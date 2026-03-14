جيمس فيشباك.. مرشّح جمهوري لمنصب حاكم فلوريدا يُقلق إسرائيل

مستثمر ورئيس تنفيذي لشركة "آزوريا"، ومرشح جمهوري لمنصب حاكم ولاية فلوريدا في انتخابات 2026. حظيت حملته باهتمام واسع، لا سيما بسبب مواقفه تجاه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، التي شكّلت محورا بارزا في خطاباته وبرنامجه السياسي.

المولد والنشأة

وُلد جيمس توماس فيشباك في الأول من يناير/كانون الثاني 1995 ببلدة دافي في ولاية فلوريدا الأمريكية، لوالدة كولومبية الأصل ووالد يعمل سائق حافلات.

الدراسة والتكوين العلمي

أمضى فيشباك سنواته الدراسية في مدارس فلوريدا، واهتمّ في المرحلة الثانوية بفن المناظرات، ما منحَه مساحة للتعبير السياسي، وساعده على التغلّب على التلعثم الذي كان يعاني منه. والتحق لاحقا بجامعة جورجتاون، لكنه لم يُكمل تعليمه الجامعي.

التجربة العملية والسياسية

بدأ فيشباك مسيرته العملية متطوعا لتعليم المناظرات في إحدى المدارس الثانوية، قبل أن يؤسس عام 2019 "حاضنة المناظرات"، وهي مؤسسة غير ربحية لتقديم فرص تدريبية لطلاب الثانوية في فن التناظر.

في سن الـ21، ترك جامعة جورجتاون لتأسيس صندوق التحوط الخاص به "ماكروفويانت"، ثم انضم لاحقا إلى شركة "غرينلايت كابيتال" عام 2021، بعد أن كان قد عمل مستشارا للصندوق في نيويورك.

وأسس عام 2023 شركة الاستثمار "آزوريا" في فلوريدا التي تستهدف إدارة الاستثمارات وفق فلسفة تركّز على الحرية الفكرية، وشغل منصب الرئيس التنفيذي.

في فبراير/شباط 2025 أثار مقترح قدمه فيشباك اهتماما واسعا، إذ كان يهدف إلى إعادة توزيع المدخرات الناتجة عن كفاءات الحكومة على شكل شيكات تحفيزية تُعرف باسم "دوج" (DOGE) بقيمة 5 آلاف دولار لكل أسرة أمريكية دافعة للضرائب، وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها بأنّ المقترح "قيد الدراسة". وعلى الرغم من التغطية الإعلامية الواسعة، لم يتجاوز المقترح كونه فكرة لم تُنفَّذ على أرض الواقع.

الترشّح لمنصب حاكم ولاية فلوريدا

في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعلن فيشباك دخوله سباق الترشح عن الحزب الجمهوري لانتخابات حاكم ولاية فلوريدا لعام 2026.

وركّزت حملته الانتخابية على مجموعة من السياسات، أبرزها وقف استبدال العمال الأمريكيين بعمال أجانب من حاملي تأشيرات "إتش-1 بي" (H‑1B) وإلغاء الضرائب على العقارات، إضافة إلى موقف صارم من إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي قال إنها قد تؤثر سلبا على تكاليف الكهرباء والمياه في الولاية.

كما وجّه في حملته نقدا مباشرا لبايرون دونالدز المرشح الأوفر حظا والمدعوم من الرئيس ترامب، ووصفه بأنّه تابع "لمصالح الشركات التي تسعى لتحويل ولايتنا (فلوريدا) إلى عاصمة مالية".

موقفه من العلاقة الأمريكية الإسرائيلية

من بين أبرز الموضوعات التي أثارت جدلا في برنامج فيشباك السياسي مواقفه تجاه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، إذ قال إنّ خطّته لليوم الأول في المنصب تشمل العمل على فك الارتباط مع إسرائيل وسحب جميع استثمارات فلوريدا من السندات الإسرائيلية، مؤكدا أنّ ذلك سيعيد لفلوريدا 385 مليون دولار كانت تنفقها على إسرائيل.

وفي تغريدة على إكس خلال ديسمبر/كانون الأول 2025، قال فيشباك "سأكون أول من يعترف بأنني وقعت في فخ عبارة "إسرائيل هي أعظم حليف لنا"، والكذبة القائلة بأن انتقاد إسرائيل يعني معاداة السامية".

وفي مقابلة أجراها مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، شرح فيشباك أن تغيير موقفه تجاه إسرائيل جاء نتيجة حدثين رئيسيين، الأول تمثل في تلقيه دعوة رجل أعمال لزيارة إسرائيل، رفضها واصفا إياها بأنها "رحلة بروباغندا"، إذ تضمنت شروطا تحدد له الأماكن المسموح بزيارتها بمفرده، إضافة إلى ما وصفه بأنه "سيناريو معتمد من آيباك" يجب اتباعه عند مشاركة تجربته على وسائل التواصل الاجتماعي.

أما الحدث الثاني، فكان حين علم بقصة الطفل الأمريكي من أصول فلسطينية محمد إبراهيم، البالغ من العمر 16 عاما، إذ اعتقلته إسرائيل بتهمة إلقاء حجارة أثناء زيارة عائلته للضفة الغربية مدة 8 أشهر دون محاكمة أو أدلة تدينه أو إجراءات قانونية عادلة، وهو ما يُعرف بالاعتقال الإداري. وأشار فيشباك إلى أنّ الفتى فقد في فترة احتجازه نحو 12 كيلوغراما وأُصيب بمرض الجرب.

وظهر فيشباك في مقطع مصوّر يوم 10 مارس/آذار 2026 -أثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية- رفع فيها خوذة أحد جنود الاحتياط في قوة المشاة البحرية الأمريكية، بعد أن طلب منه الجندي التوقيع عليها، وقال فيشباك إنه سيكتب على الخوذة "لا ينبغي لأي أمريكي أن يموت من أجل إسرائيل".

كما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير لها أنّ فيشباك وصف أثناء خطاب ألقاه في جامعة سنترال فلوريدا حائط البراق الذي يسمّيه الإسرائيليون "حائط المبكى" بأنه "حائط غبي"، معلنا رفضه التام زيارة إسرائيل إذا فاز بمنصب الحاكم.

وأشار التقرير إلى القلق من إمكانية فوز فيشباك في ولاية تُعتبر فيها الجالية اليهودية واحدة من الأكبر والأكثر نفوذا في الولايات المتحدة، خصوصا داخل الحزب الجمهوري الذي وصفته الصحيفة بأنه ظل لسنوات "الركيزة الأساسية لدعم إسرائيل".