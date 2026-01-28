سيبان حمو.. رجل الظلّ والمفاوضات في قسد

قيادي عسكري كردي سوري والقائد العام لوحدات حماية الشعب الكردية، وأحد أعضاء القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد). يوصف بأنه رجل الظل في قسد، إذ تولى المفاوضات في عدد من الملفات الأمنية والعسكرية مع نظام الأسد والحكومة الروسية، وكذلك مع الحكومة السورية الجديدة.

كان له دور محوري في تأسيس البنية العسكرية الكردية عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، ومنها تأسيس وحدات حماية الشعب، وقيادة معارك كبرى ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في عين العرب (كوباني) والرقة شمال شرق سوريا.

وفي أعقاب عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين شمال سوريا عام 2018، توارى عن الأضواء وأدار ملفات التنسيق الأمني من مكاتب خاصة في قاعدة حميميم الروسية جنوب اللاذقية وحي كفرسوسة بدمشق، واضعا حجر الأساس لاتفاقيات الانتشار العسكري المشترك مع الجيش السوري عام 2019.

عاد حمو إلى الواجهة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 وتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، فكان أحد متصدري المفاوضات مع الحكومة الجديدة من جانب قسد لإتقانه اللغة العربية، وما تبع ذلك من تصعيد عسكري في شمال شرق سوريا في يناير/كانون الثاني 2026 عقب انهيار مسار المفاوضات. وفي خضم ذلك، أطلق دعوات مثيرة للجدل طالبت بتدخل إسرائيلي وأميركي "حازم" لحماية الكرد.

المولد والنشأة

ولد سيبان حمو في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي في سوريا، واسمه الحقيقي -بحسب السجلات الأمنية التركية- سمير آصو.

نشأ في بيئة متأثرة بأيديولوجيا حزب العمال الكردستاني، حتى التحاقه بصفوف الحزب عام 1994، وعرف حركيا بأسماء عدة منها: درويش عفرين، وسوار، وسيبان حمو.

في حزب العمال الكردستاني

لا يُعرَف الكثير عن دور حمو داخل حزب العمال الكردستاني حتى عودته إلى سوريا عام 2011 لتأسيس وحدات حماية الشعب، لكن يرجح أنه تلقى تدريبه -كأقرانه في الحزب العمال من أمثال صالح مسلم– في جبال كاره بإقليم كردستان العراق في الفترة بين 1994 و2011، وفق تقرير نشرته وزارة الداخلية التركية.

ووفق مصادر صحفية كردية، كان لحمو علم على الأقل بجهود سرية سعت إلى تشكيل أجهزة عسكرية تدافع عن الكرد عقب أحداث القامشلي عام 2004، وهو ما تمخض في عامي 2011 و2012 عن وحدات حماية الشعب.

ويُضاف إلى ذلك إدارته لمدينة عفرين بالكامل قبل عملية غصن الزيتون عام 2018، وتوليه منصب القائد العام لوحدات حماية الشعب التي تشكل العصب الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهو أيضا عضو في القيادة العامة لقسد.

وحمو محسوب داخل أوساط القوى الكردية على التيار المتشدد، على النقيض من مظلوم عبدي. ففي أغسطس/آب 2025، على سبيل المثال، أصدرت قسد بيانا تنصلت فيه من تصريحات أدلى بها حمو عن صعوبة التوصل لاتفاق مع الحكومة السورية الجديدة. وقد اختزل ذلك صراعا بين التيارين المتشدد والإصلاحي.

التجربة السياسية والعسكرية

عاد حمو إلى سوريا عام 2011 وأسهم في تأسيس وحدات حماية الشعب، بغية تحرير المناطق الكردية في أعقاب اندلاع موجات الربيع العربي. وقد تمكنت وحدات حماية الشعب من إخراج قوات نظام الأسد، و قوات المعارضة المسلحة، وتنظيم الدولة وجبهة النصرة، من مناطق نفوذها، وتأسيس ما عُرف بروج آفا (وتعني بالكردية: الغرب) في 9 يناير/كانون الثاني 2014 شمال شرق سوريا.

وكان من ذلك خوض وحدات الحماية الكردية تحت قيادته معارك مفصلية في بلدة رأس العين شمال غرب الحسكة، وعين العرب (كوباني) شمال شرق حلب في ما بين 2013 و2015.

أجرى حمو مقابلة مع منصة روداو الكردية في أكتوبر/تشرين الأول 2014، وقد قال فيها إن تنظيم الدولة عصا نار تستخدمها الدول ضد بعضها، وإنه ليس منظمة عشوائية، وإنما يُراد له تنفيذ خطط معينة في سوريا، زاعما أن وحدات حماية الشعب تمتلك وثائق وشهادات سجناء تثبت توجيه الاستخبارات الدولية للتنظيم.

