جاسبر جيفرز.. قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة

جنرال عسكري أمريكي، تولى منصب قائد قوة الاستقرار الدولية المتعددة الجنسيات في قطاع غزة، ويُعَد من أبرز ضباط النخبة في الجيش الأمريكي، تولّى أثناء مسيرته المهنية عددا من المناصب القيادية الرفيعة، في مقدمتها قيادة العمليات الخاصة الأمريكية المركزية.

وعلى امتداد مسيرته العسكرية، خدم جيفرز في وحدات المشاة والعمليات الخاصة، وتدرَّج في القيادة على مختلف المستويات العسكرية من السرية إلى اللواء، وقاد وحدات نخبوية وقوات خاصة وألوية رئيسية في القوات البرية.

يمتلك سجلا عسكريا حافلا بالقيادة الميدانية والتجربة العملية في بؤر النزاع، فقد قاد قوات مهام مشتركة عدة، وخاض عمليات قتالية معقدة ضمن بيئات متعددة الجنسيات، كما شارك في عمليات عسكرية في مناطق تُعَد الأكثر توترا في العالم، شملت عملية غزو العراق (2003) وعمليتي "الحرية الدائمة" (2001-2014) و"الدعم الحازم" (2015-2021) في أفغانستان.

النشأة والتكوين العلمي

وُلد جاسبر جيفرز في ولاية فرجينيا، ونشأ في منطقة ريفية بجنوب غربي الولاية ضمن نطاق جبال الأبلاش، حيث كانت عائلته تدير منشرة أخشاب صغيرة في ريبلميد.

التحق عام 1992 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، بعد حصوله على منحة دراسية من برنامج تدريب ضباط الاحتياط، وفي عام 1996 نال البكالوريوس في العلوم السياسية.

وأثناء سنواته الجامعية، انضم إلى إحدى الفرق الموسيقية التابعة لفيلق طلاب الجامعة، مما أتاح له الاندماج في الحياة الطلابية وبناء شبكة علاقات مؤثرة.

​​شكَّلت تلك المرحلة وخبراته داخل الحرم الجامعي نقطة تحوُّل في مسار حياته، إذ لم يكن يفكّر قبل ذلك بأكثر من استيفاء الحد الأدنى من التزامه بالخدمة العسكرية للحصول على منحة برنامج تدريب ضباط الاحتياط، بحسب تقرير نشره موقع جامعة فرجينيا للتكنولوجيا.

وكان جيفرز يخطط للعودة إلى مسقط رأسه والعمل في منشرة الأخشاب، لكن التجربة الجامعية أعادت رسم خياراته، ودفعته إلى الالتحاق بالمؤسسة العسكرية.

وأسهم معسكر التدريب المتقدم لبرنامج تدريب ضباط الاحتياط بالجيش، الذي خضع له جيفرز في صيف سنته الجامعية قبل الأخيرة، والذي امتد ستة أسابيع في قاعدة فورت براغ بولاية نورث كارولينا، في تحديد مساره المهني.

أظهر جيفرز تميزا أثناء تدريبات المشاة، وهو ما دفع أحد مدربي البرنامج إلى نصحه بالالتحاق بسلاح المشاة، قائلا "أعتقد أنك قائد من هذا النوع"، وهي لفتة أثرت في بلورة قراره النهائي، وفق ما رواه في مقابلة نُشرت مطلع عام 2022 في صحيفة "فرونت لاين" الصادرة عن قاعدة "فورت ستيوارت-هنتر".

وخلال عامي 2006 و2007، استأنف جيفرز مسيرته الأكاديمية، والتحق بجامعة ويبستر ونال درجة الماجستير في إدارة الأمن.

المسار العسكري

بدأ جيفرز مسيرته العسكرية في فبراير/شباط 1997 برتبة ضابط مشاة في الجيش الأمريكي ضمن وحدة المشاة الخفيفة، الفرقة الجبلية العاشرة، في قاعدة فورت درام بولاية نيويورك، وكانت أولى مهامه قائد فصيل بنادق وضابط عمليات.

وسرعان ما أثبت جدارة أهّلته للعمل في وحدات العمليات الخاصة، فانتقل إلى الخدمة في الوحدة النخبوية "رينجر"، وعُيّن قائد فصيل وضابطا تنفيذيا في الكتيبة الأولى من فوج الحرس الـ75، في قاعدة فورت ستيوارت-هنتر الجوية بولاية جورجيا.

لاحقا، نُقل جيفرز إلى فورت لويس بواشنطن، وتولى هناك منصب قائد سرية وضابط عمليات جوية ضمن لواء سترايكر، التابع للفرقة الـ25 للمشاة.

