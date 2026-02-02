ممر ريغافيم.. عنق الزجاجة الإسرائيلية للتحكم بالداخلين إلى غزة

ممر أمني إسرائيلي لفحص الوافدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، أنشأته إسرائيل مطلع فبراير/شباط 2026 في إطار الترتيبات الأمنية المرافقة لفتح المعبر بشكل محدود، بعد إغلاقه في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة (2023-2025).

إذ أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن ستفحص هويات القادمين في هذا الممر مقارنة بالقوائم التي صدقت عليها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن ممر ريغافيم هذا يعدّ جزءا من الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة الأمنية في المنطقة.

الموقع

يقع ممر ريغافيم في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر رفح، ويهدف إلى إخضاع العائدين لإجراءات تدقيق أمني، تشمل فحص الهويات الشخصية ومطابقتها مع قوائم معتمدة لدى الجهات الأمنية الإسرائيلية.

افتُتح الممر يوم 2 فبراير/شباط 2026، بالتزامن مع السماح بفتح معبر رفح أمام حركة الفلسطينيين بشكل محدود للغاية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

آلية العمل

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تشغيل الممر يخضع لإجراءات أمنية مشددة، تشمل تدقيقا فرديا للقادمين إلى القطاع، ومراقبة ميدانية دقيقة لحركة الأفراد، في ظل ترتيبات أمنية معقدة تحكم آليات عمل المعابر.

وبحسب القيود الإسرائيلية، فإنه يُسمح يوميا بخروج نحو 50 مريضا من غزة، يرافق كلًّا منهم مرافق أو اثنان من أسرته. وفي المقابل، تقيّد عودة الفلسطينيين الذين غادروا القطاع أثناء الحرب (2023-2025)، على أن تتم هذه العودة بعد إخضاعهم لإجراءات فحص وتدقيق صارمة عبر ممر ريغافيم الجديد.

تشديد الحصار

وفي سياق تشديد إجراءات الحصار والتفتيش والسيطرة، أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال إنشاء ممر قرب معبر رفح، وأطلق عليه اسم ريغافيم، مع إخضاعه لإدارة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في منطقة تقع تحت سيطرته المباشرة.

إعلان

وأوضح أن قوات الأمن ستُجري فحصا لهويات العابرين استنادا إلى قوائم صادقت عليها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مسبقا، معتبرا أن إنشاء الممر يندرج ضمن ما وصفه بـ"الجهود الهادفة إلى تعزيز الرقابة الأمنية في المنطقة".

وأكد الجيش أن هذه الإجراءات تهدف إلى إحكام السيطرة على حركة العبور، ومنع إدخال أشخاص أو مواد تصنّفها إسرائيل على أنها تشكّل تهديدا أمنيا.