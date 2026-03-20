العيد.. مواسم بهجة عابرة للحضارات

تُعد الأعياد من أبرز السمات التي تميز الحضارات والمجتمعات الإنسانية، فهي جزء أصيل من النسيج الثقافي والاجتماعي، وتعكس ذاكرة الجماعة وقيمها ورموزها المشتركة، إذ لا يمكن تصور مجتمع إنساني من دون أعياد، كما لا يمكن أن يوجد عيد بمعزل عن المجتمع الذي يمنحه معناه.

ولا تحمل الأعياد طابعا دينيا بالضرورة، فقد تكون لها أبعاد أخرى اجتماعية ووطنية وغيرها، لكن المشترك بينها جميعا هو أنها مناسبات دورية تعبّر عن الفرح، وتعزز الروابط الاجتماعية، وتعيد إحياء تقاليد الجماعة.

وعلى الرغم من أن بعض الأعياد قد تتشارك فيها مجتمعات عدة، فإنها غالبا ما تأخذ في كل مجتمع طابعا ثقافيا واجتماعيا خاصا.

اشتقاق الكلمة ودلالتها اللغوية

ترجع كلمة العيد في اللغة العربية إلى الجذر اللغوي (ع و د) الذي يدلّ على الرجوع والتكرار. وقد بيّن اللغويون أن تسمية العيد جاءت من كونه يوما يعود ويتكرر في زمن معلوم.

وفي هذا السياق يعرّف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية مفردة العيد بأنها "يوم مسرّة يتكرّر في موعد معلوم من السنة"، وهو تعريف يجمع بين عنصري التكرار والفرح اللذين يشكّلان جوهر مفهوم العيد.

ويؤكد ابن فارس في مقاييس اللغة هذا المعنى حين يربط الجذر (ع و د) بفكرة الرجوع والعودة، كما يذكر ابن منظور في لسان العرب أن العيد سُمّي بذلك لأنه يعود ويتكرر في كل عام.

ومن ثمّ تكشف الدلالة اللغوية للكلمة عن ارتباط العيد بفكرة الدورية الزمنية والبهجة الجماعية التي ترافق هذه المناسبة في حياة المجتمعات.

ارتباط العيد بالدين

يرتبط مفهوم العيد في كثير من المجتمعات بالدين ارتباطا وثيقا، غير أن الباحثين في الأنثروبولوجيا وتاريخ الأديان يختلفون في تفسير طبيعة هذا الارتباط وأصوله. فهناك اتجاه يرى أن الأعياد نشأت في سياق ديني محض، إذ ارتبطت منذ البداية بالطقوس التعبدية وتقديس الآلهة أو إحياء أحداث مقدسة في الذاكرة الجماعية.

وهذا ما ذهب إليه عدد من دارسي الأديان المقارنة، ومنهم عالم الأنثروبولوجيا الأسكتلندي جيمس جورج فريزر في كتابه "الغصن الذهبي"، حين درس علاقة الاحتفالات الدورية بالطقوس الدينية وبالمعتقدات المرتبطة بالطبيعة والخصب وتعاقب المواسم. ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الطابع الديني للأعياد أسهم في تنظيم الزمن الاجتماعي وربط حياة الإنسان بدورات مقدسة تتكرر سنويا.

وفي المقابل، اعتبر اتجاه آخر أن العيد ظاهرة إنسانية أوسع من أن يختزلها الإطار الديني فقط، وأن جذوره تعود إلى الاحتفالات الموسمية التي عرفتها المجتمعات الزراعية قديما، مثل الاحتفال بمواسم الحصاد أو بتغير الفصول.

ومع تطور المعتقدات الدينية وظهور الأديان جرى إدماج كثير من هذه المناسبات في منظومة الطقوس الدينية وإضفاء معان رمزية وروحية عليها، وهو ما تشير إليه دراسات عدة في تاريخ الثقافات والأديان المقارنة.

وحاول بعض علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا تفسير الأعياد من منظور يجمع بين البعدين الديني والاجتماعي، ففي كتابه "الأشكال الأولية للحياة الدينية" يرى إميل دوركايم أن الطقوس والاحتفالات الجماعية تؤدي دورا مهما في تجديد التضامن داخل المجتمع وتعزيز شعور الأفراد بالانتماء إلى جماعة واحدة.

