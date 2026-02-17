مستر بيست ملك الأرقام القياسية

جيمس دونالدسون، المعروف بمستر بيست، يوتيوبر ورجل أعمال أمريكي تضم قناته على يوتيوب أكبر عدد من المشتركين في العالم، وهو معروف بتحدياته الكبيرة، وهداياه الضخمة، وأعماله الخيرية ذات الميزانية العالية.

بدأ مسيرته على اليوتيوب بنشر مقاطع فيديو عن الألعاب وتحديات التحمّل، وزادت شعبية حسابه بشكل كبير بفضل أعماله الخيرية وتمويل المشاريع الإنسانية، ثم توسعت مشاريعه لتشمل ألعابا تنافسية مميزة واستوديو للإنتاج وإصدار علامات تجارية خاصة به وإطلاق فعاليات خيرية.

مولده ونشأته

ولد جيمس ستيفن دونالدسون (جيمي) يوم 7 مايو/أيار 1998 في مدينة ويتشيتا الواقعة بولاية كانساس في الولايات المتحدة، ونشأ في أسرة كان فيها الأوسط بين ثلاثة إخوة، مع والدتهم التي تعمل في الخدمة العسكرية.

منذ صغره كان شغوفا بالألعاب والكمبيوتر، وبدأ نشر أول مقاطع الفيديو على يوتيوب عام 2012، وكان يبلغ من العمر 13 عاما.

تلقى تعليمه في أكاديمية غرينفيل كريستان وتخرج منها عام 2016، ثم التحق لفترة قصيرة جدا بجامعة إيست كارولينا قبل أن يترك الدراسة بعد أسابيع قليلة لتكريس وقته كاملا لصناعة المحتوى.

بداية مسيرته

بدأ مستر بيست (السيد الوحش) محتواه بفيديوهات بسيطة تتعلق بالألعاب مثل "ماينكرافت" و"كول أوف ديوتي"، ثم تحول تدريجيا إلى إنتاج فيديوهات تتضمن تحديات ضخمة وتجارب غير تقليدية.

وقد حقق شهرة كبيرة عبر مقاطع فيديو تحمل أفكارا غير مألوفة، مثل العد إلى 100 ألف في فيديو واحد، وهو ما كان نقطة تحوّل في مسيرته منذ عام 2017.

ومع مرور الوقت، نما محتواه ليشمل تحديات بمكافآت مالية كبيرة، وأعمالا خيرية كمساعدات للمحتاجين بمبالغ هائلة، وأيضا مشاريع ضخمة كاستنساخ ألعاب واقعية بميزانيات عظيمة.

وبفضل هذه المحتويات الفريدة، تجاوز عدد مشتركي قناته الرئيسية على يوتيوب أكثر من 400 مليون مشترك، محققا رقما قياسيا كأكثر قناة فردية اشتراكا في العالم، وبلغ عدد مقاطع الفيديو المنشورة فيها ما يقارب الألف مقطع.

محتواه

ترتكز مقاطع الفيديو التي ينشرها مستر بيست على تجارب بشرية واقعية غير مسبوقة، مثل إعادة تمثيل مسلسل "سكويد غيم" (لعبة الحبار)، حيث أعاد خلق مجموعة من ألعاب المسلسل الكوري الشهير بنفس التفاصيل تقريبا، بمشاركة 456 متسابقا يتنافسون على جائزة إجمالية قدرها 456 ألف دولار.

وأيضا تجربة "بيست لاند" في موسم الرياض 2025، بإقامة منطقة ألعاب وتحديات حركية وذهنية أمام الجمهور، مما منح الزوار فرصة العيش داخل عالم تحدياته الواقعية لأول مرة خارج الإنترنت.

كما تشمل مقاطعه مسابقات ضخمة وجوائز نقدية، مثل تحديات مع نجوم عالميين، حيث شارك نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو في تحدٍ أمام أحد المشتركين، وفاز الأخير فيه بجائزة مليون دولار بعد تسجيله أهدافا أسرع من رونالدو.

وفي تحدٍ آخر، واجه المشتركون أسطورة كرة القدم نيمار في سلسلة ألعاب وتسديدات للحصول على 500 ألف دولار، وفاز مشارك بالمبلغ الكامل في مواجهة مباشرة.

وفي تجربة صورها جيمس في المملكة العربية السعودية، تنافس 100 طيار من حول العالم للحصول على طائرة خاصة في أحد أكبر مقاطعه التي أنفق عليها في الإنتاج، وغيرها من الأمثلة التي تشمل جوائزها مبالغ مالية ضخمة.

ومن الجدير بالذكر، أن لدى جيمس مقاطع فيديو تحتوي على مبادرات إنسانية وأعمال خيرية، ومنها حملة زراعة الأشجار، حيث شارك مستر بيست مع يوتيوبر آخر في مبادرة عالمية لزراعة 20 مليون شجرة عبر تبرعات جماعية للدعم البيئي، ونُفذ المشروع مع منظمة "يوم الشجرة".

وقد احتوت مقاطع الأعمال الخيرية على مساعدات متعددة، منها بناء 100 منزل جديد وتوزيعها على المحتاجين لسكن، حيث يحصل المستفيدون على سكن ثابت يمكن أن يغير حياتهم كاملة.

