ياكوتسك.. مملكة صقيع مبانيها على "أرجل دجاج"

ياكوتسك هي أكبر مدينة في العالم تقع في منطقة من التربة الصقيعية، حيث تنخفض درجات الحرارة فيها بانتظام إلى ما دون 40 درجة مئوية تحت الصفر، وتتحول أبسط المهام اليومية أمام سكانها إلى مسألة بالغة التعقيد.

الموقع ومميزات الطقس

تُعَد مدينة ياكوتسك المركز الإداري لجمهورية ساخا (ياقوتيا) وهي أكبر أقاليم روسيا، إذ تبلغ مساحتها نحو 3.1 ملايين كيلومتر مربع، وهي مساحة شاسعة تكفي لاحتواء ما يعادل خمسة أضعاف مساحة فرنسا.

تقع ياكوتسك في شمال شرق سيبيريا، ويبلغ عدد سكانها نحو 373 ألف نسمة وفق إحصاءات عام 2025.

تتميز المدينة بظروف مناخية فريدة وقاسية، إذ قد تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 60 درجة مئوية تحت الصفر في الشتاء، مما يجعلها من أشد المدن المأهولة برودة في العالم.

تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 3600 كيلومتر مربع، في حين تُقدَّر مساحة المناطق المبنية بنحو 122 كيلومترا مربعا، مما يجعلها أكبر مدينة مبنية على أرض متجمدة دائما.

سُجل أدنى درجة حرارة في ياكوتسك بنحو 64 درجة مئوية تحت الصفر في 5 فبراير/شباط 1891، وشهدت المدينة في مطلع عام 2026 درجات حرارة قاربت 50 درجة مئوية تحت الصفر.

أما في فصل الصيف، فقد تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة فوق الصفر، مسجلة فرقا سنويا حادا يزيد على 100 درجة مئوية.

برد قارس في مدينة بلا شمس

تكاد أشعة الشمس تنعدم في مدينة ياكوتسك أثناء فصل الشتاء، إذ لا تتجاوز ساعات النهار نحو 4 ساعات في ذروة الشتاء. ورغم درجات الحرارة المتجمدة، فإن الحياة الاجتماعية تستمر إلى حد كبير بشكل طبيعي، ولا تُغلَق المدارس إلا مؤقتا عند الانخفاض الحاد لدرجات الحرارة إلى ما دون المعدلات المعتادة.

وتكون الرؤية في كثير من الأحيان منخفضة للغاية، ويتعيَّن على السكان المحليين التكيف مع هذه الظروف القاسية، ويُعَد ارتداء الملابس المناسبة أمرا بالغ الأهمية. وغالبا ما تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 40 درجة مئوية تحت الصفر، ولذلك يرتدي السكان طبقات عدة من الملابس في كل مرة يخرجون فيها، إذ قد يتعرض الشخص غير المستعد لتجمد سريع في دقائق معدودة.

كما تتجمد السيارات، ولهذا تُترك أحيانا في وضع التشغيل أياما متواصلة، أو تُخزَّن في مرائب مُدفأة، وهي حيلة محلية شائعة لمواجهة تجمد الوقود.

أما من يتركون سياراتهم في الخارج، فيلجؤون إلى مرائب متنقلة تُعرف محليا باسم "ناتاشا" إضافة إلى أغطية معزولة لحمايتها من التجمد. ولا يوجَد في المدينة ترام أو حافلات كهربائية، بسبب صعوبة تشغيل هذا النوع من وسائل النقل في درجات الحرارة المنخفضة جدا.

البقاء على قيد الحياة بأي ثمن

بسبب الظروف المناخية القاسية، قد يرتدي السكان المحليون ما يصل إلى 10 كيلوغرامات من الملابس، تشمل أحذية الفرو وقبعات مصنوعة من فرو الثعلب وأيضا المنك وهو حيوان ثديي صغير من فصيلة ابن عرس، يُعرف بفرائه الكثيف والناعم الذي يُستخدم في صناعة الملابس الشتوية الفاخرة.

ومن بين هذه الملابس أيضا الجوارب الطويلة المزدوجة، واللفائف الصوفية السميكة حول الركبتين لحماية المفاصل من البرد، والسراويل المبطنة، والسُّترات الثقيلة.

كما يرتدي السكان أحذية فرو خاصة، إذ تتجمد الأقدام سريعا عند استخدام الأحذية الشتوية العادية. وحتى مع ارتداء طبقات عدة، قد يشكل المشي 5 دقائق فقط إلى أقرب موقف للحافلات تحديا حقيقيا.