كما يبين فيكتور تيرنر في كتابه "عملية الطقوس: البنية والبنية المضادة" أن المناسبات الاحتفالية والطقوس الجماعية تخلق لحظات من التماسك الاجتماعي والشعور المشترك بالانتماء، وهو ما يمنحها وظيفة اجتماعية تتجاوز إطارها الديني.

ومن ثمّ يمكن القول إن العيد ظاهرة ثقافية واجتماعية مركّبة تجمع بين البعد الديني والبعد الاجتماعي، فالأديان تمنح الأعياد معانيها الرمزية والروحية، في حين يضفي المجتمع عليها مظاهر الاحتفال والعادات والتقاليد التي تتوارثها الأجيال. وبذلك يغدو العيد مناسبة يتداخل فيها المقدّس والاجتماعي، وتلتقي فيها الذاكرة الدينية بمظاهر الحياة الثقافية المشتركة.

أعياد المسلمين

العيد في الإسلام مناسبة دينية واجتماعية تحمل دلالة روحية واضحة، إذ ترتبط بشعائر رئيسية في حياة المسلمين وتشكل في الوقت نفسه فرصة لإظهار الفرح وتعزيز الروابط الاجتماعية والتضامن بين أفراد المجتمع. وقد حدّد الإسلام عيدين أساسيين: عيد الفطر وعيد الأضحى، يرتبط كل منهما بعبادة أساسية ويجتمع فيهما المسلمون على شعائر مشتركة.

يأتي عيد الفطر في اليوم الأول من شهر شوال بعد انتهاء شهر رمضان، وهو إعلان بانتهاء فريضة الصيام وعودة الحياة اليومية إلى إيقاعها المعتاد.

يبدأ المسلمون يومهم بأداء صلاة العيد في المساجد أو المصليات، ويحرصون قبلها على إخراج زكاة الفطر للفقراء والمحتاجين. وتترافق هذه الشعائر مع عادات اجتماعية مثل تبادل التهاني، وزيارة الأقارب، وإعداد أطعمة تقليدية تختلف بحسب المجتمعات والثقافات.

أما عيد الأضحى، فيحلّ في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، متزامنا مع مناسك الحج في مكة المكرمة. ويرتبط هذا العيد بقصة تضحية النبي إبراهيم -عليه السلام- بابنه إسماعيل طاعة لله، ولذلك تُعدّ الأضحية أبرز شعائره، إذ يذبح المسلمون الأنعام ويوزّعون جزءا من لحمها على المحتاجين. ويؤدي المسلمون في هذا اليوم أيضا صلاة العيد ويتبادلون الزيارات والتهاني، مما يمنح المناسبة بعدا اجتماعيا واسعا.

إلى جانب هذين العيدين، تعرف بعض المجتمعات الإسلامية مناسبات احتفالية أخرى ذات طابع ديني، من أبرزها المولد النبوي الشريف الذي يحيي ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. غير أن عيد الفطر وعيد الأضحى يظلان المناسبتين الدينيّتين الجامعتين للمسلمين في مختلف أنحاء العالم، إذ تتشابه شعائرهما الأساسية مع اختلاف مظاهر الاحتفال والعادات الاجتماعية بحسب البيئات الثقافية المتنوعة.

الأعياد المسيحية

ترتبط الأعياد عند النصارى بأحداث مركزية في العقيدة المسيحية، وتحمل أبعادا روحية واجتماعية وثقافية في آن واحد. وقد حدّدت المسيحية عيدين رئيسيين جامعَين لكل المسيحيين، هما عيد الميلاد وعيد الفصح، إلى جانب سلسلة من الأعياد الثانوية المرتبطة بحياة المسيح والقدّيسين والطقوس الكنسية السنوية.

