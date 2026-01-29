كاشيوازاكي كاريوا.. ركيزة الطاقة النووية في اليابان

أكبر محطة نووية في العالم من حيث إجمالي الطاقة الإنتاجية، تشغلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو). بدأت مرحلة الإنشاء في أواخر ستينيات القرن الـ20، ودخل أول مفاعل الخدمة التشغيلية في 1985، واكتمل تشغيل جميع المفاعلات السبعة بحلول يوليو/تموز 1997.

توقفت المحطة عن العمل في مارس/آذار 2012 إثر كارثة محطة فوكوشيما داييتشي النووية، وأُعيد تشغيلها جزئيا في يناير/كانون الثاني 2026 ضمن جهود اليابان لتعزيز الأمن الطاقي وإنتاج الكهرباء النظيفة.

الموقع والمساحة

تقع محطة كاشيوازاكي كاريوا النووية في محافظة نييغاتا اليابانية على ساحل بحر اليابان، وتمتد عبر مدينة كاشيوازاكي وبلدة كاريوا، على بعد نحو 217 كيلومترا شمال غرب العاصمة طوكيو، وتحيط بها تلال مغطاة بغابات الصنوبر.

تبلغ مساحة الموقع نحو 4.2 كيلومترات مربعة، مما يجعلها واحدة من أكبر منشآت الطاقة النووية في العالم. وتضم المحطة 7 مفاعلات نووية، منها أول مفاعلين يعملان بتقنية الماء المغلي (Advanced boiling water reactor) على مستوى العالم، وتستمد مياه التبريد مباشرة من ساحل بحر اليابان.

التأسيس

بدأت خطة إنشاء محطة كاشيوازاكي كاريوا النووية في أواخر ستينيات القرن الـ20، بعد موافقة مجالس مدينة كاشيوازاكي وبلدة كاريوا على استضافة المشروع في المنطقة.

وقد تم إنشاء مكتب التحضيرات النووية بالموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 1969، وفي أبريل/نيسان 1974 تم توقيع اتفاق تعويض مع الصيادين المحليين، بما يضمن حماية مصالح المجتمع المحلي.

بدأ بناء المفاعل النووي رقم 1 في ديسمبر/كانون الأول 1978، تلاه بناء المفاعلات الأخرى تدريجيا في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، ودخل المفاعل الأول الخدمة التشغيلية في سبتمبر/أيلول 1985، واكتمل تشغيل جميع المفاعلات السبعة في يوليو/تموز 1997.

ومع اكتمال المحطة، أصبحت واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 8.2 غيغاواطات عند التشغيل بكامل طاقتها، مما يوفر كهرباء نظيفة وخالية من الكربون لملايين المنازل.

وفي عام 2011، تسبب زلزال قوي مصحوب بتسونامي هائل ضرب اليابان في كارثة محطة فوكوشيما داييتشي النووية، مما أدى إلى توقف المفاعلات وفشل أنظمة التبريد وحدوث انفجارات وإطلاق إشعاع نووي، واستلزم ذلك إجلاء عشرات الآلاف من السكان.

وقد دفع ذلك الحكومة اليابانية إلى إغلاق جميع المحطات النووية في البلاد، بما فيها محطة كاشيوازاكي كاريوا النووية، التي توقفت عن العمل بالكامل في مارس/آذار 2012.

بعد ذلك، بدأت الشركة المشغلة تدريجيا إعادة تشغيل بعض وحدات المحطة، ضمن جهود اليابان لتعزيز الأمن الطاقي وتحقيق الاستدامة طويلة الأجل.

القدرات

تلعب محطة كاشيوازاكي كاريوا النووية دورا محوريا في البنية التحتية للطاقة في العالم، إذ تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمفاعلات السبعة نحو 8.2 غيغاواطات (8.212 ملايين كيلوواط)، مما يجعلها أكبر محطة نووية في العالم من حيث القدرة عند التشغيل بكامل طاقتها.

وتستخدم جميع المفاعلات اليورانيوم منخفض التخصيب وقودا نوويا، وتبلغ القدرة المتوسطة لكل مفاعل نحو 1067 ميغاواطا. وبحلول عام 2010، كان إنتاج المحطة يسهم بأكثر من 11% من إجمالي احتياجات اليابان من الطاقة الكهربائية.

إعادة التشغيل

وفي يناير/كانون الثاني 2026، أُعيد تشغيل محطة كاشيوازاكي كاريوا النووية بعد 15 عاما من التوقف، لتكون هذه المرة الأولى التي تعود فيها المحطة إلى العمل تحت إدارة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)، المسؤولة -بحسب مصادر- عن كارثة فوكوشيما عام 2011.

وفي عام 2012، رفع مساهمون في شركة "تيبكو" دعاوى قضائية ضد مديرين تنفيذيين سابقين في الشركة، معتبرين أن كارثة فوكوشيما كان من الممكن تفاديها أو الحد من آثارها لو أخذت الإدارة نتائج الدراسات والأبحاث التحذيرية في عين الاعتبار، واتخذت تدابير وقائية مناسبة.

وأمرت محكمة يابانية عام 2022 المدراء التنفيذيين بدفع نحو 97 مليار دولار أمريكي بسبب فشلهم في منع وقوع الكارثة.

وجاء قرار إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي كاريوا عقب تصويت إقليمي أقر عودة مفاعليْن من أصل 7 إلى الخدمة، على أن يقتصر التشغيل الأولي على مفاعل واحد.

وأثار القرار مخاوف تتعلق بالسلامة لدى السكان المحليين، إذ أظهر استطلاع للرأي معارضة 60% من السكان لإعادة التشغيل، في حين نظم عشرات المحتجين مظاهرات أمام مدخل المحطة.

من جانبها، أكدت الشركة المشغلة استمرار الاستعدادات وفق إجراءات سلامة صارمة، مع مراقبة دقيقة للتأثيرات البيئية المصاحبة لعملية التشغيل.