسم، غير أن مفهومها في الأدبيات الليبرالية ظلّ إشكاليا ومتعدد المقاربات. فقد تبنّى بعض الليبراليين ما يُعرف بـ"المفهوم السلبي للحرية"، الذي يعني قدرة الفرد على ممارسة نشاطه دون تدخل أو عوائق من الآخرين.

وبرز تصور أوسع يُعرف بـ"المفهوم الإيجابي للحرية" الذي يربط حرية الفرد بالإرادة الخُلقية المعيارية. ومن أبرز من نظّر له الفيلسوف جان جاك روسو (1712-1778)، الذي اعتبر الحرية الحقّة هي التزام بالقوانين التي يسنّها الأفراد لأنفسهم بوصفهم أعضاء في جماعة سياسية، بحيث تعبّر عن الإرادة المعيارية العامة لا عن الأهواء الفردية.

كما تجلى هذا المفهوم أيضا في فكر جون ستيوارت ميل (1806-1873) الذي قيد حرية الفرد بعدم الإضرار بالغير، إذ يغدو تدخل القانون مشروعا عند تحقق الضرر أو احتمال وقوعه. مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة تقييد سلطة الدولة بحدود واضحة تكفل الحريات الفردية ونموّها.

النشأة

ارتبطت البدايات الفكرية لليبرالية الحديثة بالتحولات العميقة التي شهدتها أوروبا منذ عصر النهضة وحركة الإصلاح الديني في القرن السادس عشر، فقد أسهم تراجع هيمنة الكنيسة وتفكك النظام الإقطاعي في إعادة تشكيل موازين السلطة، ففي تلك الحقبة سعى الحكام إلى توطيد دولهم المركزية عبر فرض وحدة دينية على المجتمعات.

وقد غذّى ذلك الإكراه صراعات طويلة، أُزهقت فيها ملايين الأرواح، قبل أن ينمو تدريجيا مبدأ التسامح الديني إدراكا من الكثيرين لأن التسامح مع المعتقدات والممارسات الدينية المخالفة يعد بديلا أفضل من فرض المعتقدات بالقوة، وهو إدراك شكّل محورا لتبلور المبادئ الليبرالية الحديثة، المتمثلة في حماية حرية الفرد وحقوقه الأساسية أمام أي سلطة، سواء أكانت دينية أم سياسية.

وبالتوازي مع ذلك تبنّت الدول الأوروبية سياسات المذهب التجاري القائم على تدخل الدولة في الاقتصاد لتعزيز ثروتها وسلطتها، غير أن هذا التوجه أثار اعتراضات قوى اجتماعية صاعدة، خاصة الطبقة الوسطى المرتبطة بالتجارة والصناعة.

وأسفرت التوترات عن ثورات كبرى متأثرة بالفكر الليبرالي التحرري في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين، أبرزها الحرب الأهلية الإنجليزية (1642-1651) والثورة المجيدة (1688) والثورة الأمريكية (1775-1783) والثورة الفرنسية (1789).

وأعقبت تلك الثورات تحولات سياسية واقتصادية عميقة، أبرزها في فرنسا حيث تم إسقاط الملكية المطلقة، وإصدار "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" الذي رسّخ مبادئ المساواة أمام القانون وحرية التعبير وحقوق الفرد.

ومع هذه التحولات، تبلور الفكر الليبرالي الكلاسيكي، متكئا على فلسفات العقد الاجتماعي وأفكار التنوير، قبل أن يترسخ مصطلح "الليبرالية" بوصفه توصيفا لمذهب فكري وسياسي مطلع القرن التاسع عشر.

وفي ذلك القرن، أصبحت الليبرالية، بوصفها أيديولوجية وممارسة، الحركة الإصلاحية الأبرز في أوروبا ونصف الكرة الغربي، إذ ألهم الفكر الليبرالي التطلعات القومية لإقامة دول موحدة ومستقلة ذات دساتير وبرلمانات وسيادة للقانون.

التطور والاتجاهات الرئيسية

لم تكن الليبرالية، بوصفها أيديولوجية سياسية واقتصادية واجتماعية نتاج جهد فردي فحسب، بل نتاج إسهامات مفكرين وفلاسفة على مر القرون أسهمت في بلورة طابعها المميز.

ويُعدّ الفيلسوف الإنجليزي جون لوك (1632–1704) أحد أبرز الروّاد والمنظرين الأوائل لليبرالية الحديثة، إلى جانب فلاسفة مؤثرين مثل جان جاك روسو وجون ستيوارت ميل، اللذين أسهما في وضع أسسها النظرية وبناء ملامحها العامة.