فعيد الميلاد "الكريسماس" هو أحد الأعياد الرئيسية في المسيحية، ويحتفل فيه المسيحيون بميلاد يسوع المسيح وفق العقيدة المسيحية. وتختلف تواريخ الاحتفال بحسب الطوائف، فالكنائس الغربية مثل الكاثوليكية والبروتستانتية والأنجليكانية تحتفل به في 25 ديسمبر/كانون الأول حسب التقويم الغريغوري، بينما تحتفل به الكنائس الأرثوذكسية الشرقية مثل الروسية والقبطية واليونانية في السابع من يناير/كانون الثاني وفق التقويم اليولياني.

ويتميز عيد الميلاد بطقوس دينية رسمية تشمل حضور القداس وقراءة الإنجيل وإقامة الشعائر الخاصة بالميلاد في الكنائس، إضافة إلى أنشطة اجتماعية وثقافية تشارك فيها العائلات والمجتمعات المسيحية، مثل تقديم التهاني وتبادل الهدايا، ولقاء الأقارب، وتحضير الأطعمة التقليدية، إضافة إلى رموز العيد مثل أشجار عيد الميلاد ومجسم مذود الميلاد، مما يعكس البعد الاجتماعي والثقافي لهذه المناسبة ويعزز شعور الانتماء والهوية الدينية بين المسيحيين.

أما عيد الفصح فهو أهم الأعياد المسيحية، ويخلّد -وفق العقيدة المسيحية- قيامة المسيح بعد صلبه. ويُحتفل به في الكنائس عبر طقوس دينية رسمية تشمل القداس وقراءة الإنجيل وإقامة الشعائر التي تذكر بأحداث حياة المسيح الأخيرة. ويرتبط عيد الفصح بـ"أسبوع الشعانين" الذي يسبق العيد، وهو الأسبوع الذي يخلّد وفق العقيدة المسيحية أحداث آخر أيام حياة المسيح قبل صلبه وقيامته.

علاوة على الطابع الشعائري، يرتبط عيد الفصح بأنشطة اجتماعية وثقافية تشارك فيها العائلات والمجتمعات المسيحية، مثل تبادل التهاني، لقاء الأقارب، وتحضير الأطعمة التقليدية، إضافة إلى طقوس رمزية مثل تلوين البيض وتوزيعه على الأطفال.

إلى جانب هذين العيدين الرئيسيين، تحتفل المسيحية بعدد من الأعياد الأخرى التي تحمل دلالات دينية وروحية متنوعة، من أبرزها: عيد الغطاس لإحياء معمودية المسيح، وعيد الصعود الذي يخلّد صعود المسيح إلى السماء بعد 40 يوما من القيامة، وعيد العنصرة (بنتيكوست) الذي يمثل حلول الروح القدس على التلاميذ، بحسب العقيدة المسيحية.

كما يحتفل المسيحيون بأعياد مرتبطة بالقديسين والعذراء، مثل عيد السيدة العذراء وأعياد القديسين المحليين مثل عيد القديس نيكولاس وعيد القديس جورج، إضافة إلى أعياد ثانوية مثل عيد التجلي وعيد جميع القديسين.

وتتباين تواريخ هذه الأعياد ومظاهر الاحتفال بها بين الكنائس الغربية التي تعتمد التقويم الغريغوري، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية التي تعتمد التقويم اليولياني، مما يعكس الخصوصية الثقافية والاجتماعية لكل طائفة.

الأعياد اليهودية

لليهود أعياد عدة تشكّل جزءا أساسيا من حياتهم الروحية والثقافية، ويمتزج فيها البعد الشعائري الطقوسي بالبعد الاجتماعي الثقافي.

ومن أبرز هذه الأعياد عيد الفصح اليهودي (بيساح)، الذي يُخلّد -وفق العقيدة اليهودية- خروج بني إسرائيل من مصر ونجاتهم من العبودية. وتشمل الاحتفالات بهذا العيد طقوسا دينية رسمية مثل تناول مائدة السدر وقراءة نصوص محددة من التوراة، علاوة على أنشطة اجتماعية وعائلية تعزز التواصل بين أفراد الأسرة والمجتمع.

ويأتي بعده رأس السنة العبرية (روش هاشناه)، وهو يوم مخصص للتأمل الروحي ومراجعة النفس وبدء عام جديد وفق التقويم اليهودي، يتبعه يوم الغفران (يوم كيبور)، الذي يُعتبر أكثر الأيام قدسية عند اليهود، ويخصص للصوم والتوبة وإقامة طقوس شعائرية خاصة.

