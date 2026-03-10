العلاقات الباكستانية الأفغانية ونزاع بشتونستان المبكّر

اتسمت العلاقات الباكستانية الأفغانية بالتوتر منذ استقلال باكستان عام 1947، إذ تمحورت الخلافات حول خط الحدود المعروف بخط دورند، وقضية المناطق ذات الغالبية البشتونية داخل باكستان بمحاذاة الحدود مع أفغانستان، والتي يُشير إليها بعض الأفغان باسم "بشتونستان"، وهو ما ظل بؤرة توتر مزمنة في العلاقات بين البلدين.

تعود جذور المشكلة إلى عام 1893، حين وقّع الحاكم الأفغاني عبد الرحمن خان -تحت ضغط بريطاني- اتفاقية خط دورند، التي رسمت حدا فاصلا بين مناطق نفوذ أفغانستان والهند البريطانية آنذاك، قبل أن يتحول لاحقا إلى حدود دولية مع قيام دولة باكستان.

وقد قسّم خط دورند مناطق البشتون ذات الغالبية العرقية بين أفغانستان والهند البريطانية، ولم تُثمر محاولات كابل آنذاك لاستعادة ما اقتطع من الإقليم، نظرا لضعفها أمام التفوق العسكري والسياسي البريطاني.

وعند استقلالها عن الهند، ورثت باكستان النزاع الحدودي الذي أوجده الاستعمار، إذ رفضت الحكومات الأفغانية المتعاقبة الاعتراف بالاتفاقية، واعتبرتها قرارا استعماريا فُرض قسرا، وطالبت كابل بضم كامل الإقليم إلى سيادتها، أو منح البشتون المقيمين في باكستان حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.

ومع عودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان عام 2021، برز ملف الجماعات المسلحة -وعلى رأسها حركة "طالبان باكستان"- كأحد أبرز مصادر التوتر بين البلدين، إذ تصنّفها إسلام آباد منظمة إرهابية وتتهمها باستخدام الأراضي الأفغانية للتدريب والتخطيط لشن هجمات داخل باكستان، في حين تنفي حكومة طالبان في كابل وجود قواعد للحركة على أراضيها أو تقاعسها عن كبح أنشطتها.

وفيما يأتي أبرز المحطات في مسار العلاقات بين الدولتين:

النزاع المبكر (1947-1962)

1947 : في سبتمبر/أيلول، كانت أفغانستان الدولة الوحيدة التي صوتت ضد انضمام باكستان إلى الأمم المتحدة، تعبيرا عن رفضها لترسيم الحدود بين البلدين، وضم إقليم "بشتونستان" إلى باكستان. لكنها سحبت تصويتها المعارض بعد شهر واحد.

: في سبتمبر/أيلول، كانت أفغانستان الدولة الوحيدة التي صوتت ضد انضمام باكستان إلى الأمم المتحدة، تعبيرا عن رفضها لترسيم الحدود بين البلدين، وضم إقليم "بشتونستان" إلى باكستان. لكنها سحبت تصويتها المعارض بعد شهر واحد. 1948 : اعترفت أفغانستان بباكستان، وتم تبادل السفراء رسميّا بين البلدين.

: اعترفت أفغانستان بباكستان، وتم تبادل السفراء رسميّا بين البلدين. 1949 : في يونيو/حزيران، أعلن مجلس اللويا جيرغا (المجلس القبلي الأفغاني) من جانب واحد إبطال جميع بنود المعاهدات المبرمة بين الحكومات الأفغانية السابقة والهند البريطانية التي أكسبت خط دورند مصداقية، مؤكدا دعمه لاستقلال منطقة "بشتونستان". وبعد ذلك بشهرين، عُقد اجتماع لقادة القبائل البشتونية في باكستان، أعلنوا خلاله قيام دولة "بشتونستان" المستقلة.

