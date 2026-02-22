إل مينتشو.. ضابط شرطة تزعّم أحد أكبر كارتلات المخدرات بالمكسيك

أحد أخطر قادة الجريمة المنظمة في العالم، تزعّم كارتل خاليسكو الجيل الجديد (CJNG)، أحد أقوى تنظيمات الاتجار بالمخدرات في المكسيك وأكثرها نفوذا، ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تقود إلى القبض عليه.

وفي 22 فبراير/شباط 2026، قُتل أثناء عملية عسكرية نفذتها القوات المكسيكية في ولاية خاليسكو غرب البلاد.

المولد والنشأة

وُلد نيميسيو روبين أوسيغويرا سيرفانتيس، المعروف بلقب "إل مينتشو"، يوم 17 يوليو/تموز 1966، في بلدة أغيلِيّا الجبلية بولاية ميتشواكان غرب المكسيك.

هذه المنطقة التي تعرف بتضاريسها الوعرة، ارتبط اسمها بضعف مؤسسات الدولة وانتشار أنشطة الاقتصاد غير النظامي. وفي هذا السياق، تداخلت على مدى عقود زراعة الخشخاش (المستخدم في إنتاج الأفيون والهيروين) والماريغوانا مع المحاصيل التقليدية.

في سنواته الأولى، عمل سيرفانتيس في الحقول مزارعا للأفوكادو، شأنه شأن كثيرين من أبناء المنطقة، قبل أن يتجه إلى الولايات المتحدة سعيا وراء فرص أفضل.

وأثناء إقامته هناك، تورط -بحسب لوائح الادعاء الأمريكية- في أنشطة مرتبطة بتجارة الهيروين، ثم أوقفته السلطات الأمريكية وقضى عقوبة في أحد السجون، قبل أن يُرحَّل لاحقا إلى المكسيك.

في عالم الجريمة

عقب ترحيله إلى المكسيك، التحق سيرفانتيس بسلك الشرطة مدة وجيزة، قبل أن ينتقل إلى العمل ضمن كارتل ميلينيو، المرتبط بكارتل سينالوا، وتدرّج في صفوف التنظيم وأصبح أحد أبرز عناصره التنفيذية، بعد أن عمل قاتلا مأجورا.

وهناك حاول بسط سيطرته على كارتل ميلينيو، لكنه أخفق في ذلك، فانفصل عنه وأعلن مواجهة مفتوحة مع كارتل سينالوا (أقوى كارتل في المكسيك في ذلك الوقت)، ليؤسس عام 2009 كارتل خاليسكو الجيل الجديد (CJNG) بالتعاون مع شبكة محلية متخصصة في غسل الأموال، وينسب اسمه إلى ولاية خاليسكو التي تحتضن مدينة غوادالاخارا، إحدى أكبر مدن المكسيك.

اعتمد الكارتل استراتيجية مزدوجة جمعت بين شبكات تهريب المخدرات وبناء الحاضنة المحلية على غرار كارتل سينالوا، وبين مستوى عالٍ من العنف المنهجي المستوحى من تكتيكات كارتل "زيتاس" شبه العسكرية، بما في ذلك التوسع في أنشطة الابتزاز والاختطاف.

النفوذ والسيادة

على مدى سنوات، عزز إل مينتشو نفوذه عبر دفع رشًى لتأمين حماية تمنحه حرية شبه كاملة في التحرك داخل ولاية خاليسكو، إلى جانب سعيه لتأسيس شبكة حماية سياسية تضمن استمرارية عملياته.

وأشارت التقديرات إلى أن كارتل خاليسكو الجيل الجديد امتلك أعلى قدرات تهريب الكوكايين والهيروين والميثامفيتامين في المكسيك، ومع مرور الوقت توسعت أنشطته لتشمل تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وتحت قبضته، تحول الكارتل إلى المنظمة الأكثر دموية عالميا، إذ بسط نفوذه عبر اغتيالات جريئة لمسؤولين حكوميين، والسيطرة الكاملة على ممرات تهريب الفنتانيل والكوكايين نحو الأسواق الدولية، وتشييد مستشفيات خاصة بعيداً عن أعين السلطات.

وبلغت سطوة إل مينشو ذروتها بامتلاك جيش موازٍ من المرتزقة المدربين، متفوقا في قدراته التسليحية على العصابات الأخرى إلى درجة إسقاط مروحيات عسكرية بصواريخ "آر بي جي". وتحت قيادته، تورط الكارتل في ارتكاب العديد من جرائم القتل ضد جماعات تهريب منافسة وضباط أجهزة إنفاذ القانون المكسيكية.

على قوائم المطلوبين

منذ عام 2017، وُجهت عدة لوائح اتهام ضد إل مينتشو أمام محكمة مقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة.

وقُدمت في 5 أبريل/نيسان 2022، ضده تهم بالتآمر وتوزيع مواد محظورة مثل الميثامفيتامين والكوكايين والفنتانيل، بغرض التوريد غير القانوني إلى الولايات المتحدة، واستخدام الأسلحة النارية أثناء جرائم الاتجار بالمخدرات وما تعلق بها.

كما وُجهت إليه تهم بموجب قانون زعماء المخدرات -الذي أصدرته الولايات المتحدة عام 1999 بغرض حرمان كبار تجار المخدرات الأجانب من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي- لإدارته مؤسسة إجرامية مستمرة.

وقد رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تقود إلى توقيفه.

مقتله

قُتل نيميسيو روبين أوسيغويرا سيرفانتس -المعروف بإل مينتشو- في عملية عسكرية نفذتها القوات المكسيكية في ولاية خاليسكو غربي البلاد، وفق ما أكدته وزارة الدفاع المكسيكية مساء الأحد 22 فبراير/شباط 2026.

وقالت وزارة الدفاع المكسيكية إن العملية العسكرية نُفذت في بلدة تابلابا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين من العصابة وإصابة ثلاثة من عناصر الجيش.

وأضافت أن إل مينتشو أصيب في العملية ومات أثناء نقله جواً إلى العاصمة مكسيكو سيتي. وقالت السفارة المكسيكية في واشنطن إن الولايات المتحدة قدّمت معلومات استخبارية ساهمت في العملية التي استهدفت إل مينتشو.