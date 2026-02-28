"صياد 3-جي" أول صاروخ دفاع جوي بحري إيراني يُطلق عموديا

أول صاروخ دفاع جوي بحري إيراني بعيد المدى يعمل بنظام الإطلاق العمودي (VLS)، ويتميّز بقدرته على إنشاء مظلة دفاع جوي بقطر 300 كيلومتر حول الوحدات البحرية، مما يعزز بقاءها في مواجهة التهديدات الجوية ويرفع مستوى حمايتها العملياتية.

ويأتي الكشف عن هذا الإنجاز العسكري في ذروة التوتر بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، بالتزامن مع تحشيد أمريكي في المنطقة يضم حاملات طائرات ومقاتلات شبح وتهديدات بشن هجوم على إيران.

ويحمل اختباره في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الإستراتيجية للطاقة في العالم، رسالة إيرانية واضحة بطموحها إلى تأمين هذا الممر من جهة، وتعزيز قدراتها البحرية من جهة أخرى، إذ يعكس هذا التطور العسكري تركيزا إستراتيجيا للقوات المسلحة الإيرانية على بناء طبقات دفاع جوي متعددة ومتكاملة للأسطول البحري، في إطار مساعيها المتواصلة لتطوير قدرات ردع فعّالة وقادرة على توفير حماية شاملة في مواجهة التهديدات المحتملة التي تشهدها المنطقة.

التصنيع والتدشين

كشفت إيران لأول مرة عن صاروخ "صياد 3-جي" في 22 فبراير/شباط 2026، في أثناء مناورات "التحكّم الذكي" التي نفذتها القوة البحرية للحرس الثوري في مضيق هرمز، حيث جرى إطلاقه من على متن السفينة الحربية "الشهيد صياد شيرازي".

ونشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو للحظة إطلاق الصاروخ عموديا من على متن السفينة، في أول استخدام عملياتي لمنظومة دفاع جوي بعيدة المدى تعمل من البحر عبر الإطلاق العمودي في تاريخ إيران.

ويُعد هذا الصاروخ النسخة البحرية من عائلة صواريخ "صياد-3" التي دُشنت يوم 22 يوليو/تموز 2017، بهدف "الوقوف في وجه التهديدات الجوية المتوسطة والبعيدة المدى"، التي تُعد بدورها نسخة مطورة من منظومة صواريخ صياد.

بدأت منظومة الصناعات الدفاعية الإيرانية تطوير عائلة صواريخ صياد عام 2010، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي محليا. واختبرت النسخة الأرضية من صاروخ "صياد-3" لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2016، بمدى يصل إلى نحو 120 كيلومترا.

وشهدت عائلة صواريخ صياد سلسلة من التحديثات التقنية الهادفة إلى رفع كفاءتها العملياتية، شملت تطوير نظام الطيار الآلي وحاسوب الطيران، وتعزيز خوارزميات التوجيه والتحكّم وأنظمة وصلة البيانات، فضلا عن تحسين تصميم الرأس الحربي وخصائص الوقود وتركيبته، بما يعزز الأداء والدقة والموثوقية في مختلف الظروف التشغيلية.

المواصفات

النوعية: صاروخ دفاع جوي بحري بعيد المدى.

صاروخ دفاع جوي بحري بعيد المدى. نظام الإطلاق: عمودي (VLS).

عمودي (VLS). المدى: 150 كيلومترا.

150 كيلومترا. الارتفاع القتالي: 30 كيلومترا.

30 كيلومترا. السرعة: 8000 كيلومتر في الساعة (نحو 7 مخات).

8000 كيلومتر في الساعة (نحو 7 مخات). الطول: نحو 7 أمتار.

نحو 7 أمتار. القطر: 50 سنتيمترا.

50 سنتيمترا. الوزن: 2000 كيلوغرام.

2000 كيلوغرام. الرأس الحربي: شديد الانفجار.

شديد الانفجار. التغطية الدفاعية: مظلة دفاع جوي بقطر 300 كيلومتر.

مظلة دفاع جوي بقطر 300 كيلومتر. الوقود: صلب.

المميزات

يتميز صاروخ "صياد 3-جي" بقدرته على إنشاء مظلة دفاع جوي بقطر 300 كيلومتر حول الوحدات البحرية، مما يعزز بقاءها في مواجهة التهديدات الجوية ويرفع مستوى حمايتها العملياتية، كما يمكنه العمل بشكل مستقل أو ضمن منظومات دفاع جوي شبكية تحت قيادة وسيطرة موحدة.

ويمثل صاروخ "صياد3-جي" نقلة نوعية في قدرات الدفاع الجوي البحري الإيراني، بفضل تزويده للمرة الأولى بنظام الإطلاق العمودي (VLS)، ما يجعله مناسبا للانتشار على السفن الحربية.

ويتيح مداه العملياتي البالغ 150 كيلومترا، وهو مدى يفوق النسخة الأرضية منه، إنشاء منطقة دفاعية واسعة لحماية الأسطول الإيراني في المياه الإقليمية.

ويُعد نظام الإطلاق العمودي من أبرز ميزات هذا الصاروخ، إذ يُطلق من صوامع كبيرة يمكنها استيعاب 6 صواريخ، مما يسمح بإطلاقها دون الحاجة إلى توجيه أفقي للمنصة، ويرفع سرعة الاستجابة في مواجهة التهديدات الجوية المتعددة والمتزامنة.

وتمتاز هذه التقنية بقدرتها على تغطية زاوية 360 درجة، مما يعزز بقاء القطع البحرية في بيئات القتال المعقّدة.

وبحسب المواصفات الفنية، فإن "صياد-3 جي" قادر على اعتراض وتدمير طيف واسع من الأهداف الجوية، تشمل الطائرات المقاتلة والمسيّرات وطائرات الدوريات البحرية وبعض أنواع صواريخ كروز.

ويعتمد في توجيهه على تقنيات رادارية نشطة أو شبه نشطة، توفر دقة عالية في الظروف البحرية المتغيرة، كما يمكنه العمل بشكل مستقل أو ضمن شبكات رادارية متكاملة، في إطار الإستراتيجية الإيرانية لمواجهة التهديدات المتقدمة.

وبفضل هذه المواصفات والميزات، يُعد "صياد-3 جي" عنصرا رئيسيا في منظومة الردع البحرية الإيرانية، ويُقارن بأنظمة عالمية مثل "ستاندرد" الأمريكي (SM-2) و"أستر" الأوروبي، مع فارق أن تطويره تم بالكامل بالاعتماد على خبرات محلية.