: في يونيو/حزيران، أعلن مجلس اللويا جيرغا (المجلس القبلي الأفغاني) من جانب واحد إبطال جميع بنود المعاهدات المبرمة بين الحكومات الأفغانية السابقة والهند البريطانية التي أكسبت خط دورند مصداقية، مؤكدا دعمه لاستقلال منطقة "بشتونستان". وبعد ذلك بشهرين، عُقد اجتماع لقادة القبائل البشتونية في باكستان، أعلنوا خلاله قيام دولة "بشتونستان" المستقلة. 1950 – 1951: تعرّضت مناطق باكستانية لهجمات من قبل عناصر مسلحة أفغانية غير نظامية اجتازت الحدود، في حين نفت أفغانستان مسؤوليتها عن هذه العمليات، وهو ما رفضته باكستان. وأسفرت الأزمة عن سحب الدولتين سفيريهما لعدة أشهر، إلى جانب وقوع مناوشات حدودية متفرقة، واتخاذ إجراءات انتقامية شملت تقديم الدعم أو توفير ملاذ آمن لمعارضي الطرف الآخر.

إعلان

1951 : في أكتوبر/تشرين الأول، اغتيل رئيس الوزراء الباكستاني لياقت علي خان في مدينة روالبندي الباكستانية على يد المواطن الأفغاني سعيد أكبر بابراك، ونفت الحكومة الأفغانية علاقتها بالحادث.

: في أكتوبر/تشرين الأول، اغتيل رئيس الوزراء الباكستاني لياقت علي خان في مدينة روالبندي الباكستانية على يد المواطن الأفغاني سعيد أكبر بابراك، ونفت الحكومة الأفغانية علاقتها بالحادث. 1952 : طالبت الحكومة الأفغانية بترسيم الحدود المشتركة مع باكستان، مطالبة بضمّ إقليم بلوشستان الباكستاني.

: طالبت الحكومة الأفغانية بترسيم الحدود المشتركة مع باكستان، مطالبة بضمّ إقليم بلوشستان الباكستاني. 1955 : في مارس/آذار، أثار قرار الحكومة الباكستانية دمج الأقاليم الغربية الأربعة في كيان إقليمي باسم "باكستان الغربية" انتقادات حادة من قبل الحكومة الأفغانية، التي اعتبرت هذه الخطوة تصعيدية تهدف إلى قمع الأقلية البشتونية. وردا على القرار، هاجم متظاهرون أفغان السفارة والقنصليات الباكستانية في كابل وقندهار وجلال آباد، مما دفع باكستان إلى إغلاق حدودها وفرض ضغوط اقتصادية على أفغانستان، إضافة إلى تقليص العلاقات الدبلوماسية معها، قبل أن تُستأنف العلاقات في أعقاب تدخل أمريكي.

: في مارس/آذار، أثار قرار الحكومة الباكستانية دمج الأقاليم الغربية الأربعة في كيان إقليمي باسم "باكستان الغربية" انتقادات حادة من قبل الحكومة الأفغانية، التي اعتبرت هذه الخطوة تصعيدية تهدف إلى قمع الأقلية البشتونية. وردا على القرار، هاجم متظاهرون أفغان السفارة والقنصليات الباكستانية في كابل وقندهار وجلال آباد، مما دفع باكستان إلى إغلاق حدودها وفرض ضغوط اقتصادية على أفغانستان، إضافة إلى تقليص العلاقات الدبلوماسية معها، قبل أن تُستأنف العلاقات في أعقاب تدخل أمريكي. 1956 – 1958 : شهدت هذه السنوات سلسلة من الزيارات واللقاءات بين قادة ومسؤولين من الجانبين، في محاولة لحل قضية البشتون وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.