بالإضافة إلى أحد أهم أعماله، وهو تقديم أطراف صناعية لألفين من ذوي الإعاقة ممن لم يُتح لهم الحصول على هذه المساعدة عبر النظام الصحي التقليدي، وهو مثال على جمعه بين الإنتاج الإعلامي والعمل الإنساني.

هذا الأسلوب في محتواه جعله أكثر من مجرد ترفيه؛ بل ظاهرة اجتماعية وثقافية في عالم المحتوى الرقمي.

إنجازاته ومشاريعه

يُعد جيمس من أكثر اليوتيوبرز تأثيرا في صناعة المحتوى والإعلام، فإنتاجاته غير المسبوقة رفعت ميزانيات إنتاج مقاطع فيديو اليوتيوب إلى مستويات قريبة من التلفزيون، مما جعل المحتوى الرقمي ينافس الإعلام التقليدي في جودة الأفكار وتنفيذها.

ومن أبرز مقاطعه التي حققت أرقاما قياسية، فيديو دفنه حيّا تحت الأرض لمدة 50 ساعة. هذا المقطع جعل مستر بيست فريدا في تحدياته وجاذبا لأنظار المشاهدين، فقد بلغت مشاهدات هذا المقطع وحده أكثر من 300 مليون.

كما حقق مستر بيست إيرادات ضخمة عام 2024 من المؤسسات التي بناها، وقدر بعضها بأكثر من 400 مليون دولار عبر المشاريع والحملات المختلفة.

وقد صنفته شركة فوربس (شركة إعلامية عالمية تركز على المشورة الاستثمارية في مختلف المجالات)، كأعلى صانع محتوى أجرا في العالم، مع دخل سنوي يتجاوز 85 مليون دولار.

استثماراته خارج يوتيوب

وعلى صعيد آخر، توسع جيمس بقوة خارج نطاق يوتيوب، وأسس مجموعة متنوعة من المشاريع التجارية التي تستهدف قطاعات مختلفة، منها:

برغر مستر بيست : سلسلة مطاعم على الإنترنت تم إطلاقها عام 2020، وتعمل بالتوصيل عبر منصات الطلبات، وقد توسعت سريعا في الولايات المتحدة ثم في أوروبا وآسيا.

: سلسلة مطاعم على الإنترنت تم إطلاقها عام 2020، وتعمل بالتوصيل عبر منصات الطلبات، وقد توسعت سريعا في الولايات المتحدة ثم في أوروبا وآسيا. فيستابيلز : علامة تجارية للوجبات الخفيفة والحلويات أُطلقت في 2022، بدأت بشوكولاتة عالية الجودة وتوسعت إلى منتجات أوسع في المتاجر الكبرى.

: علامة تجارية للوجبات الخفيفة والحلويات أُطلقت في 2022، بدأت بشوكولاتة عالية الجودة وتوسعت إلى منتجات أوسع في المتاجر الكبرى. لانشلي : مشروع مشترك مع صانعي محتوى آخرين، مثل لوغان باول وكي إس آي، لتقديم وجبات معبأة كبديل صحي للأطفال.

: مشروع مشترك مع صانعي محتوى آخرين، مثل لوغان باول وكي إس آي، لتقديم وجبات معبأة كبديل صحي للأطفال. بيست غيمز : برنامج مسابقات واقعي على منصة "أمازون برايم فيديو" يضم آلاف المتسابقين الذين يتنافسون على جوائز مالية ضخمة، وهو أحد أكبر إنتاجات مستر بيست خارج يوتيوب.

: برنامج مسابقات واقعي على منصة "أمازون برايم فيديو" يضم آلاف المتسابقين الذين يتنافسون على جوائز مالية ضخمة، وهو أحد أكبر إنتاجات مستر بيست خارج يوتيوب. وفي خطوة توسعية حديثة، استحوذت شركة "بيست للصناعات" على تطبيق مصرفي رقمي مخصص للشباب يُدعى "ستيب"، بهدف تقديم أدوات تعليم مالي وخدمات مصرفية.

كما تجدر الإشارة إلى مشاريع مستقبلية معلنة مثل إطلاق خدمة اتصالات باسم "بيست موبايل".

وإلى جانب المشاريع والإنجازات الكبرى، تبرع مستر بيست مباشرة لأفراد أو أُسر في حاجة عبر مقاطع الفيديو، مثل دفع مصاريف علاج أو منح الأموال لسداد ديون، وغيرها من المساعدات الإنسانية اليومية التي تظهر في محتواه.

جوائزه وتكريماته

حصد مستر بيست على عدة جوائز من ستريمي أواردز، وهي من أبرز الجوائز المخصصة لتكريم صناع المحتوى الرقمي. ومن بين الفئات التي فاز بها: أفضل صانع محتوى عام (فاز بها أكثر من مرة)، وأفضل محتوى للأعمال الخيرية، وأفضل تعاون.

وحصل على جائزة من نيكالوديان كيدز تشويس أواردز ضمن فئة "نجم وسائل التواصل الاجتماعي المفضل"، وهي جائزة تعتمد على تصويت الجمهور.

وقد أدرجته مجلة تايمز ضمن قائمة "تايمز 100 نيكست" التي تسلط الضوء على الشخصيات الصاعدة الأكثر تأثيرا عالميا.