نصّ البيان بشأن الترتيبات الأمنية وآلية التنسيق بين إسرائيل وسوريا

وهو بيان مشترك تلا الاجتماع الثلاثي بين حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا، ونشرته الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء 6 يناير/كانون الثاني 2026 على موقعها الإلكتروني، كما نشره بالعربية حساب السفارة الأميركية في سوريا على منصة إكس.

وصدر البيان إثر جولة جديدة من المحادثات برعاية أميركية استمرت يومين في العاصمة الفرنسية باريس، وفي سياق ما قال إنه "خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، واحترام سيادة سوريا ووحدتها واستقرارها، وأمن إسرائيل، وازدهار البلدين".

ونقل البيان تأكيد الطرفين على التزامهما بالسعي نحو تحقيق ترتيبات أمنية دائمة، وبإنشاء آلية مشتركة "لتسهيل التنسيق الفوري والمستمر بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية، وخفض التصعيد العسكري، والانخراط الدبلوماسي، والفرص التجارية، تحت إشراف الولايات المتحدة".

وأشادت الولايات المتحدة -وفق نص البيان- بالخطوات الإيجابية التي اتخذها الطرفان، مؤكدة دعمها لتنفيذ التفاهمات ضمن الجهود الأوسع لتحقيق سلام دائما في الشرق الأوسط.