وتُعَد الملابس ولا سيما العالية الجودة منها باهظة الثمن، فقد يصل سعر المعطف الشتوي إلى نحو 800 دولار أمريكي، أما المعطف المصنوع من الفرو الطبيعي فقد يقترب سعره من 3000 دولار.

ونادرا ما يستخدم السكان هواتفهم المحمولة في الخارج، إذ تنفد البطاريات بسرعة كبيرة في البرد القارس. وإلى جانب ذلك، يُعَد استخدام الهاتف في الخارج صعبا، لأن الكتابة تتطلب خلع القفازات، وهو ما يؤدي إلى تجمُّد الأصابع فورا.

النظام الغذائي

يحتاج الناس في ياكوتسك إلى استهلاك سعرات حرارية أعلى للبقاء دافئين في هذا المناخ القاسي، ويُعَد تناول وجبتي إفطار يوميا أمرا طبيعيا تماما، للمساعدة على إبقاء الجسم دافئا قدر الإمكان.

وفي هذه المدينة الشديدة البرودة، حيث تحيط بها تضاريس تساعد على احتباس الهواء البارد، تُعَد المنتجات الطازجة ترفا حقيقيا، إذ لا يكاد ينمو شيء على التربة المتجمدة دائما.

لذلك تُستورد معظم الفواكه والخضراوات الطازجة من المناطق الدافئة، مما يجعل أسعارها أعلى بنحو الضعف مقارنة ببقية مناطق روسيا.

ويميل السكان المحليون إلى استهلاك أطعمة مثل الحليب الطويل الأجل ولحم البقر المعلَّب والأسماك المحلية. ومع ذلك، قد تصل تكلفة سلة البقالة الأسبوعية لشخص واحد، من دون الخضراوات الطازجة واللحوم، إلى نحو 150 دولارا أمريكيا.

ولا تستخدم الأسواق المحلية المجمدات في أكشاك الطعام، إذ يوفر الهواء الطلق في معظم فصول السنة ظروفا طبيعية مثالية لحفظ الأطعمة.

كما تضم ياكوتسك منشأة تخزين فريدة من نوعها، تُحفظ فيها مجموعات من الجينات النباتية على عمق 12 مترا تحت الأرض، مستفيدة من ثبات درجات الحرارة المنخفضة.

مدينة على "أرجل دجاج"

يُعَد البناء في ياكوتسك بالغ التعقيد بسبب الظروف المناخية القاسية، وعلى رأسها التربة الصقيعية التي تتطلب أساسات ركائزية خاصة، إضافة إلى قِصَر موسم البناء وصعوبة الإمداد والخدمات اللوجستية.

شُيّدت المدينة بأكملها فوق طبقة من التربة المتجمدة تمتد عشرات الكيلومترات، ولهذا تُشيَّد المباني على ركائز مرتفعة لمنع انتقال الحرارة إلى التربة ومن ثم ذوبانها، وما قد يترتب على ذلك من تشققات أو انهيارات.

وتُبنى جميع المباني على ركائز تمتد عادة من 6 إلى 10 أمتار تحت سطح الأرض، فتبدو وكأنها تقف على "أرجل دجاج"، وفق التعبير المحلي الشائع.

أما أنابيب التدفئة والمياه والصرف الصحي، فتُمَد فوق سطح الأرض بدلا من دفنها تحتها.

ويؤدي غياب شبكة طرق دائمة صالحة للاستخدام على مدار العام إلى ارتفاع تكاليف نقل المواد وإطالة زمن البناء، كما تَحُد درجات الحرارة المنخفضة جدا من تنفيذ بعض أنواع الأعمال الإنشائية شتاءً أو تجعلها مستحيلة، مما يستلزم استخدام مواد وتقنيات بناء خاصة.

الأهمية الاقتصادية

تُعَد ياكوتسك مركزا اقتصاديا رئيسيا بشمال شرقي روسيا، وتمتلك موارد مالية ولوجستية ضخمة، كما تدعم أكبر نظام لتعدين الماس والذهب في العالم.

وترتبط المدينة بشبكة نقل نهرية وجوية وبرية متطورة، وتُعَد من أسرع المدن نموا في روسيا.

معلومات السفر

يمكن للسياح الراغبين في زيارة أشد مدينة مأهولة برودة في العالم اختيار رحلات جوية مباشرة من موسكو إلى مطار ياكوتسك الدولي.

وتستمر الرحلة نحو 7 ساعات، ويقع المطار على بُعد نحو 7 كيلومترات من مركز المدينة، مما يسهّل الوصول إليه باستخدام المواصلات العامة أو سيارة الأجرة.