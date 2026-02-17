مسقط العامرة.. المدينة البيضاء
عاصمة سلطنة عُمان وإحدى أقدم مدنها، يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام بعدة قرون، وتشتهر بمعالمها التاريخية ومنازلها البيضاء، وتستمد من موقعها أهمية تجارية وسياسية كبيرة.
اقترن اسمها بدبلوماسية الوساطة في النزاعات السياسية المختلفة، ولا سيما استضافتها للمفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في فبراير/شباط 2026، إثر التوتر المتصاعد بين الطرفين حول الملف النووي.
الموقع
تقع مسقط عند خليج عمان جنوبي ساحل الباطنة، وتنحصر بين الخليج وجبال الحجر الشرقي، وهي عاصمة ومركز سلطنة عمان وعصبها الرئيسي سياسيا واقتصاديا وإداريا.
تسمى "مسقط العامرة"، وهي أيضا عاصمة المحافظة الكبرى المسماة باسمها والتي تتكون من خمس ولايات، أما مدينة مسقط فتتبعها عشر قرى، هي: سداب، وحرامل، والبستان، والجصة، وقنتب، ويتي، وينكت، وسيفة الشيخ، والخيران، والسيفة.
عرفت في القرن الأول الميلادي بوصفها منفذا تجاريا بين الشرق والغرب، واتخذت عاصمة لعُمان أول مرّة بعد طرد البرتغاليين منها في القرن السابع عشر.
قال عن موقع المدينة عالم الآثار الفرنسي جين ديولافوا في كتاباته على متن السفينة التي دخلت خليج عمان عام 1884 "إنه خليج هادئ محاط بنطاقات ثنائية واسعة من الصخور، الماء الأخضر يحيط بأرضية المدينة البيضاء".
المناخ
يتميز مناخ العاصمة بأنه حار وجاف، ويطول فيه فصل الصيف بينما يكون الشتاء دافئا ونادر الأمطار، وقد تصل درجات الحرارة فيه إلى أربعين درجة مئوية مع رطوبة عالية.
السكان
يبلغ سكان محافظة مسقط ككل مليونا و531 ألفا و115 نسمة، بحسب نشرة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في يناير/كانون الثاني 2026، وهي المحافظة التي يتركز فيها معظم سكان السلطنة.
وعن وصف سكان مسقط قال الرحالة البريطاني جون أوفينجتون الذي زارها عام 1693 وأبدى إعجابه بأخلاق أهل عمان "هؤلاء العرب مهذبون جدا في تصرفاتهم، وفي غاية اللطف مع كل الغرباء، فلا أذى ولا إهانة يمكن أن تصدر منهم لأي أحد، ومع أنهم معجبون بدينهم ومتمسكون بمبادئهم فإنهم لا يفرضونها على أحد".
التاريخ
تعدّ مسقط واحدة من مدن التاريخ القديم، حيث تم بناؤها مع تدفق الهجرات العربية التي سبقت وأعقبت انهيار سد مأرب، وبذلك يعود تاريخها إلى ما قبل ظهور الإسلام بعدة قرون.
احتلها البرتغاليون عام 1507 وعملوا على تدميرها، ومنعوا سكانها من العمل بالملاحة التي تعد جزء أساسيا من نشاطاتهم الحياتية ومصدرا مهما لدخلهم ومعيشتهم، إلا أنها تحررت من البرتغاليين على يد الإمام سلطان بن سيف اليعربي عام 1060 للهجرة.
اتخذها اليعربي عاصمة رسمية لعُمان قبل أن يهاجمها الفرس عام 1742، فتُنقل العاصمة إلى الرستاق في الداخل، ثمّ اختيرت عاصمة للبلاد مجددا عام 1784.
الاقتصاد
عُرفت مسقط قديما كأحد أهم الموانئ في شبه الجزيرة العربية، إذ ارتبط تاريخها بالبحر منذ نشأتها، ولعبت دورا مهما باعتبارها محطة تجارية، وظلت في طليعة المدن ذات الأهمية التجارية والسياسية في المنطقة.
تشتهر المدينة بعدة حرف أبرزها صيد الأسماك على طول حدودها الممتدة على شاطئ البحر، وخياطة شباك الصيد، إضافة إلى صناعات تقليدية كصوغ الذهب والفضة، وصناعة الحلوى العمانية، والنجارة.
المعالم
تضمّ مسقط معالم سياحية وتاريخية فريدة، من أهمها قلعتا الجلالي والميراني اللتان بناهما البرتغاليون، وقصر العلم الذي كان يعرف ببيت العلم، وسكنه السلطان سعيد بن تيمور وقبله السلطان تيمور بن فيصل، وعرف بقصر العلم بعدما أعاد بناءه السلطان قابوس.
كما تشتهر بجامع السلطان قابوس الأكبر الذي بني على مساحة 416 ألف متر مربع على مساحة مرتفعة عن مستوى الأرض، مواكبا المبدأ العماني برفع المساجد عن مستوى العمارة السكنية. ويعتبر المسجد الذي استغرق بناؤه ستة أعوام من أبرز المعالم المعمارية التي يقصدها الزوار في مسقط، إلى جانب دار الأوبرا السلطانية التي تجمع بين الأصالة والعصرية، وتستضيف عروضا مسرحية وموسيقية عالمية، مما جعلها وجهة رئيسية لمحبي الفنون والثقافة.
وتعرف المدينة بكثرة المتاحف، الأهلية منها أو المملوكة للدولة، وفي مقدمتها المتحف الوطني العماني الذي يوثق ملامح التطور الحضاري للبلاد، ويعرض نحو ستة آلاف قطعة من التحف والمقتنيات هي نتيجة برنامج للحفظ والصون يعد الأكبر في منطقة الخليج، وتتوزع المقتنيات بين قاعات ما قبل التاريخ والعصور القديمة، والأرض والإنسان والتاريخ البحري وعظمة الإسلام، وعُمان والعالم.
الدبلوماسية
ارتبط اسم مسقط بملفات سياسية إقليمية عدة جعلتها وجهة بارزة لحلّ الصراعات، فهي المدينة التي استضافت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فبراير/شباط 2026، بشأن الملف النووي في ظل توتر العلاقات بين الطرفين. وقبل ذلك استضافت في هذا الملف كذلك التفاهمات التي أفضت إلى الاتفاق النووي عام 2015.
وتمكّنت المدينة من لعب هذ الدور بفضل سياسة البلاد الخارجية التي تعتمد على الحياد، وكانت قد التزمت نفس الموقف في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) واستضافت محادثات سرية بين مسؤولين عراقيين وإيرانيين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
كما تحاور على أرضها الأطراف المتنازعة في الأزمة اليمنية -الأقرب لها جغرافيا- لمحاولة تسوية النزاع سلميا عام 2015، إلى جانب قضايا مختلفة كانت فيها مساحة لمحادثات معلنة أو سرية في العقود الماضية.
تماهى هذا النهج الدبلوماسي مع موقعها الجغرافي كنقطة التقاء بين بحر العرب وبحر عُمان والخليج العربي، فضلا عن إشرافها مع إيران على مضيق هرمز، وهو ما انعكس في ترسّخ مفهوم الوساطة في مختلف المجالات، فقد أدى البحارة العمانيون تاريخيا دور الوسيط التجاري بين الأقاليم الرئيسية، وهو الإرث الذي ساهم لاحقا في تشكيل توجهات البلاد السياسية.