: شهدت هذه السنوات سلسلة من الزيارات واللقاءات بين قادة ومسؤولين من الجانبين، في محاولة لحل قضية البشتون وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي. 1960 – 1961: تدهورت العلاقات بين باكستان وأفغانستان إثر فشل المحادثات، وعزز كلا البلدين قدراتهما العسكرية على طول حدودهما المشتركة، ثم قطعت باكستان العلاقات الدبلوماسية مع أفغانستان، وأغلقت الحدود وعلّقت التجارة العابرة بين البلدين، ردا على ما وصفته بمضايقة الدبلوماسيين الباكستانيين في كابل.

تقارب واستقرار (1963-1972)

شهدت هذه الفترة نوعا من الهدوء النسبي في العلاقات الباكستانية الأفغانية، واستعادت قدرا من طبيعتها، مع تراجع الدعم الأفغاني لقضية بشتونستان، نتيجة انشغال البلاد بالصراعات الداخلية على السلطة. وكانت أهم محطات هذه المرحلة:

1963 : في مارس/آذار، استقال رئيس الوزراء الأفغاني محمد داود خان، أحد أبرز الداعمين لفكرة انفصال بشتونستان. وفي مايو/أيار، نجحت الوساطة الإيرانية بين باكستان وأفغانستان في التوصل إلى اتفاقية طهران، وبموجبها استؤنفت العلاقات الدبلوماسية والتجارية وفُتحت المعابر الحدودية بين البلدين.

: في مارس/آذار، استقال رئيس الوزراء الأفغاني محمد داود خان، أحد أبرز الداعمين لفكرة انفصال بشتونستان. وفي مايو/أيار، نجحت الوساطة الإيرانية بين باكستان وأفغانستان في التوصل إلى اتفاقية طهران، وبموجبها استؤنفت العلاقات الدبلوماسية والتجارية وفُتحت المعابر الحدودية بين البلدين. 1965 : التزمت أفغانستان الحياد خلال الحرب الهندية الباكستانية، مما أتاح لباكستان إعادة نشر قواتها المتمركزة على طول الحدود مع أفغانستان، لدعم العمليات العسكرية وصد أي تقدم محتمل للقوات الهندية داخل الأراضي الباكستانية.

: التزمت أفغانستان الحياد خلال الحرب الهندية الباكستانية، مما أتاح لباكستان إعادة نشر قواتها المتمركزة على طول الحدود مع أفغانستان، لدعم العمليات العسكرية وصد أي تقدم محتمل للقوات الهندية داخل الأراضي الباكستانية. 1966 : في يناير/كانون الثاني، أعرب الرئيس الباكستاني أيوب خان خلال زيارته إلى كابل، عن امتنانه للملك الأفغاني ظاهر شاه، لموقف أفغانستان المحايد أثناء النزاع الهندي الباكستاني، فيما أظهر شاه تأييده لموقف باكستان في النزاع حول كشمير.

: في يناير/كانون الثاني، أعرب الرئيس الباكستاني أيوب خان خلال زيارته إلى كابل، عن امتنانه للملك الأفغاني ظاهر شاه، لموقف أفغانستان المحايد أثناء النزاع الهندي الباكستاني، فيما أظهر شاه تأييده لموقف باكستان في النزاع حول كشمير. 1971: التزمت أفغانستان مرة أخرى الحياد خلال الحرب الهندية الباكستانية. وعقب انتهائها، زار الرئيس الباكستاني ذو الفقار علي بوتو كابل لتقديم الشكر لظاهر شاه على موقف بلاده المحايد.

توتر وتحسّن (1973-1978)

1973: في يوليو/تموز، قاد محمد داود خان انقلابا عسكريا، بدعم من قوى يسارية محلية وتأييد ضمني من الاتحاد السوفيتي، أنهى حكم الملك محمد ظاهر شاه وأعلن قيام جمهورية أفغانستان برئاسته. ومع عودة داود -المعروف بمناصرته لقضية بشتونستان- إلى السلطة، تعثر التقارب الباكستاني الأفغاني، نتيجة تصعيد الموقف الرسمي الأفغاني المؤيد لمطلب بشتونستان.

