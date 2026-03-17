غلام رضا سليماني قائد قوات الباسيج

ضابط إيراني رفيع المستوى شغل عدة مناصب في الحرس الثوري الإيراني، وتولى عام 2019 قيادة قوات التعبئة الشعبية (الباسيج)، وهي وحدة تطوّعية شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري.

أعلن الجيش الإسرائيلي في 17 مارس/آذار 2026 اغتيال غلام رضا سليماني ونائبه في العاصمة الإيرانية طهران ضمن سلسلة ضربات استهدفت عددًا من القادة العسكريين الإيرانيين، من بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، في حين لم تصدر إيران أي تأكيد رسمي بشأن اغتياله.

المولد والنشأة

وُلد غلام رضا سليماني في مدينة فرسان الإيرانية عام 1964 وفقًا للموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، فيما تشير سجلات وزارة الخزانة الأمريكية إلى عام 1965.

درس غلام رضا التاريخ وحصل على شهادة فيه.

المناصب والمسؤوليات

انضم إلى الحرس الثوري الإيراني عام 1982، وشغل عدة مناصب في القوات البرية، تضمنت قيادة 3 فرق مختلفة. وتولى قيادة قوات الباسيج في يوليو/تموز 2019.

العقوبات

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على غلام رضا سليماني في أبريل/نيسان 2021 بسبب الاشتباه في دوره بـ"قمع المعارضة داخل إيران"، فيما أدرجته الولايات المتحدة -بحسب رويترز- ضمن قائمة العقوبات في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

الاغتيال

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم 17 مارس/آذار 2026 أنه اغتال غلام رضا سليماني ونائبه بضربة جوية ضمن سلسلة هجمات استهدفت عشرات القادة العسكريين الإيرانيين، وأضاف الجيش أنّ الضربة استهدفت قلب طهران مستندة إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وذلك في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أن عملية اغتيال قائد قوات الباسيج غلام رضا ونائبه جرت في مجمع خيام بالعاصمة أثناء اجتماع لقادة المناطق والمحافظات.