مينيابوليس.. مدينة الماء والشلالات ومركز الاحتجاجات في الغرب الأوسط الأمريكي

إحدى كبريات مدن ولاية مينيسوتا الأمريكية، وتشكل مركزا رئيسيا للتمويل والصناعة والتجارة والنقل في المنطقة العليا للغرب الأوسط الأمريكي، وتتميز بموقعها شمال نهر المسيسيبي بالقرب من التقائه بنهر مينيسوتا.

شهدت المدينة منذ أواخر القرن الـ19 احتجاجات مرتبطة بقضايا العمل والحقوق المدنية، وبرزت عالميا بعد الاحتجاجات على مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد عام 2020، وما تلا ذلك من احتجاجات عنيفة في يناير/كانون الثاني 2026 على خلفية مقتل مواطنَين أمريكيَين على يد ضباط من وكالة الهجرة والجمارك "آي سي إي".

الموقع والمساحة

تقع مدينة مينيابوليس جنوب شرقي ولاية مينيسوتا شمال نهر المسيسيبي بالقرب من التقائه بنهر مينيسوتا، عند خط عرض 58 و44 شمالا وخط طول 15 و93 غربا.

وتُعد مينيابوليس مركزا لمقاطعة هنيبين، وتضم 83 حيا سكنيا، بمساحة تبلغ نحو 153 كيلومترا مربعا، منها 9.4 كيلومترات مربعة عبارة عن مياه، إذ تحتوي على 22 بحيرة وبركة، إلى جانب نحو 170 حديقة.

التاريخ

كانت منطقة مينيابوليس قبل الاستيطان الأوروبي موطنا لشعوب الداكوتا (شعب سو)، ثم استقر فيها لاحقا شعب الأوجيبوا، ولعبت الأنهار والشلالات دورا محوريا في أنماط الاستقرار والمعيشة لدى هذه المجتمعات.

وفي عام 1680، أطلق الراهب الفرانسيسكاني لويس هنيبين اسم شلالات سانت أنتوني على الشلالات الواقعة على نهر المسيسيبي، وأصبحت لاحقا عنصرا أساسيا في نشأة المدينة وتطورها المبكر.

وتعزز الوجود الأوروبي في المنطقة مع إنشاء حصن سنيلينغ عام 1819 عند التقاء نهري المسيسيبي ومينيسوتا.

بدأ الاستيطان المنظم في المنطقة منتصف القرن الـ19، حين نشأت مستوطنتان منفصلتان على ضفتي نهر المسيسيبي: سانت أنتوني على الضفة الشرقية ومينيابوليس على الضفة الغربية.

وفي عام 1872 اندمجت المستوطنتان لتشكلا مدينة واحدة باسم مينيابوليس، وهو اسم مركب من جزئين، الأول من لغة شعب سو ويعني "الماء" والثاني من اليونانية ويعني "المدينة"، في دلالة واضحة على الدور المحوري للمياه في تاريخ المدينة ونشأتها.

وشكل استغلال طاقة شلالات سانت أنتوني العامل الأبرز في النمو الاقتصادي المبكر للمدينة، إذ تحولت مينيابوليس في النصف الثاني من القرن الـ19 إلى مركز رئيسي لصناعة الأخشاب وطحن الدقيق.

وبحلول عام 1870، أصبحت المدينة أكبر منتج للدقيق في الولايات المتحدة، مما منحها مكانة وطنية بارزة في تجارة الحبوب وربط اقتصادها بالأنشطة الزراعية في مناطق الغرب الأوسط الأمريكي.

شهدت المدينة نموا سكانيا متسارعا بلغ ذروته عام 1950، قبل أن يتجه التوسع العمراني لاحقا نحو الضواحي ضمن إطار منطقة "المدن التوأم"، وهي التجمع الحضري الذي تشكله مدينتا مينيابوليس وسانت بول مع الضواحي المحيطة بهما.

ومع مرور الوقت، تحولت مينيابوليس من مدينة صناعية اعتمد اقتصادها على الطحن والأخشاب إلى مركز حضري متنوع الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مع احتفاظها بإرثها التاريخي المرتبط بنهر المسيسيبي وشلالات سانت أنتوني، وهما من أبرز العوامل التي شكلت مسارها التاريخي.

احتجاجات عنيفة

شهدت مينيابوليس منذ أواخر القرن الـ19 احتجاجات مرتبطة بقضايا العمل والحقوق المدنية، وبرزت عالميا بعد حادثتين مهمتين في تاريخها الحديث، ففي أواخر مايو/أيار 2020، اندلعت احتجاجات واسعة عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد أثناء توقيفه على يد شرطة مينيابوليس، مما أثار موجة غضب واسعة امتدت سريعا إلى مدن أمريكية عدة، وركزت على قضايا عنف الشرطة والتمييز العنصري.

وفي يناير/كانون الثاني 2026، شهدت المدينة موجة احتجاجات عنيفة أخرى على خلفية مقتل مواطنَين أمريكيَين برصاص ضباط من وكالة الهجرة والجمارك، هما رينيه نيكول غود، التي قُتلت أثناء قيادتها سيارتها في وقت مبكر من الشهر، وألكس بريتي، الذي قُتل أثناء الاحتجاجات في 24 من الشهر نفسه.

الاقتصاد

يرتكز اقتصاد مينيابوليس على قاعدة متنوعة، ويشكل قطاع التصنيع النشاط الأساسي في المدينة، إذ تشمل صناعاتها الرئيسية الإلكترونيات والآلات والمنتجات الطبية وتجهيز المواد الغذائية وغيرها.

وتضم منطقة "المدن التوأم" مقار 16 من كبريات الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن 500، إلى جانب 30 شركة من قائمة "فورتشن ألف" وعدد من أكبر الشركات الخاصة عالميا.

ويؤدي قطاع التقنية العالية دورا محوريا في اقتصاد المدينة، إذ تأسست فيها أكثر من 1300 شركة تقنية.

ويشكل القطاع المالي ركيزة أساسية، إذ تضم المدينة 7 من أكبر البنوك والمؤسسات المالية في الغرب الأوسط، إلى جانب مقر بنك الاحتياطي الفدرالي للمنطقة التاسعة، في حين تسهم شركات التأمين والاستثمار ورأس المال المغامر في تعزيز التنمية الاقتصادية للمنطقة.