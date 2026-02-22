جوش غرينباوم.. مستشار ترمب وقائد العمليات اليومية بمجلس السلام

مسؤول حكومي أمريكي وخبير مالي واستثماري سابق، تميز بمسيرة مهنية تجمع بين الخبرة القانونية والإدارية والمالية. ومع بداية الإدارة الثانية للرئيس دونالد ترمب في يناير/كانون الثاني 2025، عُيّن مفوضا لخدمة الاستحواذ الفدرالية، إحدى الوكالات الرئيسية التابعة لـ"إدارة الخدمات العامة".

وعقب توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في ديسمبر/كانون الأول 2025، توسَّع الدور العام لغرينباوم ليشمل المجال الدبلوماسي، إذ بدأ العمل مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترمب ومستشاره الرئاسي جاريد كوشنر.

وفي أوائل عام 2026، أصبح مستشارا رفيع المستوى للرئيس ترمب ومستشارا دبلوماسيا لـ"مجلس السلام في غزة"، وكُلّف بقيادة الإستراتيجية والعمليات اليومية وتحويل أولويات المجلس إلى آليات تنفيذية عملية.

المولد والنشأة

وُلد جوش غرينباوم في أوائل ثمانينيات القرن الـ20 في ولاية نيوجرسي الأمريكية، ونشأ في بيئة تنتمي إلى المجتمع اليهودي الأرثوذكسي. وهو حفيد أحد الناجين من "الهولوكوست".

الدراسة والتكوين العلمي

تلقى غرينباوم تعليمه الأولي في مدرسة دينية يهودية تُعرف باسم "يشيفا"، ثم انتقل إلى التعليم العالي ملتحقا بجامعة نيويورك.

استكمل دراساته العليا في جامعة نيويورك من خلال مسار أكاديمي مزدوج، إذ جمع بين دراسة القانون وإدارة الأعمال في الوقت نفسه. فقد نال درجة الدكتوراه المهنية في القانون من كلية الحقوق، كما حصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال من كلية ستيرن لإدارة الأعمال في الجامعة ذاتها.

التجربة العملية

بدأ غرينباوم مسيرته المهنية في قطاع التمويل، وعمل في البداية ضمن شركة والده لاستيراد المواد الغذائية ثم انتقل إلى مجال الخدمات المصرفية والاستثمارية.

في عام 2016، انضم إلى شركة "موليس آند كومباني" وشارك في فريق إعادة الهيكلة، مُركّزا جهوده على عمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة هيكلة رأس المال، وإعادة هيكلة الشركات. وتدرَّج في مناصبه داخل الشركة حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس قبل أن يغادرها.

وفي عام 2020، انتقل إلى شركة الاستثمار في الأسهم الخاصة (KKR & Co)، وشغل منصب مدير استثمار ثم مدير، مُركّزا عمله على عمليات إعادة الهيكلة المالية المعقدة والاستثمارية الخاصة، كما تولى عضوية مجالس إدارة شركات عدة ضمن محفظة الشركة، منها بيلك وغالاكسي يونيفرسال وبيت وايز.

ومع بداية الإدارة الثانية للرئيس دونالد ترمب في يناير/كانون الثاني 2025، عُيّن غرينباوم مفوضا لخدمة الاستحواذ الفدرالية، إحدى الوكالات الرئيسية التابعة لـ"إدارة الخدمات العامة"، وهي وكالة فدرالية مهمتها تنسيق عمليات المشتريات والخدمات عبر جميع الوكالات الفدرالية.

وبصفته مفوضا، شرع غرينباوم في إجراء مراجعة شاملة للعقود الفدرالية، مع التركيز على تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي الواسع النطاق.

مستشار بمجلس السلام في غزة

بعد توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في ديسمبر/كانون الأول 2025، توسَّع الدور العام لغرينباوم ليشمل المجال الدبلوماسي، إذ بدأ العمل مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترمب ومستشاره الرئاسي جاريد كوشنر.

وفي أوائل عام 2026، عُيّن غرينباوم مستشارا رفيع المستوى للرئيس ترمب ومستشارا دبلوماسيا لـ"مجلس السلام في غزة"، وكُلّف بقيادة الإستراتيجية والعمليات اليومية وتحويل أولويات المجلس إلى آليات تنفيذية عملية.

وشارك غرينباوم في اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين دوليين، منهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وبعد الاجتماع الأول لمجلس سلام غزة الذي عُقد يوم 19 فبراير/شباط 2026، أكد غرينباوم أن الرئيس ترمب وضع نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشكل كامل شرطا أساسيا للبدء فعليا في إعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح غرينباوم في تصريح له لقناة الجزيرة أن الإدارة الأمريكية أجرت محادثات بناءة مع دول عدة لضمان مشاركة حماس في المفاوضات، مشيرا إلى موافقة الحركة على إطار عمل منذ توقيع خطة النقاط العشرين، مؤكدا أن نزع السلاح الفوري والكامل يمثل الأساس للانطلاق في عملية إعادة الإعمار.