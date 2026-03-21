موانئ الخليج.. منافذ حيوية في مرمى نيران الحرب

الركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومة التجارة الدولية في المنطقة، إذ تربط دول الخليج بشبكات الإمداد العالمية عبر بنية تحتية متطورة تضم موانئ تجارية ونفطية وصناعية كبرى. وتضطلع هذه الموانئ بدور محوري في حركة النقل البحري، خاصة في تصدير النفط والغاز، مما يجعلها شريانا حيويا لاقتصادات دول الخليج، تمر عبره كميات ضخمة من الطاقة والبضائع المتجهة إلى الأسواق العالمية.

وتزداد أهمية هذه الموانئ نظرا لموقعها الإستراتيجي على أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، وهو مضيق هرمز، الذي يشكّل حلقة الوصل بين الخليج العربي وبحر عُمان والمحيط الهندي، وتعبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية.

ومع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في أواخر فبراير/شباط 2026، أصبحت موانئ الخليج في قلب التوترات الجيوسياسية، إذ شهدت سلسلة من الحوادث والهجمات التي استهدفت ناقلات النفط والسفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالموانئ.

وأسفرت هذه التطورات عن أضرار مباشرة وتعطّل جزئي في حركة الملاحة، مما انعكس سلبا على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وأدى إلى موجات من التقلبات وارتفاع الأسعار.

وفيما يلي عرض لأهم 10 موانئ في الخليج العربي وخليج عُمان:

ميناء جبل علي

يقع في إمارة دبي على الخليج العربي، ويُعدّ أكبر ميناء اصطناعي في العالم وأبرز ميناء تجاري في الشرق الأوسط، ويشكّل محورا رئيسيا في حركة التجارة البحرية واللوجيستية عالميا، ويربط بين أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.

افتُتح عام 1979 ضمن رؤية تحويل دبي إلى مركز تجاري عالمي، وتطوّر ليصبح بوابة أساسية لحركة البضائع، مع شبكة تربط أكثر من 150 ميناء عبر نحو 80 خدمة ملاحية أسبوعية.

يصنَّف الميناء ضمن أكبر موانئ الحاويات عالميا، إذ جاء في المرتبة التاسعة عام 2025، بطاقة استيعابية تبلغ 19.4 مليون حاوية، وتعامل مع نحو 15.6 مليون حاوية في العام نفسه، مدعوما بمنطقة "جافزا" التي تضم آلاف الشركات وتسهم في حجم تجارة يتجاوز 190 مليار دولار سنويا.

ميناء خليفة

يقع ميناء خليفة في إمارة أبو ظبي على ساحل الخليج العربي، ويُعدّ أحد أبرز الموانئ التجارية الحديثة في دولة الإمارات، إذ افتُتح عام 2012 ليحل محل ميناء زايد كميناء رئيسي للإمارة.

يتميز بموقع إستراتيجي بين أبو ظبي ودبي وببنية تحتية متطورة تتيح استقبال السفن الضخمة والتعامل مع مختلف أنواع البضائع، كما يشكّل مركزا لوجيستيا متكاملا بفضل ارتباطه بشبكات النقل البحري والبري والجوي والسككي.

ويرتبط الميناء بمناطق خليفة الاقتصادية (كيزاد) بأبو ظبي، مما عزز دوره محورا صناعيا وتجاريا عالميا، وقد حقق مراتب متقدمة عالميا في كفاءة الأداء، مع قدرة مناولة تقارب 9.6 ملايين حاوية عام 2025، مما يعكس نموه كمركز رئيسي يربط المنطقة بالأسواق الدولية.

ميناء الملك عبد العزيز

يقع في مدينة الدمام على الساحل الغربي للخليج العربي، وهو أكبر موانئ المملكة على الخليج وأحد أهم مراكزها التجارية واللوجيستية. افتُتح عام 1961 لدعم صناعة النفط وتوسّع التجارة في المنطقة الشرقية.

ويضم نحو 43 رصيفا لاستقبال السفن والبضائع، بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن سنويا، ومحطات حديثة للحاويات تتجاوز طاقتها مليونَي حاوية سنويا.

شهد الميناء زيادة كبيرة في حركة الحاويات، حيث بلغت إجمالي الحاويات المتداولة في النصف الأول من عام 2024 نحو 1.53 مليون حاوية نمطية، بارتفاع يقارب 37% عن الفترة نفسها من عام 2023، مما يبرز دوره المتنامي باعتباره بوابة رئيسية للتجارة في المنطقة الشرقية وربطه بالمدن الصناعية الكبرى وشبكة السكك الحديدية إلى الرياض.

ميناء حمد

يقع جنوب العاصمة القطرية الدوحة على ساحل الخليج العربي، ويُعد أكبر موانئ قطر والمنفذ البحري الرئيسي للدولة منذ افتتاحه عام 2017، ضمن إستراتيجية تطوير النقل والتجارة وتعزيز الدور اللوجيستي للبلاد.

يمتد الميناء على 29 كيلومترا مربعا، ويضم محطات للبضائع العامة والحبوب والسيارات، مع قدرة استيعابية تصل إلى 7 ملايين طن للبضائع العامة و500 ألف سيارة سنويا.

وشهد الميناء نموا مطردا في حركة الحاويات، إذ بلغت نحو 1.45 مليون حاوية في 2024 بزيادة 10% عن 2023، مستحوذا على الحصة الأكبر من نشاط الشحن وإعادة التصدير في قطر.