كما يحتفل اليهود بعدد من الأعياد الأخرى، من بينها عيد الأنوار (الحانوكا)، الذي يخلّد إعادة تدشين الهيكل في القدس وفق العقيدة اليهودية، وتضاء فيه الشموع على مدى 8 أيام، وترافقه طقوس وعادات اجتماعية وثقافية متنوعة.

وهناك أيضا عيد المظال (سوكوت)، الذي يعكس الامتنان لله على الحصاد، ويعيش اليهود مؤقتا أثناء فترة الاحتفال في أكواخ رمزية. كما يحتفل اليهود بعيد البوريم، الذي يخلّد -وفق الرواية الدينية الواردة في سفر استير- نجاة اليهود من مؤامرة للإبادة كانت موجهة ضدهم، ويرافقه طقس احتفالي يتضمن قراءة القصة وممارسات اجتماعية خاصة بالمناسبة.

أقدم عيد في التاريخ

عيد أكيتو هو أقدم عيد حفظته البشرية، إذ يعود إلى حضارات بلاد الرافدين القديمة، وتحديدا حضارات سومر وبابل وآشور، ويُقدر تاريخ ظهوره بأكثر من 4 آلاف سنة قبل الميلاد. وقد ارتبط في الأصل ببداية السنة الجديدة في فصل الربيع، وبالخصوبة وتجدد الطبيعة.

قديما تضمنت الاحتفالات بهذا العيد طقوسا دينية رمزية تعرف بـ"شعائر التجديد"، وكانت تهدف -حسب المعتقدات السائدة آنذاك- إلى إعادة تأكيد استمرار الحياة والدورة السنوية للطبيعة، والحفاظ على التوازن بين الإنسان والآلهة والطبيعة.

وشملت هذه الشعائر تكريم "الإله مردوخ" (الرمز الأعلى في الديانة البابلية)، وأداء طقوس رمزية، وتقديم القرابين في المعابد، إلى جانب الاحتفالات العامة التي جمعت أفراد المجتمع كله في طقوس خاصة.

ومع انهيار الحضارات البابلية والسومرية، لم يستمر أكيتو بالصيغة الدينية القديمة، إلا أن المجتمعات الآشورية والسريانية والكلدانية في شمال العراق وسوريا وأماكن الشتات، حافظت على الاحتفال به حتى العصر الحديث، وإن بصورة ثقافية وتراثية.

ويُقام الاحتفال الحديث عادة في الأول من أبريل/نيسان، ويشمل فعاليات رمزية مثل المواكب الشعبية والعروض الموسيقية وتبادل الزيارات الاجتماعية، بما يعكس استمرارية الإرث الحضاري ويربطه بفكرة التجدد الموسمي وبداية دورة الحياة الجديدة.

الأعياد الغريبة حول العالم

الأعياد الغريبة هي مناسبات سنوية تحمل طابعا احتفاليا فريدا، وتشارك فيها فئات عريضة من المجتمع، وقد تحمل صبغة دينية أو ثقافية أو اجتماعية. وتتميز هذه الأعياد بطقوس غير معتادة أو ممارسات ملفتة تجعلها مختلفة عن الاحتفالات التقليدية.

ومن أبرز هذه الأعياد:

" لاتوماتينا ": وهو عيد يتراشق فيه الناس بالآلاف من حبات الطماطم الطازجة في شوارع مدينة بونيول بمقاطعة فالنسيا شرق إسبانيا، ويقام هذا الاحتفال سنويا في الأربعاء الأخير من شهر أغسطس/آب.

": وهو عيد يتراشق فيه الناس بالآلاف من حبات الطماطم الطازجة في شوارع مدينة بونيول بمقاطعة فالنسيا شرق إسبانيا، ويقام هذا الاحتفال سنويا في الأربعاء الأخير من شهر أغسطس/آب. " هولي للألوان" في الهند: ويقوم فيه المشاركون برش بعضهم البعض بألوان زاهية ابتهاجا بقدوم الربيع أواخر شهر مارس/آذار من كل سنة.

