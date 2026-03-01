قاعدة كردستان العائمة.. منصة بحرية إيرانية ذات قدرات قتالية

منصة بحرية إيرانية متعددة الوظائف، كشفت عنها القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. استند تصميمها الأساسي إلى هيكل سفينة تجارية، قبل أن تخضع لعملية تحويل هندسي شاملة تضمن إعادة تأهيل البنية الداخلية ودمج أنظمة قيادة وسيطرة وإمكانات قتالية.

تهدف المنصة إلى تعزيز قدرات الانتشار البحري البعيد المدى، والبقاء فترات طويلة في أعالي البحار، مع توفير الدعم اللوجستي والخدمات الأساسية للسفن دون الحاجة إلى العودة للمياه الإقليمية.

وهي ثاني منصة من هذا النوع بعد السفينة "مكران"، وهي من القواعد البحرية المتنقلة القادرة على العمل كمركز قيادة وإسناد عملياتي في المياه الدولية العميقة، بعيدا عن السواحل الإيرانية.

النشأة والتصنيع

لم تولد قاعدة كردستان العائمة منصة عسكرية، بل يعود تصنيعها إلى عام 1991 حين دخلت الخدمة سفينة تجارية تحمل اسم "تبونان"، وتعمل في قطاع النقل البحري التجاري.

لاحقا، استحوذت عليها القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني وأخضعتها لعملية تحويل شاملة. ففي عام 2023، انطلقت عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي تجاوزت مفهوم التحديث التقليدي إلى إعادة بناء بنيوي متكامل.

شملت العملية تعزيز الهيكل البحري، وإعادة تصميم البنية الداخلية، ودمج أنظمة قيادة وسيطرة، إلى جانب تجهيزات وإمكانات عسكرية متقدمة، بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية والقتالية للبحرية الإيرانية.

تولت تنفيذ المشروع مجموعة صناعات فراساحل التي أدارت عملية التحويل الهندسي من سفينة شحن تقليدية إلى منصة عملياتية متعددة الأدوار، وأسفرت هذه الجهود عن إنشاء قاعدة كردستان العائمة التي تجمع بين قدرة الإبحار مسافات طويلة والبنية العسكرية المتكاملة.

التسمية

تعكس تسمية قاعدة كردستان العائمة توجها استراتيجيا لدى القيادة الإيرانية يتجاوز البعد العسكري البحت، لتصبح جزءا من خطاب وطني يعكس التنوع القومي في البلاد.

إعلان

فقد أوضح نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، أن المؤسسة العسكرية اعتمدت سياسة تسمية القواعد البحرية العائمة بأسماء القوميات والمحافظات الإيرانية، في إطار رؤية تهدف إلى إبراز فسيفساء الهوية الوطنية وتعزيز مفهوم التضامن بين مكونات المجتمع الإيراني.

وأضاف أيضا أن القواعد المنضمة حديثا إلى الأسطول ستُسمّى بأسماء محافظات إيرانية، بما يبرز التنوع والتماسك الداخلي.

المواصفات

الطول: 182 مترا.

العرض: 32 مترا.

الوزن: حوالي 45 ألف و 500 طن.

المميزات والقدرات القتالية

تتميز قاعدة كردستان العائمة بامتلاكها مهبط مروحيات قادر على تشغيل عدة مروحيات في الوقت نفسه، إلى جانب دعم طائرات مسيرة عمودية الإقلاع والهبوط.

تمتلك القاعدة القدرة على استقبال المدمرات والفرقاطات والغواصات لترسو فيها في آن واحد، مع مستودعات وقود وذخيرة تكفي لدعم مجموعات السفن مدة تصل إلى 90 يوما، إضافة إلى مستشفى بحري مجهز بالكامل ومركز تحكم وقيادة متكامل لإدارة العمليات البحرية بشكل فعّال.

أما من الناحية القتالية، فقد تم تجهيز الجزء الأمامي من السطح بأنواع متعددة من التسليحات الهجومية والدفاعية.

فالقاعدة تحمل ثمانية صواريخ كروز مضادة للسفن من طراز "قادر" و"قدير" بمدى يتراوح بين 200 و300 كيلومتر، إضافة إلى صواريخ الدفاع الجوي العمودية الإطلاق "نواب"، المصممة للتصدي للأهداف المنخفضة الارتفاع مثل الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز.

كما للقاعدة القدرة على تشغيل طائرات مسيرة انتحارية من طراز "كيان" بمدى يصل إلى حوالي 2000 كيلومتر، مما يوسع بشكل كبير من المدى القتالي والهجومي للمنصة.