ميناء الشهيد رجائي

يُعرف أيضا باسم ميناء بندر عباس، يقع شمال جزيرة قشم غرب بندر عباس، ويُعد شريانا حيويا للتجارة البحرية الإيرانية. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء نحو 6 ملايين حاوية نمطية سنويا، إضافة إلى قدرة مناولة تتراوح بين 70 و80 مليون طن من البضائع العامة والمواد السائبة، فيما يتعامل فعليا مع نحو 3 ملايين سنويا.

كما يستحوذ على نحو 85% من حركة الحاويات وأكثر من 70% من تجارة البلاد البحرية. ويضم أكثر من 40 رصيفا و3 محطات للحاويات والبضائع العامة بطاقة استيعابية تقارب 8 ملايين حاوية سنويا، ويستقبل أكثر من 4000 سفينة سنويا، مع شبكة نقل متكاملة تربطه بالمدن الصناعية الداخلية ودول آسيا الوسطى. وتكمن أهميته الإستراتيجية في موقعه على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

ميناء صحار

يقع شمال سلطنة عُمان على ساحل بحر عُمان، افتُتح عام 2004 ويتميز بموقع إستراتيجي قرب مدخل مضيق هرمز والطرق التجارية بين آسيا وأوروبا.

يمتد على 21 كيلومترا مربعا ويضم تجمعات لوجيستية وصناعية وبحرية متكاملة، بما في ذلك أول محطة للشحنات الزراعية الضخمة في عمان.

وتُدار محطاته من قبل شركات عالمية متخصصة، ويستقبل أكثر من 3000 سفينة سنويا بحمولة نحو 85 مليون طن، مع تقديم خدمات متقدمة تشمل الإمدادات البحرية والصيانة باستخدام تقنيات حديثة، مما يجعله من أسرع الموانئ نموا في المنطقة.

ميناء أم قصر

يقع في محافظة البصرة جنوب العراق، هو الميناء البحري الرئيسي للبلاد وأهم منفذ للتجارة الخارجية، أُنشئ في خمسينيات القرن العشرين وتطور لاحقا وأصبح يضم مرفأين رئيسيين.

يمتلك الميناء بنية تحتية تشمل 21 رصيفا ومحطات للحاويات والبضائع العامة والمواد السائبة، وقد تعامل عام 2024 مع نحو 963 ألف حاوية واستقبل أكثر من 1250 سفينة بإجمالي بضائع نحو 13 مليون طن.

وفي النصف الأول من 2025، استمر النشاط التجاري في النمو، مع مناولة 6.8 ملايين طن واستقبال 689 سفينة في المرفأ الشمالي وحده.

ميناء الفجيرة

يقع في إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، ويُعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط وتزويد السفن بالوقود، بفضل موقعه الإستراتيجي خارج مضيق هرمز وبنية تحتية تخزينية تتجاوز 70 مليون برميل وخط أنابيب بطاقة 1.5 مليون برميل يوميا.

استقبل الميناء نحو 4700 سفينة عام 2022، ويصنّف ضمن أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود عالميا. وأثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في مارس/آذار 2026 تعرض الميناء لهجمات تسببت في حرائق وتعليق مؤقت لبعض العمليات النفطية.

ميناء الشعيبة

يقع في محافظة الأحمدي جنوب الكويت، وهو أكبر الموانئ الصناعية في البلاد، ويخدم الأنشطة الصناعية والتجارية منذ إدارته من قبل هيئة موانئ الكويت عام 1986.

يمتد الميناء على نحو 2.2 مليون متر مربع ويضم 20 رصيفا لاستقبال السفن الصناعية والتجارية، مع أرصفة عميقة تصل إلى 14 مترا لاستيعاب السفن الكبيرة.

وفي 2024، تعامل مع نحو 24 مليون طن من البضائع العامة و282 ألفا و870 حاوية، واستقبل حوالي 2908 سفن، ليشكل جزءا أساسيا من منظومة النقل البحري إلى جانب ميناء الشويخ.

ميناء رأس تنورة

يقع على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية شمال الدمام، ويُعد من أكبر الموانئ البترولية في العالم، وتمر عبره نحو 90% من صادرات السعودية من المواد الهيدروكربونية، التي تمثل حوالي 20% من الاستهلاك العالمي.

ويضم الميناء 28 رصيفا ومرافق حديثة للتخزين والشحن بطاقة تصل إلى 6.5 ملايين برميل يوميا، مع قدرة تخزين إجمالية تتجاوز 50 مليون برميل، ويتكامل مع مصفاة رأس تنورة التابعة لشركة أرامكو لتوفير تكرير وتصدير متكامل.

ويستقبل أكثر من 2000 سفينة سنويا، مع إمكانية تفريغ عدة ناقلات في الوقت نفسه.

وفي سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، تعرّض مجمّع رأس تنورة لسلسلة من الهجمات الجوية. فقد أعلنت وزارة الطاقة السعودية في الثاني من مارس/آذار 2026 استهداف الموقع بطائرات مسيّرة، تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية، غير أن شظايا الاعتراض تسببت في اندلاع حريق محدود داخل إحدى مناطق المجمّع.

وفي الرابع من الشهر ذاته، أعلنت السلطات السعودية عن محاولة هجوم جديدة باستخدام طائرة مسيّرة، جرى إحباطها قبل بلوغ هدفها دون تسجيل أضرار.