ويقوم فيه المشاركون برش بعضهم البعض بألوان زاهية ابتهاجا بقدوم الربيع أواخر شهر مارس/آذار من كل سنة. عيد الجبن المتدحرج في المملكة المتحدة: يركض الناس فيه خلف قطعة جبن ضخمة تتدحرج من تل شديد الانحدار، ويقام في يوم الاثنين الأخير من مايو/أيار من كل سنة في قرية كوبرزبري بمقاطعة جلوسيسترشير الواقعة غربي إنجلترا.

يركض الناس فيه خلف قطعة جبن ضخمة تتدحرج من تل شديد الانحدار، ويقام في يوم الاثنين الأخير من مايو/أيار من كل سنة في قرية كوبرزبري بمقاطعة جلوسيسترشير الواقعة غربي إنجلترا. الهالوين في الولايات المتحدة وأوروبا: يتم الاحتفال به في 31 أكتوبر/تشرين الأول، ويشمل ارتداء الملابس التنكرية المرعبة وزيارة المنازل لطلب الحلوى والنقش على القرع، وتحويل الفضاء العام إلى أجواء مرعبة ومرحة في الوقت نفسه.

يتم الاحتفال به في 31 أكتوبر/تشرين الأول، ويشمل ارتداء الملابس التنكرية المرعبة وزيارة المنازل لطلب الحلوى والنقش على القرع، وتحويل الفضاء العام إلى أجواء مرعبة ومرحة في الوقت نفسه. يوم الموتى في المكسيك: يُحتفل بهذا العيد في الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني كل سنة، ويهدف إلى تذكر الموتى وتكريمهم، ويشمل الاحتفال موائد مزينة وموسيقى ورقصات، كما يزور الناس أثناءه قبور أهلهم الموتى ووضع الأزهار والشموع عليها.

يُحتفل بهذا العيد في الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني كل سنة، ويهدف إلى تذكر الموتى وتكريمهم، ويشمل الاحتفال موائد مزينة وموسيقى ورقصات، كما يزور الناس أثناءه قبور أهلهم الموتى ووضع الأزهار والشموع عليها. عيد المشي على النار في اليونان: يُقام في عدة مناطق شمالي البلاد، ويتم عادة في أيام الأحد أثناء موسم الربيع، ويسير المشاركون في الاحتفالية على جمر النار تعبيرا عن التطهير وتجديد القوة الروحية، مع أداء طقوس رمزية مستمدة من المعتقدات الشعبية اليونانية القديمة.

يُقام في عدة مناطق شمالي البلاد، ويتم عادة في أيام الأحد أثناء موسم الربيع، ويسير المشاركون في الاحتفالية على جمر النار تعبيرا عن التطهير وتجديد القوة الروحية، مع أداء طقوس رمزية مستمدة من المعتقدات الشعبية اليونانية القديمة. عيد القرود في تايلند: يُحتفل به سنويا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني حول معابد محددة في البلاد، وهو عبارة عن موكب يكرّم القرود ويقدم لها أصنافا متنوعة من الطعام، مع أداء طقوس رمزية وعروض موسيقية شعبية تعكس العلاقة الثقافية والروحية بين الإنسان والحيوان في المجتمع المحلي.

الأعياد الوطنية

هي مناسبات سنوية تحتفل بها الدول بذكرى تأسيسها أو استقلالها أو توحيد أراضيها، وتشكل رمزا للوحدة الوطنية والهوية الجماعية. وتتيح هذه الأعياد للمجتمع فرصة إظهار الفخر بالوطن والاعتزاز بتاريخه وإنجازاته، وترافقها غالبا مظاهر احتفالية تشمل العروض العسكرية، والمهرجانات الشعبية، والفعاليات الثقافية والفنية، والألعاب النارية.

وفي العالم العربي، لكل دولة عيد وطني يعكس لحظة مفصلية في مسارها التاريخي.

وفيما يلي عرض للأعياد الوطنية للدول العربية:

مصر: 23 يوليو/تموز، ذكرى ثورة 1952.

23 يوليو/تموز، ذكرى ثورة 1952. المملكة العربية السعودية: 23 سبتمبر/أيلول، اليوم الوطني لتوحيد المملكة.