وفي مراحل تطورها، نشأت تيارات واتجاهات متعددة في الليبرالية، متأثرة باختلاف الزمان والمكان، أهمها:

أولا: الليبرالية الكلاسيكية

الأسس السياسية

استندت الليبرالية الكلاسيكية في الجانب السياسي إلى ما يُسمى بـ"نظرية العقد الاجتماعي" التي ترى أن علاقة الشعب بالحاكم علاقة تعاقدية، بحيث تنبع شرعية الحاكم من رضا المحكومين، وتكون سلطته محدودة، مقابل التزامه بتنظيم شؤونهم وصون حقوقهم الطبيعية.

فالليبرالية تنظر إلى الشعب باعتباره المصدر الوحيد للسلطة الشرعية، منكرة ما كان شائعا في العصور الوسطى من حق الملوك الإلهي في الحكم، وأنهم ورثة الله في الأرض، رافضة إخضاع الأفراد لسلطة مطلقة.

وأكّد لوك حقّ الشعب في مقاومة الحاكم، بل والثورة عليه إذا أخلّ بالتزاماته. كما لخص الحقوق الطبيعية للفرد في عبارته الشهيرة التي أصبحت من شعارات الليبرالية: "الحياة، الحرية، الملكية".

وفي القرن التاسع عشر، برزت مشكلة طغيان سلطة الأكثرية، الناتجة عن بعض الممارسات الديمقراطية، مثيرة قلق العديد من الليبراليين مثل بنيامين كونستانت (1767–1830) ودي توكفيل (1805–1859) وجون ستيوارت مل (1806-1873).

وللحد من سلطات الأغلبية الديمقراطية استحدث الليبراليون وسائل متعددة، منها فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتوسيع حرية الاختيار الفردي، وتعزيز حق الاقتراع والانتخابات الدورية، إلى جانب سنّ التشريعات وإقامة المؤسسات التي تكفل الرقابة والمساءلة وتحدّ من إساءة استخدام السلطة.

الأسس الاقتصادية

لم تقتصر دعوة الليبراليين على تقليص سلطة الحاكم السياسية، بل شملت أيضا الحد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، معتبرين أن إعادة توزيع الثروة والدخل ليست من الأهداف المشروعة الدولة.

وقد قام الاقتصاد الليبرالي الكلاسيكي على عدد من المرتكزات، أهمها الملكية الخاصة، التي أشار إليها لوك ضمن الحقوق الطبيعية التي تمتد لتشمل ملكية موارد الإنتاج كالمزارع والمصانع والشركات والمصارف.

ورغم اتفاق الليبراليين الكلاسيكيين على أهمية الملكية الخاصة في المجتمع الحر، فإن التقاليد الليبرالية الكلاسيكية تضم طيفا واسعا من الآراء، من الدعوة لتقليص تدخل الدولة إلى الحد الأدنى، وصولا إلى منحها دورا محدودا في السياسة الاقتصادية والاجتماعية.

وإلى جانب الملكية الخاصة، ركز الاقتصاد الليبرالي الكلاسيكي على ترسيخ اقتصاد السوق الحرة والمنافسة غير المقيدة، معتبرا أن حرية السوق تضمن توزيعا عادلا للثروة.

ويعد الاقتصادي والفيلسوف الأسكتلندي آدم سميث (1723-1790) الأب الروحي للاقتصاد الليبرالي، إذ أدخل مبدأ الاقتصاد الحر إلى الفكر الليبرالي، وجادل بأن التجارة الحرة تعود بالنفع على الجميع، إذ يفضي سعي الأفراد إلى تحقيق مصالحهم الخاصة إلى خدمة الصالح العام.

الأسس الاجتماعية

برزت النفعية امتدادا لتطور الفكر الليبرالي الكلاسيكي في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حين دعا فلاسفة مثل جيريمي بنثام (1748-1832) وجيمس ميل (1773ـ1836) إلى اعتمادها، مؤكدين أن على الحكومات، مع الحفاظ على الحد الأدنى من تدخلها واحترام حرية الأفراد، العمل على تعزيز مستوى الرفاهية لأكبر عدد ممكن من الناس.

ثانيا: الليبرالية الحديثة (الليبرالية الاجتماعية)

النشأة

بحلول أواخر القرن التاسع عشر، كشفت الثورة الصناعية في أوروبا وأمريكا الشمالية عن تداعيات عميقة هزت الثقة بالمرتكز الاقتصادي لليبرالية الكلاسيكية، إذ تركزت ثروات طائلة في أيدي قلة من الصناعيين والمموّلين، بينما عانت شرائح واسعة من المجتمع من الفقر وتدني الأجور والبطالة.

