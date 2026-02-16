عبلة كامل.. ممثلة اختارت النجومية بلا أضواء

ممثلة مصرية اشتُهرت بأدائها العفوي الذي يشبه الناس ويعبّر عنهم، قدَّمت على مدى أكثر من ثلاثة عقود شخصيات نسائية متباينة كان من أبرزها دور المرأة الشعبية البسيطة، ونجحت في ترسيخ حضورها بوصفها واحدة من أبرز "نجمات" الدراما والسينما في مصر والعالم العربي.

تميزت باختيار أدوارها بعناية، وبابتعادها عن الاستعراض الإعلامي، فصنعت جماهيريتها من الشاشة. وشكَّلت أعمالها التلفزيونية والسينمائية علامات فارقة في الذاكرة الجمعية، كان من أبرزها دور "فاطمة كشري" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" عام 1996، وظل حضورها الإنساني الطبيعي جزءا أساسيا من صورتها لدى الجمهور.

المولد والنشأة والتكوين العلمي

وُلدت عبلة كامل محمد عفيفي يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 1960 في قرية نكلا العنب بمحافظة البحيرة شمالي مصر، وتخرّجت من قسم المكتبات في كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1984 قبل أن تبدأ مسيرتها الفنية.

التجربة الفنية

قبل أن تصبح عبلة كامل اسما لامعا في الدراما المصرية، ظهرت عام 1982 في الفيلم الوثائقي البريطاني "لماذا كانت القاهرة هادئة؟" الذي تناول رئاسة أنور السادات واغتياله، وأُجريت معها مقابلة قصيرة بصفتها طالبة جامعية لم تستطع وخطيبها أحمد إيجاد مكان للعيش بعد الزواج.

بدأت عبلة أولى خطواتها في التمثيل في أثناء دراستها الجامعية، إذ كانت تشارك في مسابقات المسرح العام وتحظى بالمراكز الأولى فيها. وقدَّمت بعد تخرُّجها عرض "مونودراما" (فن مسرحي يعتمد على ممثل واحد فقط) في مسرح الطليعة وسط القاهرة، وكان بين الحضور المخرج الشهير يوسف شاهين الذي أُعجب بأدائها وعرض عليها دورا في فيلمه "وداعا بونابرت" فكان أول لقاء لها مع الجمهور في عام 1985.

وظهرت على الشاشة الصغيرة أول مرة في العام نفسه بشخصية "عفاف" في الجزء الثاني لمسلسل "الشهد والدموع"، ثم في سلسلة الدراما التلفزيونية الشهيرة "ليالي الحلمية" عام 1987 التي تناولت التاريخ المصري الحديث منذ عصر الملك فاروق حتى مطلع التسعينيات، وأدَّت فيها دور "رقية" طوال خمسة أجزاء استمرت حتى عام 1995.

إعلان

برز انتقاؤها الدقيق للأدوار المركبة والمتنوعة منذ أعمالها الأولى، إذ تركت معظم الشخصيات التي أدت دورها أثرا في تاريخ الدراما المصرية. وأكسبها مظهرها الطبيعي الخالي من مساحيق التجميل وترجيحها للأداء العفوي شعبية مضافة حينئذ.

أبرز أدوارها

استمرت شعبيتها بالنمو ولا سيما بعد بطولتها الأولى في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" عام 1996 إلى جانب الممثل الشهير نور الشريف، وجسَّدت فيه دور "فاطمة" بائعة الكشري المتواضعة التي يتزوجها عبد الغفور البرعي، وتدعمه في الوصول إلى القمة.

وأشاد المشاهدون حينئذ بأدائها العفوي والواقعي لدور الزوجة والأم المصرية البسيطة. وتجاوز نجاح المسلسل الحدود المحلية، وترك بصمته على مستوى الدراما العربية كافة.

وفي عام 1997، ظهرت للجمهور بدور "شكران" وهي سيدة من سيدات القصر في مسلسل "هوانم غاردن سيتي". ثم التقت في العام نفسه مع نور الشريف مجددا في بطولة مسلسل الخليفة العباسي "هارون الرشيد". وبلغت ذروة جماهيريتها في بداية الألفية الجديدة مع مسلسلات "حديث الصباح والمساء" و"أين قلبي؟" و"عفاريت السيّالة".

