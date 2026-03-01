تعرف على القيادة الثلاثية التي تقود إيران بعد مقتل خامنئي

عقب تأكيد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت إيران في 28 فبراير/شباط 2026، أعلن محمد مخبر، مستشار خامنئي، تشكيل قيادة ثلاثية لقيادة المرحلة الانتقالية، يتولاها كل من الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي إضافة إلى فقيه من مجلس صيانة الدستور، وتقرر لاحقا اختيار علي رضا أعرافي.

واستشهد محمد مخبر بالمادة 111 من الدستور، معلنا أنه في حال غياب الزعيم، تتولى مهامه مؤقتا هيئة ثلاثية تضم رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور الذي يختاره مجلس تشخيص مصلحة النظام، إلى حين انتخاب قائد جديد في أقرب وقت ممكن.

الرئيس مسعود بزشكيان

طبيب وسياسي إصلاحي إيراني وُلد عام 1954 في مهاباد. عُرف بمواقفه المنتقدة لما يسميهم "الأصوليين"، وترشح للرئاسة أكثر من مرة، رُفض بعضها من مجلس صيانة الدستور، قبل أن يُنتخب رئيسا لإيران في يوليو/تموز 2024، ليصبح ثالث إصلاحي يصل إلى المنصب بعد أبو الحسن بني صدر ومحمد خاتمي.

تلقى تعليمه في مهاباد وأورومية، ثم اتجه إلى دراسة الطب في جامعة تبريز للعلوم الطبية. نشط طلابيا في أثناء الثورة الإيرانية عام 1979، وأسّس بعد الثورة الجمعية الإسلامية لطلبة كلية الطب.

وفي الحرب العراقية الإيرانية، شارك في إرسال الفرق الطبية إلى الجبهات وعمل طبيبا ومقاتلا.

تخصص في الجراحة العامة ثم جراحة القلب، وتولى مناصب أكاديمية وإدارية، منها رئاسة جامعة تبريز للعلوم الطبية، ثم وزارة الصحة في عهد الرئيس محمد خاتمي، قبل أن يترك المنصب إثر خلافات برلمانية. كما انتُخب نائبا عن تبريز وأصبح النائب الأول لرئيس البرلمان العاشر.

في انتخابات 2024 المبكرة، التي دُعي إليها عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، خاض بزشكيان السباق مرشحا وحيدا للتيار الإصلاحي في مواجهة 5 محافظين، وفاز بنسبة 55% متقدما على سعيد جليلي.

وتعرض الرئيس الإيراني لمحاولة اغتيال في العملية الإسرائيلية الأمريكية يوم 28 فبراير/شباط 2026، وفيما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقتله، خرج ابنه معلنا إحباط المحاولة مؤكدا نجاة أبيه.

رئيس السلطة القضائية غلام حسين

رجل دين وسياسي إيراني يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2021 بعد تعيينه من المرشد الراحل، وُلد عام 1956 في إجيّه بمحافظة أصفهان.

درس غلام حسين محسني إجئي في مدرسة الحقاني بمدينة قم، وانخرط في العمل القضائي بعد الثورة الإيرانية 1979، وشغل مناصب في محكمة الثورة ووزارة الاستخبارات، وشارك في عمليات اعتقال وإعدام واسعة للمعارضين.

تدرج إجئي في المناصب القضائية والأمنية، منها نائب المدعي العام لمحكمة رجال الدين عام 1995، ثم مدعيا عاما ووزيرا للاستخبارات (2005–2009)، قبل أن يصبح نائب رئيس السلطة القضائية عام 2015، وممثلا للسلطة القضائية لدى وزارة الاستخبارات.

وكان من أبرز القضايا التي حقق فيها إجئي تفجير مكتب رئيس الوزراء عام 1981، كما يُعتقد أنه أدى دورا في إعدام 8 آلاف سجين سياسي عام 1988، والاغتيالات المتسلسلة للمثقفين الإيرانيين نهاية التسعينيات، كما أشرف على اعتقالات واسعة في احتجاجات 2009 و2018 و2019.

كما أدار إجئي الصحافة القضائية وأصدر أوامر بإغلاق أكثر من 100 صحيفة، مما اعتبرته منظمات حقوق الإنسان دليلا على دوره المركزي في قمع حرية الإعلام. ولُقب بـ"القاضي القاطع" بعد أن اعتدى جسديا على صحفي في اجتماع عام 2004.

وإجئي معروف بسياساته الأمنية إذ تمكن من تنفيذ أحكام الإعدام والقصاص وفق صلاحيات واسعة منحها له المرشد الراحل، مما أدى إلى إنهاء مئات القضايا في فترة قصيرة. وبسبب هذه الانتهاكات، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات عليه، شملت تجميد أصوله وحظر السفر.

علي رضا أعرافي

عالم دين إيراني يشغل منصب مدير الحوزات العلمية، وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وإمام صلاة الجمعة في قم. ولد عام 1955 في ميبود بمحافظة يزد، ودرس القرآن والأدب والفقه منذ طفولته، ثم واصل دراسته في قم، واطّلع على المقررات العلمية والفلسفية لدى كبار علماء الحوزة مثل مرتضى حائري وكاظم حائري.

شارك أعرافي في حركة الإمام الخميني منذ صغره، وسُجن في سن الـ16. وأسس مجلس الإشراف على الطلاب غير الإيرانيين عام 1979، الذي تحول لاحقا إلى المركز العالمي للعلوم الإسلامية، ويترأسه منذ 2008.

كما شارك في إدارة جامعة علوم القرآن والتربية وعمل إمام الجمعة في ميبود منذ 1992 وفي قم منذ 2014. وانضم إلى المجلس الأعلى للثورة الثقافية عام 2011، وعُيّن مديرا للحوزات العلمية ورئيسا للحوزات على مستوى إيران عام 2016.

وهو عضو في رابطة معلمي الحوزة، ومسؤول عن الحوزات في ميبود. وترشح لمجلس الخبراء عام 2015 لكنه لم يُنتخب، ثم عُيّن عضوا في مجلس صيانة الدستور عام 2019 من المرشد الراحل.

وشغل عدة مناصب بارزة أخرى في النظام الديني الإيراني، من أبرزها رئاسة جامعة المصطفى العالمية، ورئاسة مركز تحقيقات الحوزة والجامعة في قم، وعضوية مجلس خبراء القيادة، مما يعكس دوره المركزي في إدارة التعليم الديني والمؤسسات الحوزوية.