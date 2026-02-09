منتدى الجزيرة.. منصة عالمية للفكر والحوار والتبادل الثقافي

أبرز فعالية تنظّمها شبكة الجزيرة الإعلامية منذ انطلاق دورة المنتدى الأولى في يوليو/تموز 2004 في العاصمة القطرية الدوحة، ويشرف على تنظيمه مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع شركائه في الشبكة.

ويُعد المنتدى إطارا ثقافيا فكريا مستقلا غير ربحي، يهدف إلى إدارة حوار واسع حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام العام، مع الالتزام بالنزاهة الفكرية واحترام الرأي والرأي الآخر، وجمع قادة سياسيين وأكاديميين وخبراء وإعلاميين ونشطاء مجتمع مدني، مسهما بذلك في بناء جسور التواصل بين الثقافات والحضارات المتنوعة وتبادل الخبرات والتجارب عبر الحوار وشبكات البحث العلمي وورش العمل المختلفة.

وفي دورته الـ17 التي عُقدت عام 2026 تحت عنوان "القضية الفلسطينية والتوازنات الإقليمية في سياق تشكّل عالم متعدد الأقطاب"، تناول المنتدى التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، انطلاقا من تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وصولا إلى إعادة تشكّل المشهد السياسي في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.

كما ناقش المنتدى انعكاسات هذه التطورات على موازين القوى الإقليمية، وآثارها على الوضع العربي، وعلى التحالفات الإقليمية والدولية في المنطقة.

ما منتدى الجزيرة؟

ومع مرور الوقت، أصبح منتدى الجزيرة منصة عالمية ومحطة أساسية في أجندة الفعاليات الفكرية الدولية، بطابعه الخاص وهويته المميزة.

وعُقد المنتدى الأول في يومي 12 و13 يوليو/تموز 2004، تحت عنوان "الإعلام في عالم متغير: المعايير المهنية والتعددية الثقافية"، وركّز على تبادل الخبرات ووجهات النظر بين المؤسسات الإعلامية، وتعزيز التعددية الإعلامية، والبحث عن القواسم المشتركة التي تجمع وسائل الإعلام العربية، ولا سيما القنوات الإخبارية التلفزيونية، بنظرياتها العالمية.

أهداف المنتدى

يهدف منتدى الجزيرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:

تأسيس جسور التواصل بين الثقافات والحضارات المتنوعة.

تعزيز تبادل الخبرات والتجارب عبر الحوار وشبكات البحث العلمي وورش العمل.

توفير فضاء للنقاش في مجالات السياسة والإعلام والاتصال والحريات العامة وحقوق الإنسان.

جمع القادة السياسيين والأكاديميين والخبراء وقادة الرأي ونشطاء المجتمع المدني لمناقشة القضايا التي تمس الوجود الإنساني.

الإسهام في رصد التحديات والفرص والعمل على معالجتها.

إتاحة الفرص للمشاركين، لا سيما جيل الشباب، للتفاعل مع قضايا الرأي العام الإقليمي والدولي.

تمكين المشاركين من الاحتكاك بالقادة والمسؤولين في مجالات السياسة والاقتصاد والإعلام، وإبداء الرأي بشأن القضايا المطروحة.

ضيوف المنتدى

يستضيف منتدى الجزيرة نخبة واسعة من صانعي القرار والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين، إلى جانب الباحثين والمثقفين من مختلف المشارب والتوجهات والانتماءات الرسمية والشعبية، فضلا عن ممثلي مؤسسات صحفية ومراكز أبحاث وهيئات متخصصة في مجال السياسة الدولية، من داخل العالم العربي وخارجه.

وقد شارك في دورة منتدى الجزيرة عام 2026 عدد كبير من الشخصيات السياسية والفكرية البارزة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، إلى جانب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج خالد مشعل، ووزير خارجية السودان الأسبق مصطفى عثمان إسماعيل.

كما شارك في دورات سابقة رئيس الجمهورية التونسية الأسبق المنصف المرزوقي، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس جنوب أفريقيا الأسبق تابو مبيكي، ورئيس وزراء لبنان الأسبق سليم الحص، ورئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي، وزعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، وغيرهم من الشخصيات البارزة من مختلف أنحاء العالم.