وجسَّدت في عام 2005 دور "ريّا" رئيسة العصابة والأم القاسية في مسلسل "ريّا وسكينة" في نقيض تام لدورها الأشهر "فاطمة كشري" الأم والمربية الصالحة.

وكانت ممثلات قد جسَّدن دور "ريّا" قبلها في السينما والمسرح، لكنَّ أداءها هي والممثلة سمية الخشاب ترك بصمته، وارتبط في ذهن المشاهد مع الشخصيتين التاريخيتين ارتباطا وثيقا.

قلَّ ظهورها في الفترة التالية التي تزامنت مع ارتدائها الحجاب عام 2005، مما أدى إلى ظهور شائعات عن اعتزالها الفن، لكنها شاركت خلال السنوات التالية في عدد من الأعمال أبرزها مسلسل "حق مشروع" مع الممثل حسين فهمي، ومسلسل "أفراح إبليس" مع الممثل السوري جمال سليمان.

وصولا إلى آخر ظهور تلفزيوني لها في مسلسل "سلسال الدم" الذي عُرض عام 2013 واستمر خمسة أجزاء، وأدَّت فيه دور "نصرة" حتى عام 2018.

في السينما

اتسمت مسيرتها السينمائية بنجاح مماثل، وبدأت بتركيز على التراجيديا، كدورها في فيلم "هيستيريا" عام 1988، وفي "يوم مُر ويوم حلو" من بطولة فاتن حمامة وعُرض في العام نفسه.

كما جسَّدت شخصية زوجة الرئيس جمال عبد الناصر "تحية كاظم" في الفيلم الذي حمل اسمه ووثَّق حياته في 1998.

ولم تغب عبلة عن الكوميديا التي رافقت جيل السينما المصرية الجديد، فشاركت مع محمد سعد في الفيلم الشهير "اللمبي"، وكانت "فرنسا" في فيلم "خالتي فرنسا" الذي عُرض في 2004 إلى جانب منى زكي. كما شاركت تامر حسني في بطولته السينمائية الأولى "سيد العاطفي" عام 2005.

البحث عن نيمو

شاركت عام 2003 في النسخة العربية المدبلجة باللهجة المصرية لفيلم الرسوم المتحركة "البحث عن نيمو" من إنتاج بيكسار وتوزيع ديزني، وأدَّت صوت السمكة "دوري" التي تعاني فقدانا مؤقتا للذاكرة، وتنطلق مع والد نيمو "مرهف" في مغامرة البحث عن ابنه واستعادته إلى المحيط بعد أن وقع في شبكة أحد الغواصين.

إعلان

ونال أداؤها إشادة واسعة بسبب اعتماد الروح الكوميدية للعمل على "دوري" بشكل كبير.

تجنب الأضواء

مع شهرتها الواسعة، كانت عبلة نادرة الظهور إعلاميا، إذ فضّلت منذ بدء مسيرتها الحفاظ على دائرة اجتماعية مغلقة بعيدة عن الأضواء، فلا يوجد لها سوى مقابلة مطولة واحدة أجرتها بعد نجاح "لن أعيش في جلباب أبي" مع المذيع عماد أديب، وبعض التقارير القصيرة جدا. وعبَّرت في إحدى المرات عن سبب ذلك قائلة إنها لا تجيد "لعب (دور) عبلة كامل".

تناول عدد من الصفحات والمواقع الإخبارية في عام 2025 شائعات عن تعرُّضها لوعكة صحية، مصحوبة بصور مفبرَكة تُظهرها داخل أحد المستشفيات، ممّا دعاها إلى النفي وتأكيد تجاوزها مرحلة المرض بعد إجرائها عددا من العمليات.

كما أثارت أنباء عن إدراجها في قائمة علاج الفنانين على نفقة الدولة جدلا واسعا بشأن حقها في الدعم، لكنَّ أسرتها نفت الأنباء، وقالت إنها تقيم في منزلها بصحة جيدة وإن وضعها المادي لا يستوجب الدعم، في حين أوضح نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أن ارتباط اسم عبلة بقائمة العلاج على نفقة الدولة مجرَّد لَبس.

وعاد اسمها ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في فبراير/شباط 2026 وسط أنباء عن مشاركتها في حملة دعائية في رمضان 2026 إلى جانب 15 فنانا، إذ غابت عن الشاشة منذ انتهاء عرض مسلسل "سلسال الدم" في 2018.