واتهم حمو في المقابلة أنقرة باستخدام التنظيم لمهاجمة الكرد في روج آفا، وبأنه يملك إثباتا على أن تركيا كانت تعالج قيادات التنظيم في المستشفيات التركية.

ووجه حمو رسالة للولايات المتحدة بأن وحدات حماية الشعب هي الطرف الذي يتمتع بالقدر الأعلى من التنظيم والاعتدال إذا ما كانت تبحث عن طرف تدعمه، بل أكد استعدادها للقتال إلى جانب قوات البشمركة في الموصل وكركوك وربيعة في العراق لحماية الأراضي الكردية.

بدأت وحدات حماية الشعب بالتوسع أكثر، وسيطرت على بلدة تل أبيض شمالي الرقة في يونيو/حزيران 2015، وسد تشرين شمال شرقي حلب في ديسمبر/كانون الأول 2015 عقب تأسيس قسد، وشغله منصب عضو في مجلس إدارتها.

وفي أعقاب هذه التطورات العسكرية، أجرى حمو مقابلة أخرى في يناير/كانون الثاني 2016، نفى فيها وجود أي علاقة بين قسد ونظام الأسد أو إيران، إضافة إلى تأكيده أنها جزء أساسي من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وعاد إلى اتهام تركيا بأنها تعمل ضد جميع المكونات السورية، لا الأكراد فقط، كما وصف أحرار الشام وجبهة النصرة بأنها تتبنى "أفكارا وهابية تكفيرية".

تسارعت عجلة توسع قسد عام 2016، خصوصا مع توطيد دعم قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، إذ استطاعت السيطرة على مدينة الشدادي جنوبي الحسكة في فبراير/شباط، ومن ثم منبج شمال شرقي حلب في أغسطس/آب.

واكتسبت قسد زخما أكثر في عام 2017، بسيطرتها على محافظة الرقة وسدّ الطبقة أكبر سدود سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وأيضا على الأجزاء الواقعة شرقي الفرات من محافظة دير الزور بحلول ديسمبر/كانون الأول 2017.

وشهدت حملة "عاصفة الجزيرة" التي سيطرت فيها قسد على مساحات من دير الزور، صداما بينها وبين قوات الأسد وحليفه الروسي، في ظل تسابق الطرفين على أراضي دير الزور وحقول النفط في المحافظة.

وفي خضم ذلك، أصدر حمو بيانا في سبتمبر/أيلول 2017، حذر فيه أي طرف من إعاقة تقدم قوات قسد شرق الفرات، مما أفضى إلى اجتماعات بين حمو ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، كان أولها في قاعدة حميميم بريف اللاذقية في سبتمبر/أيلول 2017، وتبع ذلك زيارة حمو لموسكو في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وبالتزامن مع ذلك، كشف طلال سيلو -وهو متحدث سابق باسم قسد، وقد انشق عنها- في مقابلة مع وكالة الأناضول في ديسمبر/كانون الأول 2017، أن نظام الأسد فتح قناة تواصل بين موسكو وحمو عن طريق حسين الأسد ابن عم بشار الأسد.

صدمة عفرين والتواري عن الأنظار

وفي ظل توسع قسد، أطلقت أنقرة عملية غصن الزيتون التي استهدفت مدينة عفرين شمال حلب، وهو ما شكل صدمة لقسد وعلى رأسها حمو الذي كان حتى تلك اللحظة على رأس مدينة عفرين، إذ اتهم حمو روسيا بالخيانة في تصريحات له صدرت في 22 يناير/كانون الثاني 2018، مضيفا أنها تواطأت مع أنقرة.

صعّد حمو من خطابه في فبراير/شباط 2018 مع استمرار العملية، فقال إنه لا يمانع في التحاق قواته بقوات الأسد للدفاع عن عفرين وحدود سوريا مع تركيا، وقال في تصريح آخر في الشهر نفسه إن العملية فشلت في تحقيق جميع أهدافها المعلنة، مضيفا أنهم وجّهوا ضربة للقوات العسكرية التركية ووكلائها من السوريين.

وفي يوليو/تموز 2018، عبّر عن استعداد قسد للتوجه إلى بادية السويداء لقتال عناصر تنظيم الدولة في المحافظة إلى جانب قوات الأسد، في ظل انهيار المفاوضات بين وجهاء في السويداء والتنظيم لإطلاق سراح مختطفين لديه، وعرض أيضا تقديم أسرى من التنظيم جزءا من عملية تبادل.