إعلان

1974 : في فبراير/شباط، امتنع داود خان عن المشاركة في قمة قادة منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في لاهور بباكستان، بينما حاول المندوب الأفغاني في القمة عبد الرحمن بازواك طرح قضية بشتونستان، لكن محاولته باءت بالفشل بسبب تجاهل غالبية الدول الأعضاء لها.

: في فبراير/شباط، امتنع داود خان عن المشاركة في قمة قادة منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في لاهور بباكستان، بينما حاول المندوب الأفغاني في القمة عبد الرحمن بازواك طرح قضية بشتونستان، لكن محاولته باءت بالفشل بسبب تجاهل غالبية الدول الأعضاء لها. 1976 – 1978: شهدت العلاقات الأفغانية الباكستانية تحسّنا ملحوظا خلال هذه السنوات، إذ عقد محمد داود خان عدة لقاءات مع الرئيس الباكستاني ذو الفقار علي بوتو، ولاحقا مع الرئيس الجنرال ضياء الحق، ناقشت القضايا العالقة بما فيها بشتونستان وخط دورند، وتم الاتفاق على حلّ المشاكل القائمة.

دعم المجاهدين الأفغان (1978-1992)

1978: في أبريل/نيسان، قُتل الرئيس الأفغاني داود خان خلال انقلاب عسكري عُرف بـ"ثورة ثور"، وسيطر حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني الشيوعي على كابل، وأُعلن نور محمد تراقي رئيسا للدولة. وتبنى النظام الجديد، المقرّب من الاتحاد السوفياتي موقفا مؤيدا لقضية بشتونستان، مما قضى على التفاهمات السابقة وأعاد العلاقات إلى دائرة التوتر. وهنا بدأت باكستان تقديم دعم للمجموعات الأفغانية المناهضة للنظام الجديد، كما استقبلت عشرات آلاف اللاجئين الذين تدفقوا إلى أراضيها.

1979: في سبتمبر/أيلول، استولى حفيظ الله أمين على السلطة في أفغانستان بعد الإطاحة بالرئيس نور محمد تراقي وقتله. وفي ديسمبر/كانون الأول، دخلت القوات السوفياتية البلاد، وقُتل أمين خلال العملية، ليُعيَّن بدلا منه بابراك كارمال رئيسا. وعقب التدخل السوفياتي، كثّفت باكستان دعمها للمقاومة الأفغانية، كما استقبلت أعدادا متزايدة من اللاجئين.

1979 – 1992 : أدت باكستان دورا محوريا بوصفها القناة الرئيسية لتمرير الدعم الغربي والإمدادات إلى الفصائل الجهادية الأفغانية خلال الحرب السوفياتية الأفغانية، وهو ما عزز نفوذ باكستان داخل الساحة الأفغانية. وخلال هذه الفترة، تحولت مقاطعة الحدود الشمالية الغربية (إقليم خيبر بختونخوا) ولا سيما مدينة بيشاور ، إلى مركز رئيسي لقيادات وأنشطة أبرز الفصائل الأفغانية، ونقطة ارتكاز لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين. وقد تلقّت الفصائل الإسلامية تدريبات عسكرية ودعما لوجستيا وإمدادات بالسلاح مكّنتها من تنفيذ عملياتها داخل أفغانستان، كما لجأت شخصيات أفغانية بارزة -مثل قلب الدين حكمتيار وبرهان الدين رباني – إلى باكستان، حيث قادت العمل المسلح ضد الحكومات المدعومة من الاتحاد السوفياتي في كابل.