وفي أبريل/نيسان 2003، التحق بالكتيبة الثانية لفوج الرينجر الـ75، وتولى مهام القيادة والعمليات، مشاركا في عمليات عدة أثناء الغزو الأمريكي للعراق، كما شارك في الحرب على أفغانستان.

وعقب إتمامه دورة ضباط القيادة والأركان العامة في فورت ليفنوورث بكانساس عام 2007، ترقى إلى رتبة مقدَّم، والتحق بقيادة العمليات الخاصة للجيش الأمريكي في فورت براغ.

وعلى مدار نحو 9 سنوات قضاها في الخدمة بفورت براغ، شغل جيفرز مناصب قيادية وإدارية متعددة، شملت قيادة فصيل وقيادة سرب، إضافة إلى تولي منصب نائب قائد لواء، ثم ترقيته إلى رتبة رائد.

وخلال المدة بين يونيو/حزيران 2015 ويوليو/تموز 2016، التحق جيفرز بكلية الخدمة العليا في جامعة ديوك بولاية نورث كارولينا، ضمن برنامج زمالة متقدم في مجال مكافحة الإرهاب والسياسة العامة.

المسؤوليات العليا والقيادة الإستراتيجية

واصل جيفرز صعود سلم القيادة، متحملا مسؤوليات إستراتيجية ومهام مؤثرة على الصعيدين الوطني والدولي، مع جعل الابتكار عنصرا أساسيا في منهجه العملي، بدءا من أغسطس/آب 2016 حين عاد إلى قاعدة فورت براغ لتولي منصب قائد الابتكار.

وشكَّلت العاصمة واشنطن مرحلته التالية، إذ انتقل لاحقا إلى قاعدة لويس ماكورد المشتركة، ليقود اللواءين الأول والثاني للفرقة السابعة للمشاة.

وبعد نحو عام على قيادته للواء، انتقل جيفرز إلى أفغانستان مستشارا لقائد عملية "الدعم الحازم"، ثم كُلّف بقيادة لواء ضمن قيادة العمليات الخاصة للجيش الأمريكي في فورت براغ.

وشارك في عمليات عسكرية في العراق وسوريا في إطار "عملية العزم الصلب" التي شنتها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وعقب نجاحه في إدارة العمليات، توسَّع نطاق مهامه وتمّت ترقيته. ففي يونيو/حزيران 2021، عُيّن في منصب نائب القائد العام للمناورة في فرقة المشاة الثالثة بقاعدة فورت ستيوارت-هانتر، كما تمّت ترقيته في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه إلى رتبة عميد.

وفي يونيو 2022، انتقل جيفرز إلى العاصمة واشنطن، وتولى منصب نائب مدير العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب في هيئة الأركان المشتركة، وواصل مهامه في هذا المنصب مدة عامين.

وبحلول عام 2024، تولى مهام حيوية تشمل الوساطة والتنسيق والتوجيه المباشر للعمليات في مناطق النزاع بالشرق الأوسط. ففي يونيو/حزيران من ذلك العام، عُيّن قائدا للقيادة المركزية للعمليات الخاصة الأمريكية في قاعدة ماكديل الجوية بفلوريدا. ومع نهاية الشهر التالي، حصل على ترقية جديدة، ليحمل رتبة لواء.

ومن بين أبرز المسؤوليات التي تولاها في المجال، الإشراف على آلية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

ووفق تقرير لصحيفة التلغراف صدر في ديسمبر/كانون الأول 2025، أدى جيفرز دورا محوريا في تطوير نماذج لسد الفجوة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في مقر قيادة القوات الخاصة الأمريكية في تامبا.

وفي يناير/كانون الثاني 2026، عيَّنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائدا لقوة الاستقرار الدولية في غزة ضمن خطته للسلام في المنطقة، وتتمثل مهمته في قيادة العمليات الأمنية ودعم نزع السلاح الشامل، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.

مسيرة التكريم

نال جيفرز نجمتين برونزيتين: الأولى مصحوبة بوسام الشجاعة، والثانية مع وسامين إضافيين.

كما حصل على مجموعة من الميداليات تقديرا لإنجازاته، أبرزها:

ميدالية الخدمة المتميزة للدفاع.

ميدالية الخدمة الجديرة بالتقدير مع وسام إضافي.

ميدالية التقدير للخدمة المشتركة مع وسام إضافي.

ميدالية تقدير الجيش مع أربعة أوسمة برونزية إضافية.

ميدالية إنجاز الجيش مع وسامين إضافيين.

إضافة إلى تقلُّده شارات متخصصة متعددة تعكس خبراته القتالية والتدريبية، منها: شارة المشاة القتالية وشارة المظلي الماهر وشارة المظلي العسكري للقفز الحر وشارة الهجوم الجوي وشارة رينجر، إلى جانب وسام الاستحقاق.