توارى حمو عن الأنظار بعد تمكن التحالف الذي عرف بالجيش الوطني السوري -المدعوم من تركيا- من الاستيلاء على عفرين في مارس/آذار 2018، مع قرار حزب العمال الكردستاني إبعاده عن المناصب العسكرية المؤقتة بعد خسارته عفرين، مع ذلك بقي على رأس ملف المفاوضات مع نظام الأسد.

وفي يناير/كانون الثاني 2019، كشف حمو عن محاولات لإجراء مفاوضات مع الحكومة السورية، وتبع ذلك توقيعه مع مظلوم عبدي -في أكتوبر/تشرين الأول 2019- على مذكرة تفاهم مع نظام الأسد، تسمح للنظام بنشر قواته على امتداد حدود مناطق نفوذ قسد (بما في ذلك منبج وعين العرب وتل أبيض) لمجابهة الزحف التركي.

العودة إلى الواجهة

كان ملف دمج قسد في بنية الدولة السورية الجديدة من الملفات الرئيسية التي طغت على المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد. وفي هذا السياق، مثّل حمو التيار المتشدد في المفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة، ومنها مفاوضات اتفاق 10 مارس/آذار 2025، واتفاق الأول من أبريل/نيسان الخاص بحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

وشارك حمو في مؤتمر مكونات شمال شرقي سوريا في الحسكة يوم 8 أغسطس/آب 2025، وكان أول ظهور إعلامي له منذ خسارته عفرين عام 2018، تلاه بعدد من التصريحات في الشهر نفسه، انتقد في بعضها الحكومة السورية قائلا بأن شيئا لم يتغير، وما زالت البُنى السلطوية القائمة، كما فصّل العديد من الشروط للقبول بالاندماج في الحكومة السورية، ومنها إعادة عفرين إلى سيطرة الأكراد، والحفاظ على خصوصية وحدات حماية المرأة، والحفاظ على بنية قسد، وغيرها.

وفي تصريح آخر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، نبّه حمو إلى أنه لم يتم قطع أي خطوات ملموسة أو التوصل إلى اتفاقيات مكتوبة على الرغم من الجو الإيجابي، وأتى ذلك بعد تصريح عبدي بالوصول إلى اتفاق من حيث المبدأ في أكتوبر/تشرين الثاني 2025.

إلا أن مسار المفاوضات وصل إلى حالة شبه كاملة من الانهيار بداية عام 2026، وانتهاء مهلة تنفيذ اتفاق 10 آذار. غير أن حمو ادعى أن فشل الاجتماع الذي عُقد في دمشق يوم 4 يناير/كانون الثاني 2026 كان بفعل مسؤول أجنبي دخل الاجتماع وسحب رئيس جهاز الاستخبارات ووزير الدفاع.

وذكرت مصادر أخرى أن دمشق رفضت الشروط التي قدمتها قسد للاندماج، وأن حمو كان صانع القرار في المفاوضات وهو صاحب القرار بالتصعيد في اشتباكات حلب التي اندلعت في يناير/كانون الثاني 2026، بناء على توجيهات حزب العمال الكردستاني، وأن واشنطن قد تغير موقفها إلى دعمهم إذا رأتهم يقاتلون.

وفي خضم التصعيد العسكري الذي أدى إلى فقدان قسد لمناطق سيطرتها في حلب إضافة إلى محافظتي الرقة ودير الزور، أصدر حمو بيانا في 7 يناير/كانون الثاني 2026 أشاد فيه بصمود حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب.

وفي 18 يناير/كانون الثاني 2026، دعا حمو في مقابلة مع رويترز للتدخل وإنهاء هجوم الحكومة السورية بالقوة، كما عبّر عن آماله بتدخل إسرائيل لحماية الأكراد على غرار تدخلها لحماية أقليات أخرى في سوريا.

اتهامات وانتقادات

صنفت الحكومة التركية حمو إرهابيا، إذ تعتبره الذراع التنفيذي لقرارات حزب العمال الكردستاني في سوريا، بحسب تقارير أمنية تركية.

كما وُجهت اتهامات لوحدات حماية الشعب بارتكاب انتهاكات تشمل التهجير القسري للسكان العرب والتركمان من مناطق مثل تل أبيض والحسكة، وتجريف القرى مثل قرية الحسينية.

ووثقت تقارير أممية وحقوقية استمرار تجنيد القصر في قسد، بما في ذلك الفتيات في صفوف وحدات حماية الشعب، كان منها تقرير لهيومن رايتس ووتش في أكتوبر/تشرين الأول 2024.