: أدت باكستان دورا محوريا بوصفها القناة الرئيسية لتمرير الدعم الغربي والإمدادات إلى الفصائل الجهادية الأفغانية خلال الحرب السوفياتية الأفغانية، وهو ما عزز نفوذ باكستان داخل الساحة الأفغانية. وخلال هذه الفترة، تحولت مقاطعة الحدود الشمالية الغربية (إقليم خيبر بختونخوا) ولا سيما مدينة بيشاور وقد تلقّت الفصائل الإسلامية تدريبات عسكرية ودعما لوجستيا وإمدادات بالسلاح مكّنتها من تنفيذ عملياتها داخل أفغانستان، كما لجأت شخصيات أفغانية بارزة -مثل قلب الدين حكمتيار وبرهان الدين رباني الاتحاد السوفياتي 1992 : في أبريل/نيسان، انهارت الحكومة الشيوعية وسقط نظام محمد نجيب الله، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية بين الفصائل المتناحرة على السلطة في أفغانستان.

: في أبريل/نيسان، انهارت الحكومة الشيوعية وسقط نظام محمد نجيب الله، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية بين الفصائل المتناحرة على السلطة في أفغانستان. 1997: سيطرت حركة طالبان على معظم أراضي أفغانستان، وحصلت على اعتراف رسمي من باكستان وأقامت معها علاقات وثيقة. ومع ذلك، بدأت العلاقات بالتوتر لاحقا بسبب موقف طالبان الرافض لاتفاقية خط دورند.

بين التعاون والتصعيد (2001-2018)

2001 : في أكتوبر/تشرين الأول، أُطيح بحركة طالبان بعد تدخل عسكري قادته الولايات المتحدة وانضمت إليه باكستان، وتولت إدارة البلاد حكومة انتقالية برئاسة حامد كرزاي الذي لم يعترف رسميا بخط دورند.

: في أكتوبر/تشرين الأول، أُطيح بحركة طالبان بعد تدخل عسكري قادته الولايات المتحدة وانضمت إليه باكستان، وتولت إدارة البلاد حكومة انتقالية برئاسة حامد كرزاي الذي لم يعترف رسميا بخط دورند. 2002 : وقّعت باكستان وأفغانستان إعلان كابل بشأن حسن الجوار، بهدف تعزيز التعاون الحدودي والأمني بين البلدين.

: وقّعت باكستان وأفغانستان إعلان كابل بشأن حسن الجوار، بهدف تعزيز التعاون الحدودي والأمني بين البلدين. 2003 : اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن الأفغانية والباكستانية في المناطق الحدودية، وتصاعدت التوترات بين البلدين، مما أدى إلى تفتيش السفارة الباكستانية في كابل.

: اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن الأفغانية والباكستانية في المناطق الحدودية، وتصاعدت التوترات بين البلدين، مما أدى إلى تفتيش السفارة الباكستانية في كابل. 2005 : أبرم الطرفان اتفاقية المرور العابر بين باكستان وأفغانستان، لتنظيم حركة النقل البري وتعزيز التعاون الاقتصادي على طول الحدود.

: أبرم الطرفان اتفاقية المرور العابر بين باكستان وأفغانستان، لتنظيم حركة النقل البري وتعزيز التعاون الاقتصادي على طول الحدود. 2006 : في يناير/كانون الثاني، وبعد موجة من الهجمات الانتحارية التي وقعت خلال الأشهر السابقة وأسفرت عن نحو 100 قتيل، اتهم كرزاي "إحدى دول الجوار" بالوقوف وراء تصاعد أعمال العنف، في إشارة غير مباشرة إلى باكستان. وفي مارس/آذار، اتهم الرئيس الباكستاني برويز مشرّف الحكومة الأفغانية الانتقالية بتسهيل نشاط بعض العناصر التي يُرجَّح أنها تمارس أعمالا معادية لأمن باكستان.

: في يناير/كانون الثاني، وبعد موجة من الهجمات الانتحارية التي وقعت خلال الأشهر السابقة وأسفرت عن نحو 100 قتيل، اتهم كرزاي "إحدى دول الجوار" بالوقوف وراء تصاعد أعمال العنف، في إشارة غير مباشرة إلى باكستان. وفي مارس/آذار، اتهم الرئيس الباكستاني برويز مشرّف الحكومة الأفغانية الانتقالية بتسهيل نشاط بعض العناصر التي يُرجَّح أنها تمارس أعمالا معادية لأمن باكستان. 2007: في ديسمبر/كانون الأول، أعلنت مجموعة من قادة قبائل البشتون تأسيس حركة طالبان باكستان في إقليم وزيرستان الجنوبي لمواجهة عمليات الجيش الباكستاني وردا على دور باكستان الداعم للولايات المتحدة.