وأدّى ضعف القدرة الشرائية إلى اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، فتكررت موجات الركود والكساد، وكشفت الأزمات الاقتصادية عن عدم قدرة النظام الاقتصادي الليبرالي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والرفاه المتوازن.

علاوة على ذلك، تعاظم نفوذ مالكي وسائل الإنتاج وكبار المديرين، فقلّصوا مساحة المنافسة أمام صغار المنتجين، مما منحهم قدرة متزايدة على الاحتكار، وزيادة التأثير في السياسات العامة، وهو ما انعكس سلبا على وتيرة الإصلاح الاجتماعي.

وأفضت هذه التحولات إلى بروز ما يُعرف بالليبرالية الاجتماعية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حيث تحولت الليبرالية من أيديولوجية محافظة ترتكز على تقليص دور الحكومة إلى برنامج ديناميكي يقوم على سياسات اجتماعية مدعومة حكوميا.

الأسس الاقتصادية والاجتماعية

مع إدراكهم أن الحرية لا تتحقق بمجرد تقييد الدولة، بل بإزالة العوائق الاجتماعية كالفقر والمرض والتمييز والجهل، أخذ الليبراليون ينادون بتدخل حكومي محدود في السوق لإصلاح إخفاقاته الاجتماعية ومنع الاستغلال، وضمان توافق آليات الأسعار والأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة.

ولتحقيق ذلك، دعم الليبراليون تنظيم العمال في نقابات لتعزيز قدرتهم التفاوضية وموازنة نفوذ أصحاب العمل، كما وسّعوا دور الدولة في تقديم خدمات اجتماعية، مثل التعليم والصحة والتأمينات، إضافة إلى سنّ الحد الأدنى للأجور ودعم الفئات الضعيفة. وقد مُوِّلت هذه السياسات عبر ضرائب تصاعدية على الدخل والميراث لإعادة توزيع الثروة.

وقدّم الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز عام 1936 في كتابه "النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود"، نظرية ترى أن تدخل الحكومة في إدارة الاقتصاد يمكن أن يخفّف من حدة التقلبات الاقتصادية، ويحقق نموا شبه ثابت مع الحد الأدنى من البطالة.

وبحلول نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، تحول تركيز الليبرالية من إعادة توزيع الثروة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، إذ استعان الليبراليون، مستلهمين من أفكار كينز، بسلطة الحكومة في مجالات الضرائب والاقتراض والإنفاق لمواجهة الانكماش وتحفيز توسّع الاقتصاد.

وشهدت الديمقراطيات الليبرالية بعد الحرب توسعا كبيرا في برامج الرعاية الاجتماعية، شمل المعاشات التقاعدية، وإعانات البطالة، والرعاية الصحية المدعومة، وبدلات الأسرة، والتعليم العالي الممول حكوميا.

الليبرالية في الفكر المعاصر

ابتداء من منتصف سبعينيات القرن العشرين، شكّل تباطؤ النمو الاقتصادي وتكاليف الرفاهية الاجتماعية تحديا لليبرالية الحديثة، إذ دفع الركود الحكومات إلى رفع الضرائب وتحمل ديون متراكمة.

واستجابة لهذه التحديات، سعى بعض الليبراليين إلى إحياء الليبرالية الكلاسيكية، معتبرين أن حرية السوق قادرة على تنظيم النشاط الاقتصادي أفضل من التدخل الحكومي.

وارتبط هذا الإحياء بظهور ما يُعرف بـ"ليبرالية العولمة"، التي تميل إلى الحد من القيود الحكومية على حركة الأموال عبر الحدود، بما يتيح تحقيق أرباح أعلى.

ولكن مع نهاية القرن العشرين، تخلّت الليبرالية المعاصرة عن المبدأ القائم على عدم تدخل الدولة في الاقتصاد، واستبدلته بتوجيه النشاط الاقتصادي عبر قوانين تصون الصالح العام وتحمي حقوق العمال والمستهلكين.

أما في الفكر السياسي المعاصر، فتتجلى الليبرالية في توجهين متباينين: الأول يركز على تحقيق العدالة والمساواة مع الحفاظ على الحرية، بما يسمح بتدخل الدولة بشكل ملحوظ لتحقيق هذه الأهداف، والآخر يمثل امتدادا لفلسفة لوك، إذ يحد من دور الدولة في شؤون الحياة الفردية إلى المستوى الأدنى.