الإمارات العربية المتحدة: 2 ديسمبر/كانون الأول، يوم الاتحاد (توحيد الإمارات السبع).

2 ديسمبر/كانون الأول، يوم الاتحاد (توحيد الإمارات السبع). المغرب: 18 نوفمبر/تشرين الثاني، عيد الاستقلال عن الحماية الفرنسية عام 1956.

تونس: 20 مارس/آذار، يوم الاستقلال عن فرنسا عام 1956.

20 مارس/آذار، يوم الاستقلال عن فرنسا عام 1956. الجزائر: 5 يوليو/تموز، ذكرى استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي عام 1962.

الجزائر: 5 يوليو/تموز، ذكرى استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي عام 1962.

3 أكتوبر/تشرين الأول، يوم الاستقلال من الانتداب البريطاني عام 1932. الأردن: 25 مايو/أيار، عيد الاستقلال عن الانتداب البريطاني عام 1946.

الأردن: 25 مايو/أيار، عيد الاستقلال عن الانتداب البريطاني عام 1946.

22 نوفمبر/تشرين الثاني، عيد الاستقلال عن فرنسا عام 1943. سوريا: 17 أبريل/نيسان، عيد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي عام 1946، ويُحتفل به رسميا رغم التغييرات السياسية الأخيرة.

سوريا: 17 أبريل/نيسان، عيد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي عام 1946، ويُحتفل به رسميا رغم التغييرات السياسية الأخيرة.

24 ديسمبر/كانون الأول، عيد الاستقلال عن الانتداب الدولي بعد الاحتلال الإيطالي والبريطاني والفرنسي عام 1951. الكويت: 25 فبراير/شباط، ذكرى الاستقلال عن بريطانيا عام 1961.

قطر: 18 ديسمبر/كانون الأول، اليوم الوطني لقيام الدولة الحديثة.

18 ديسمبر/كانون الأول، اليوم الوطني لقيام الدولة الحديثة. البحرين: 16 ديسمبر/كانون الأول، عيد الاستقلال عن الحماية البريطانية عام 1971.

البحرين: 16 ديسمبر/كانون الأول، عيد الاستقلال عن الحماية البريطانية عام 1971.

20 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرى تأسيس الدولة العُمانية الحديثة على يد الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي عام 1744. اليمن: 22 مايو/أيار، عيد الوحدة اليمنية عام 1990.

اليمن: 22 مايو/أيار، عيد الوحدة اليمنية عام 1990.

1 يناير/كانون الثاني، يوم الاستقلال عن الحكم المشترك لمصر وبريطانيا عام 1956. جنوب السودان: 9 يوليو/تموز، يوم الاستقلال عن السودان عام 2011.

الصومال: 1 يوليو/تموز، استقلال الصومال عن إيطاليا وبريطانيا عام 1960.

1 يوليو/تموز، استقلال الصومال عن إيطاليا وبريطانيا عام 1960. جيبوتي: 27 يونيو/حزيران، استقلال جيبوتي عن فرنسا عام 1977.

جيبوتي: 27 يونيو/حزيران، استقلال جيبوتي عن فرنسا عام 1977.

6 يوليو/تموز، استقلال جزر القمر عن فرنسا عام 1975. موريتانيا: 28 نوفمبر/تشرين الثاني، استقلال موريتانيا عن فرنسا عام 1960.

موريتانيا: 28 نوفمبر/تشرين الثاني، استقلال موريتانيا عن فرنسا عام 1960. فلسطين: 15 نوفمبر/تشرين الثاني، إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988، يُحتفل به رسميا من السلطة الفلسطينية رغم عدم الاعتراف الدولي الكامل.

أعياد الأسرة

هي مناسبات خاصة يحتفل فيها الأفراد (داخل جماعة الأصدقاء أو الأسرة) بأحداث شخصية مهمة، مثل ذكرى الميلاد أو ذكرى الزواج، أو بمناسبة تحقيق إنجازات فردية أو جماعية. وتهدف هذه الاحتفالات إلى تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وإضفاء جو من الفرح والبهجة على الحياة اليومية.

من أبرز هذه الأعياد: