أميركا الجنوبية.. رابع أكبر قارة في العالم ومركز تنوّع جغرافي وثقافي

أميركا الجنوبية قارة تمتد في الجزء الجنوبي من نصف الكرة الأرضية الغربي بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، وتضم 12 دولة مستقلة وإقليمين تابعين لدول خارجية، وتبلغ مساحتها نحو 17.8 مليون كيلومتر مربع.

يبلغ عدد سكان القارة نحو 438 مليون نسمة، ويتميّز مجتمعها بتنوعه العرقي والثقافي نتيجة اختلاط السكان الأصليين بالأوروبيين والأفارقة والمهاجرين، بينما تُعد الإسبانية والبرتغالية اللغتين الأكثر انتشارا فيها، والمسيحية الدين السائد في معظم دول القارة.

الموقع والمساحة

تقع قارة أميركا الجنوبية في الجزء الجنوبي من نصف الكرة الغربي، بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، إلى الجنوب الشرقي من قارة أميركا الشمالية، وترتبط بها عبر مضيق بنما الذي يبلغ حوالي 80 كيلومترا عند أضيق نقطة.

يحدها من الشمال والشمال الغربي البحر الكاريبي، ومن الشمال والشرق والجنوب الشرقي المحيط الأطلسي، ومن الغرب المحيط الهادي، ويفصل جنوبها مضيق درايك عن القارة القطبية الجنوبية.

تمتد القارة من نقطة غاليناس في كولومبيا عند نحو 12 درجة شمال خط الاستواء إلى رأس هورن عند نحو 56 درجة جنوب خط الاستواء، ومن رأس برانكو في البرازيل عند 34 درجة شرق خط غرينتش إلى نقطة باري في بيرو عند 81 درجة غرب خط غرينتش.

وتبلغ مساحة قارة أميركا الجنوبية نحو 17 مليونا و814 ألف كيلومتر مربع، وتمثل حوالي ثُمن مساحة اليابسة على الأرض.

دول القارة

تضم قارة أميركا الجنوبية 12 دولة مستقلة، على رأسها البرازيل التي تضم أكبر عدد من السكان في القارة، إضافة إلى الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وغويانا وباراغواي وبيرو وسورينام وأوروغواي وفنزويلا.

كما تحتوي القارة على إقليمين تابعين لدول خارجية، هما غيانا الفرنسية التابعة لفرنسا، وجزر فوكلاند التابعة للتاج البريطاني، إلى جانب بعض الجزر الصغيرة الأخرى التابعة لدول مختلفة.

السكان

بلغ عدد سكان قارة أميركا الجنوبية نحو 438 مليونا حتى أواخر عام 2025 وفق تقديرات الأمم المتحدة، أي ما يزيد قليلا على 5% من سكان العالم.

إعلان

وتبلغ الكثافة السكانية نحو 24 نسمة لكل كيلومتر مربع، مع تفاوت واضح بين المدن الكبرى المكتظة مثل بوينس آيرس وساو باولو وريو دي جانيرو، والمناطق الشاسعة القليلة السكان مثل غابات الأمازون وباتاغونيا.

ويتكون مجتمع القارة من 4 مكونات رئيسية:

السكان الأصليون، الأميرنديون ويُعرفون أيضا باسم الهنود الأميركيين.

الإيبيريون من الإسبان والبرتغاليين الذين سيطروا على القارة حتى القرن التاسع عشر.

الأفارقة الذين جُلبوا للعمل قسرا أثناء الفترة الاستعمارية.

موجات هجرة لاحقة من أوروبا وجنوب آسيا واليابان بعد نيل دول القارة على استقلالها عن الاستعمار الإسباني والبرتغالي.

وقد أسفر هذا الاختلاط الطويل عن تنوع عرقي واسع، نشأت معه تسميات مميزة للفئات المختلطة، من أبرزها الميستيثو (خليط من الأوروبيين والسكان الأصليين)، والمولاتو (مزيج من الأوروبيين والأفارقة)، والزامبو (مزيج من الأفارقة والسكان الأصليين).

وشهد التركيب السكاني في دول مثل الأرجنتين والأوروغواي تغيرات كبيرة بفعل موجات الهجرة الأوروبية، مما أسهم في تكوين مجتمع متنوع ثقافيا وعرقيا.

وتُعد الإسبانية والبرتغالية اللغتين الأكثر انتشارا في القارة، إذ تتحدث معظم دول بالإسبانية، بينما يستخدم سكان البرازيل البرتغالية بأعداد تقارب عدد متحدثي الإسبانية.

كما تُوجد لغات أوروبية أخرى مثل الفرنسية والإنجليزية والهولندية، إلى جانب أكثر من 300 لغة أصلية يتحدث بها ملايين من السكان ذوي الأصول الهندية.

ومن الناحية الدينية، تسود المسيحية في القارة بوضوح، ويغلب المذهب الكاثوليكي في معظم الدول، بينما تنتشر البروتستانتية بشكل خاص في البرازيل، مع وجود أقليات تتبع اليهودية والإسلام.

تاريخ القارة

تمتلك قارة أميركا الجنوبية تاريخا طويلا يعود إلى أكثر من 13 ألف سنة، حين وصل البشر الأوائل إلى المنطقة الجنوبية منها واستقروا فيها مطورين ثقافات متنوعة وأنظمة اجتماعية متقدمة.

ومن أبرز الحضارات التي نشأت في القارة قبل وصول الرحّالة الإيطالي كريستوفر كولومبوس والمستكشفين الأوروبيين في أواخر القرن الخامس عشر: الإمبراطورية الإنكاوية التي ازدهرت في جبال الأنديز، إلى جانب شعوب أخرى مثل المابوتشي في تشيلي والأرجنتين، والغواراني في باراغواي، والتوبي في البرازيل.

وقد برع السكان الأصليون في الزراعة وأنظمة الري، وفي بناء المدن والمعابد، وإنتاج المنسوجات والمعادن، وتنظيم مجتمعاتهم على أسس سياسية واجتماعية متقدمة.

ومع وصول المستكشفين الإسبان والبرتغاليين أواخر القرن الخامس عشر، أسسوا مستعمرات واستغلوا السكان الأصليين في أعمال قسرية لاستخراج الموارد الطبيعية، وأسفر الاستعمار عن انخفاض كبير في أعداد السكان الأصليين بسبب الأمراض والحروب والاستعباد، كما أدى ذلك إلى تكوين مجتمعات متعددة الأعراق وفرض الثقافة والدين الأوروبيين على السكان المحليين.

وفي القرن التاسع عشر، شرعت دول أميركا الجنوبية في نيل الاستقلال عن إسبانيا والبرتغال بقيادة شخصيات بارزة مثل سيمون بوليفار وخوسيه دي سان مارتين، وحصلت معظم الدول على استقلالها بين عامي 1810 و1825، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وبيرو وبوليفيا وأوروغواي وباراغواي وفنزويلا.

إعلان

وقد واجهت دول القارة تحديات سياسية كبيرة، تضمنت صراعات داخلية على السلطة ومحاولات متكررة لتأسيس نظم حكومية مستقرة، إلى جانب جهود لإعادة تنظيم الاقتصاد وتنميته بعيدا عن الهيمنة الاستعمارية السابقة.

وفي القرن العشرين، شهدت دول القارة تقلبات سياسية كبيرة بين الأنظمة الدكتاتورية والديمقراطية، وعانت العديد منها من انقلابات عسكرية وأزمات اقتصادية واجتماعية متكررة، غير أن الديمقراطية استقرت تدريجيا وأصبحت النموذج السائد في معظم الدول بحلول العقود الأخيرة.

ومع دخول القرن الحادي والعشرين، واجهت دول أميركا الجنوبية تحولات كبيرة، شملت تعزيز الديمقراطية وتقوية المؤسسات الحكومية، والسعي إلى الحد من الفقر وعدم المساواة الاجتماعية، إلى جانب التكيف مع آثار التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيئي.

كما عملت على توسيع اقتصاداتها الوطنية وتنويع مصادر الدخل، مع الحفاظ على التراث الثقافي الغني والتنوع العرقي والاجتماعي. وفي هذا الإطار، كثّفت دول القارة التعاون الإقليمي عبر تكتلات مثل سوق أميركا الجنوبية المشتركة (ميركوسور)، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة.

الاقتصاد

يعتمد اقتصاد قارة أميركا الجنوبية بشكل أساسي على الموارد الطبيعية والمواد الخام المستخرجة مباشرة من الأرض أو الطبيعية قبل معالجتها أو تحويلها إلى منتجات مصنّعة.

وتشمل هذه الموارد المعادن من ضمنها الحديد والنحاس والفضة، والموارد الطاقية مثل النفط والغاز الطبيعي، والمحاصيل الزراعية منها الحبوب والبن والسكر، فضلا عن المنتجات الحيوانية من اللحوم والألبان والصوف.

وتلعب الغابات والصيد والإنتاج الحيواني دورا اقتصاديا مهما في بعض دول القارة، بينما يظل قطاع الصناعة محدود التأثير على توفير فرص العمل، ويركّز أساسا على مجالات مثل الأغذية والنسيج والمعادن. كما يساهم قطاع الخدمات والسياحة في دعم بعض الاقتصادات الوطنية، لا سيما في البرازيل والأرجنتين وتشيلي.

ورغم هذا التنوع الاقتصادي، تواجه دول القارة عدة تحديات، أبرزها الاعتماد الكبير على تصدير المواد الخام، والتأثر بالتقلبات العالمية في أسعار السلع، وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة الاجتماعية، وضعف الإنتاجية الزراعية في بعض المناطق، إضافة إلى مشكلات التضخم والبطالة في بعض الاقتصاديات الوطنية.