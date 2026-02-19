بارون ترمب.. أصغر أبناء الرئيس الأمريكي ودليله للوصول إلى الشباب

الابن الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترمب والوحيد من زوجته ميلانيا، وُلد عام 2006 بمدينة نيويورك، وعاش جزءا من طفولته في البيت الأبيض أثناء فترة رئاسة والده الأولى (2017-2021)، وكان الابن الوحيد من بين أولاد الرئيس الخمسة الذي يقيم هناك.

ذكرت تقارير صحفية، في فبراير/شباط 2026، أن بارون أسس شركة "سولوس يربا متة" المتخصصة في إنتاج مشروبات شاي المتة العشبي الغنية بالكافيين، برأس مال بلغ مليون دولار أمريكي.

المولد والنشأة

وُلد بارون ويليام دونالد ترمب يوم 20 مارس/آذار 2006 بمدينة نيويورك، وهو الابن الوحيد للرئيس ترمب من زوجته الثالثة عارضة الأزياء السابقة ميلانيا كناوس.

تميز بطول قامته الذي كان ملاحظا خصوصا عند وقوفه رفقة والديه اللذين يعدان طويلين أصلا. ووفقا لتقرير صحفي صدر عام 2024، فقد بلغ طوله نحو 201 سنتيمتر، مما يجعله الأطول في عائلته، إذ يفوق طول والده بنحو 10 سنتميترات تقريبا.

نشأ بارون متحدثا باللغتين الإنجليزية والسلوفينية، لغة والدته ميلانيا، كما أنه يتقن إلى جانبهما الفرنسية. وقضى سنوات طفولته في برج ترمب بمدينة نيويورك، إذ خُصص له طابق كامل داخل مقر إقامة أسرته، كما عاش في فلوريدا وواشنطن العاصمة.

الدراسة والتكوين العلمي

التحق بارون بمدرسة كولومبيا (Columbia Grammar & Preparatory School) في نيويورك، ثم بمدرسة سانت أندرو الأسقفية في منطقة بوتوماك بولاية ماريلاند، أثناء إقامته في البيت الأبيض في فترة رئاسة والده الأولى.

وبعد انتهاء رئاسة أبيه في يناير/كانون الثاني 2021، أكمل بارون تعليمه الثانوي في أكاديمية أوكسبريدج في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، وتخرج منها عام 2024، ثم التحق بكلية سترين للأعمال في جامعة نيويورك.

العيش في البيت الأبيض

انتقل بارون للعيش في البيت الأبيض في يونيو/حزيران 2017 بعد أن أتم عامه الدراسي في نيويورك، وكان الطفل الوحيد من بين أبناء الرئيس الخمسة المقيم هناك، ونادرا ما ظهر في المناسبات العامة في أثناء فترة رئاسة والده.

وبحسب المصادر، كان والداه يحميان خصوصيته بشكل كبير، لكنه واجه بعض الهجمات على الإنترنت، بما في ذلك تهديدات بالقتل وانتقادات لملابسه غير الرسمية عند ظهوره مع والديه.

لم يقتصر عيش بارون هناك على الجانب الرسمي، بل شمل أيضا الانخراط في الأنشطة العائلية والصيفية داخل أروقة البيت الأبيض وحدائقه.

وبعد انتهاء فترة رئاسة ترمب في يناير/كانون الثاني 2021، انتقل بارون مع والديه إلى عقار مارالاغو في ويست بالم بيتش.

وفي مايو/أيار 2024، أُعلن عن اختيار بارون ليكون مندوبا عاما عن ولاية فلوريدا في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المزمع عقده في يوليو/تموز من العام نفسه، إلا أن مكتب والدته أعلن بعد يومين أنه لن يشارك في المؤتمر بسبب التزامات سابقة.

وفي انتخابات 2024، ساهم بارون في استراتيجية والده لاستهداف الناخبين الشباب. ووفقا لجيسون ميلر، مستشار ترمب، فقد كان بارون المهندس وراء استراتيجية بودكاست والده الذي حقق ملايين المشاهدات.

كما أظهرت تقارير مركز المعلومات والأبحاث حول التعلم المدني والمواطنة، ارتفاع نسبة دعم الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما للرئيس ترمب من 41% في عام 2020 إلى 56% في عام 2024.

في عالم الأعمال

في يوليو/تموز 2024، أسس بارون شركة عقارية أُغلقت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه بعد فوز والده بالانتخابات الرئاسية، وفقا لتقارير مجلة نيوزويك.

كما شارك في مشروع للعملات المشفرة حمل اسم "وورلد ليبرتي فايننشال"، إذ أُدرج اسمه كأحد المؤسسين المشاركين إلى جانب والده وإخوته.

وفي فبراير/شباط 2026، أفادت مجلة نيوزويك أن بارون أطلق شركة متخصصة في مشروبات شاي المتة العشبي الغني بالكافيين في ولايتي فلوريدا وديلاوير، برأس مال بلغ مليون دولار أمريكي.

وذكرت المجلة -استنادا إلى وثائق تسجيل تجارية وملفات لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية- أن الشركة المسماة "سولوس يربا متة" تأسست في ولاية ديلاوير بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2025، ثم سُجلت في فلوريدا ككيان ربحي أجنبي في 12 يناير/كانون الثاني 2026.

ويتولى بارون إدارة الشركة إلى جانب أربعة مديرين مشاركين، هم: رودولفو كاستيلو، وفالنتينو غوميز، وستيفن هول، وسبنسر بيرنشتاين.