إعلان

2014 : في سبتمبر/أيلول، انتُخب أشرف غني رئيسا لأفغانستان، وظل التوتر الأمني قائما نتيجة اتهامات متبادلة بأن كلا الطرفين يؤوي مجموعات مسلحة تنفذ هجمات عابرة للحدود، مما أثّر على تطبيع العلاقات رغم بعض الجهود الدبلوماسية.

: في سبتمبر/أيلول، انتُخب أشرف غني رئيسا لأفغانستان، وظل التوتر الأمني قائما نتيجة اتهامات متبادلة بأن كلا الطرفين يؤوي مجموعات مسلحة تنفذ هجمات عابرة للحدود، مما أثّر على تطبيع العلاقات رغم بعض الجهود الدبلوماسية. 2017: شرعت باكستان في إقامة سياج حدودي مع أفغانستان، وتقييد الحركة عبر المعابر الرسمية مع توسيع نقاط المراقبة، بحجة منع تسلل "العناصر الإرهابية". وقد أثارت هذه الخطوة احتجاج السلطات الأفغانية التي اعتبرتها محاولة لفرض واقع حدودي نهائي.

2018: في أبريل/نيسان، وُقعت "خطة عمل السلام والمصالحة الأفغانية الباكستانية" التي تضمنت بنودا رئيسية تهدف إلى تعزيز الأمن والتعاون بين البلدين، مثل: اتخاذ تدابير فعّالة ضد العناصر التي تُهدد الأمن القومي للجانبين، واحترام قواعد استخدام المجال الجوي للطرف الآخر، وتجنب توجيه الاتهامات العلنية المتبادلة.

احتدام الصراع (2021- 2026)

2021: في أغسطس/آب، سحبت الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان، فيما فرضت حركة طالبان سيطرتها على البلاد، معلنة قيام "إمارة أفغانستان الإسلامية".

2022 : شرعت باكستان في إقامة سياج حدودي لوقف تسلل المسلحين، وهو ما رفضته طالبان، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين الطرفين.

: شرعت باكستان في إقامة سياج حدودي لوقف تسلل المسلحين، وهو ما رفضته طالبان، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين الطرفين. 2023 : في 6 سبتمبر/أيلول، أغلقت باكستان المعبر الرئيسي بين البلدين بعد وقوع اشتباكات نتيجة محاولة القوات الأفغانية إقامة نقطة تفتيش في منطقة قالت إسلام آباد إنّ الحكومتين اتفقتا على عدم إقامة نقاط تفتيش فيها.

: في 6 سبتمبر/أيلول، أغلقت باكستان المعبر الرئيسي بين البلدين بعد وقوع اشتباكات نتيجة محاولة القوات الأفغانية إقامة نقطة تفتيش في منطقة قالت إسلام آباد إنّ الحكومتين اتفقتا على عدم إقامة نقاط تفتيش فيها. 2024: شهدت المناطق الحدودية عدة اشتباكات بسبب خلافات حول بناء السياج الحدودي والمواقع الأمنية، إضافة إلى هجمات شنّها متسللون على نقاط تفتيش أو معسكرات باكستانية. وأسفرت الاشتباكات عن عشرات القتلى والجرحى من الجانبين. وفي ديسمبر/كانون الأول، شنت باكستان غارات جوية على ولاية باكتيكا شرق أفغانستان، أسفرت عن مقتل 46 شخصا وفق ما أعلنته حكومة طالبان، كما بدأت حملة لترحيل مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان.