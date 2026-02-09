شفيق الرحمن.. طبيب بنغالي يقود حزب الجماعة الإسلامية بعد مسيرة اشتراكية

طبيب وسياسي إسلامي بنغلاديشي يقود حزب الجماعة الإسلامية في الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير/شباط 2026، بعد انتخابه أميرا للحزب لولاية ثالثة حتى عام 2028.

بدأ مسيرته السياسية عام 1973 في حزب الاشتراكية الوطنية، قبل أن ينتقل إلى الجمعية الطلابية الإسلامية وينضم رسميا إلى حزب الجماعة الإسلامية عام 1984.

وشهدت مسيرته السياسية توليه مناصب قيادية محلية ووطنية في الحزب، إلى جانب نشاط دعوي واجتماعي امتد أكثر من 4 عقود.

المولد والنشأة

وُلد شفيق الرحمن محمد إبرو ميا في 31 أكتوبر/تشرين الأول 1958، في مدينة مولوي بازار في شمال شرق بنغلاديش.

وقد تزوج الطبيبة أمينة بيغوم، ولهما ابنتان وابن، وجميع أفراد هذه الأسرة يعملون في مجال الطب.

الدراسة والتكوين العلمي

أكمل شفيق الرحمن المرحلة الدراسية الإعدادية في مدرسة برامشال عام 1974، ثم الثانوية في مدرسة مراري تشاند عام 1976. وتخرج في كلية سيلهت الطبية، حاصلا على البكالوريوس في الطب والجراحة عام 1983.

التجربة السياسية

بدأ شفيق الرحمن نشاطه السياسي عام 1973 في إطار منظمة "جاشد" الطلابية التابعة لحزب الاشتراكية الوطنية، وهو حزب كان قد انشق عن حزب رابطة عوامي بقيادة الشيخ مجيب الرحمن.

وفي عام 1977، التحق شفيق الرحمن بجمعية الطلبة الإسلامية التابعة لحزب الجماعة الإسلامية، وفي أثناء دراسته في كلية الطب عُيّن في منصب زعيم الجمعية في فرع مدينة سيلهت.

وبعد نشاطه في الجمعية، انضم إلى صفوف حزب الجماعة الإسلامية عام 1984 لمواصلة عمله الدعوي والسياسي، وتولى منصب سكرتير الحزب في فرع منطقة سيلهت بين عامي 1989و1991، ثم بعد تدرّجه في المناصب أصبح أميرا لفرع الحزب في المنطقة نفسها عام 1998.

وعلى المستوى الوطني، تولى منصب الأمين العام المساعد للحزب عام 2010، وشغل منصب القائم بأعمال الأمين العام من عام 2011 حتى عام 2016، ثم تولى منصب الأمين العام من عام 2018 حتى عام 2019.

وترشح شفيق الرحمن لدائرة داكا -15 في الانتخابات البرلمانية عام 2018، واحتل المركز الثاني، لكنه لم يتمكن من الفوز بمقعد في البرلمان.

وبعد عمل امتّد أكثر من أربعة عقود في حزب الجماعة الإسلامية وفرعه الطلابي، تم اختياره في انتخاب سري أميرا للحزب في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وفي فترة حكم حزب رابطة عوامي بقيادة الشيخة حسينة واجد، التي تخلّت لاحقا عن السلطة وغادرت البلاد إلى الهند، تعرض شفيق الرحمن للاعتقال مرات عدة، كان آخرها في ديسمبر/كانون الأول 2022، على خلفية اتهامه بعلاقات مزعومة مع "جماعة الأنصار في الهند الشرقية" المصنفة جماعة متطرفة. وبعد أن أمضى نحو 15 شهرا في السجن، أُطلق سراحه في مارس/آذار 2024.

وإلى جانب العمل السياسي والدعوي، انخرط شفيق الرحمن في العمل الاجتماعي عبر عضويته في عدد من المنظمات الاجتماعية، ومنها جمعية الهلال الأحمر البنغلاديشي والجمعية الطبية البنغلاديشية وغرفة تجارة وصناعة سيلهت.

الانتخابات البرلمانية 2026

أُعيد انتخاب شفيق الرحمن أميرا لحزب الجماعة الإسلامية ولاية ثالثة حتى عام 2028، ليقوده في الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير/شباط 2026.

وأثناء حملته الانتخابية، أثار شفيق الرحمن جدلا واسعا في البلاد بعد تصريح أدلى به في مقابلة مع قناة الجزيرة الإنجليزية، مدافعا فيه عن عدم وجود زعيمة تتولى قيادة حزب الجماعة الإسلامية.